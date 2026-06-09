3 день

Большое путешествие на Ольхон до мыса Хобой

Сегодняшний день - один из самых главных, самых трепетных и самых ярких в этом путешествии. Мы отправляемся в целодневный тур на остров Ольхон.

Ольхон не зря называют сердцем Байкала. Географический, исторический, сакральный центр озера. Место с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами и тысячами легенд. Здесь всё сошлось в одной точке: степные просторы и песчаные дюны, горы и леса, галечные пляжи и обрывистые скалы. Даже по форме остров напоминает очертания самого Байкала - маленькое озеро внутри большого.

До острова мы добираемся через пролив Ольхонские ворота на хивусе - судне на воздушной подушке. В это время года это самый безопасный и самый захватывающий способ передвижения.

Хивус скользит над льдом, слегка покачиваясь, и за окном открывается удивительный мир байкальского льда. Он не просто белый или голубой - он живёт, переливается, трещит, дышит.

Одна из самых потрясающих особенностей - сокуи. Представьте себе: сердитые байкальские волны в шторм бьются о скалы, вода замерзает на лету, и на камнях вырастают причудливые ледяные наплески.

Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся сосулек, напоминающие бороды древних старцев. Или на спирально закрученные ледяные иголки, которые выросли из скалы вопреки гравитации. Сокуи бывают белыми, голубыми, изумрудными - в зависимости от того, как свет падает на них. Вы выходите из хивуса (на короткую остановку) и замираете: природа - лучший скульптор, а Байкал - её главная мастерская.

Причалив, мы пересаживаемся в Уаз - легендарную буханку. Это лучший друг путешественника на дорогах Прибайкалья. Машина петляет по островным грунтовкам, и вот мы уже в поселке Хужир - главном поселении Ольхона. А наша цель - мыс Бурхан (он же скала Шаманка), визитная карточка Байкала, известная во всем мире.

Скала Шаманка или мыс Бурхан расположен в средней части острова, рядом с Хужиром. Двуглавая скала из белого мрамора с тёмной пещерой у основания - она выглядит так, будто пришла из мифа. Это место — одна из девяти святынь Азии, средоточие силы и мощи. С древних времен к нему относились с трепетом и почтением.

Вы стоите напротив Шаманки, ветер треплет волосы, и вы чувствуете эту энергию - не придуманную, не навязанную, а настоящую. Она идёт от воды, от камня, от тысячелетий поклонения и тишины. С одной стороны от мыса - открытое озеро, его холодная глубина. С другой - знаменитый Сарайский пляж, который тянется на три километра золотой полосой между мысом Бурхан и посёлком Харанцы. Песчаные валы, сосны, тишина.

Насытившись энергетикой мыса Бурхан, мы двигаемся дальше на север острова. Здесь, на севере, Ольхон показывает своё истинное, первозданное лицо.

Первая остановка у урочища Песчаное - миниатюрная копия знаменитой Бухты Песчаная. Представьте: ветра, постоянно дующие с моря, переносят песок с берега и создают удивительные отложения, которые называют Движущимися песками. Это настоящие дюны посреди тайги - жёлтые, сыпучие, живущие своей жизнью. А на кромке вас встречают ходульные деревья. Ветер веками выдувал песок из-под корней, обнажая их, и деревья поднялись над землёй на 3040 сантиметров, словно встали на ходули. Они меньше, чем их знаменитые собратья в бухте Песчаной, но от этого не менее удивительные. Природа создаёт скульптуры, не хуже рук человека.

Следующая жемчужина - мыс Саган-Хушун, что переводится как Белый мыс. Протяжённостью около километра, этот скалистый массив - одно из самых живописных мест на всём Байкале.

Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы. Они резко выделяются среди монотонного побережья своими эффектными, почти правильными пирамидальными формами. Местные жители называют этот ансамбль Три брата. Вы стоите у подножия, смотрите вверх, и гид рассказывает легенду: о трёх богатырях, которые решили защитить Байкал от злых духов, и за это были превращены в камень, чтобы вечно стоять на страже. Белый мрамор, красные лишайники, кристальная синева внизу - каждый кадр здесь похож на открытку.

И вот, наконец, главная цель нашего путешествия - мыс Хобой. Хобой - это сакральное место, место силы и мощной энергетики. По своему виду он напоминает острый клык - и именно так переводится его название с бурятского. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала: 79,5 километров от берега до берега. Только в хорошую, прозрачную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег - гористый контур полуострова Святой Нос. Ветер здесь буквально сдувает всё: мысли, тревоги, суету. Остаетесь только вы, небо и бескрайняя вода. Вы стоите на краю скалы, смотрите вниз, и дух захватывает от высоты и ощущения, что вы достигли края земли.

Возвращаемся в отель после экскурсии

Гид: да

Питание: завтрак, обед на экскурсии, ужин в отеле

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