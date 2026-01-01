Найдено 3 тура в категории « Озера » на Байкале, цены от 54 870 ₽, скидки до 9%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

4 дня 7% Ледовые забавы. Зимний Ольхон Проведём незабываемые зимние дни в самом солнечном месте на озере Байкал - острове Ольхон от 54 870 ₽ 59 000 ₽ за человека 6 дней 9% Байкальский Лёд Приглашаем тебя посетить с нами зимний Байкал - самое глубокое озеро в мире и одно из самых интересных мест в России от 103 500 ₽ 113 850 ₽ за человека 5 дней Байкальские приключения в солнечной Бурятии: всё включено Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером, обязательно нужно побывать на его восточном побережье от 85 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть на Байкале Малое Море; Мыс Кобылья голова.

