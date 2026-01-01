-
7%
Ледовые забавы. Зимний Ольхон
Проведём незабываемые зимние дни в самом солнечном месте на озере Байкал
9 фев в 10:00
9 мар в 10:00
от 54 870 ₽
59 000 ₽ за человека
-
9%
Байкальский Лёд
Приглашаем тебя посетить с нами зимний Байкал - самое глубокое озеро в мире и одно из самых интересных мест в России
1 мар в 10:00
от 103 500 ₽
113 850 ₽ за человека
Байкальские приключения в солнечной Бурятии: всё включено
Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером, обязательно нужно побывать на его восточном побережье
14 июн в 10:00
9 авг в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
