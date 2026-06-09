Описание тура
Начало января время, когда Байкал раскрывает свою двойственную природу. На одном берегу вы пройдёте по хрустальному льду, который только набрал свою первозданную прочность, а на другом увидите, как сквозь прозрачную гладь озера мерцают его глубины. Это редкий момент, когда можно одновременно ощутить мощь замерзающей стихии и её живую, дышащую красоту.
В тихих заливах лёд уже окреп по нему можно гулять, скользить на коньках, заглядывать в его прозрачную толщу, наблюдая за подводной жизнью. А чтобы покорить просторы великого озера, вас ждёт стремительный хивус судно на воздушной подушке, которое перенесёт вас сквозь зимние пейзажи, словно на крыльях.
Это путешествие словно перелистывание страниц самой красивой зимней сказки. Вы увидите заснеженные отроги Прибайкальского хребта, где тайга укутана в белоснежные шали, почувствуете дыхание Тажеранской степи, едва тронутой снегом, и окажетесь среди скалистых берегов Малого Моря и легендарного Ольхона.
Мы подготовили для вас комфортное путешествие, наполненное яркими впечатлениями:
Прогулка по льду Байкала где каждый шаг звенит, как хрусталь.
Ледяные гроты фантастические творения природы, сверкающие в лучах зимнего солнца.
Сафари по Тажеранским степям и бухта Змеиная бескрайние просторы, где время замирает.
Экскурсия на мыс Хобой (хивус + Уаз) встреча с духом Байкала на краю Ольхона.
Баня чтобы согреться, расслабиться и завершить день в истинно сибирском стиле.
Байкал это край, где каждый камень, каждый ледяной узор, каждый восход достоин того, чтобы его увидели. Познавать его можно годами, но мы предлагаем вам погрузиться в его магию сразу через самые яркие, самые важные моменты.
А ещё вы попробуете Байкал на вкус! И не только в гастрономическом смысле, но и как активный участник этого зимнего праздника!
Встречайте Новый год там, где рождается настоящее волшебство!
Программа тура по дням
Тажераны. Малое море. Памятники Орлу и Бродяге
Ваше путешествие начинается в Иркутске, где вас встретит наш гид с табличкой:
Аэропорт (08:00 до 08:30) внутри аэровокзала, напротив выдачи багажа.
Жд вокзал (09:00 до 09:30) внутри здания, подъезд Пригородные кассы.
Важно!:
Укажите актуальный номер телефона и данные по прибытию. Если приезжаете заранее сообщите название отеля.
Если вы опоздаете, добираться до группы придется самостоятельно.
После завтрака отправляемся к священному Байкалу, в его среднюю часть, ближе к таинственному острову Ольхон. Дорога подарит вам смену потрясающих пейзажей:
Завораживающие отроги Прибайкальского хребта, укутанные в снежное покрывало.
Тажеранские степи, где снег лишь слегка прикрывает бескрайние просторы.
Величественные берега Малого Моря и заснеженные скалы Ольхона.
По пути вас ждут удивительные встречи:
Бронзовый орёл покровитель здешних земель встречает гостей у поселка Еланцы.
А на смотровой площадке Куркутского залива вас ждет Бродяга герой знаменитой песни По диким степям Забайкалья. Рядом крест и мраморная плита с текстом песни, словно приглашающей в путешествие сквозь время.
Прибытие на Малое Море
После размещения в уютных номерах и обеда самое волшебное: первая прогулка по байкальскому льду!
Лед Байкала это не просто замерзшая вода, а настоящее чудо природы. Он кристально прозрачен, и сквозь него видны таинственные глубины озера. Вы можете увидеть во льду природные сюрпризы:
Ледяные гроты, словно созданные руками сказочных великанов.
Причудливые трещины, сверкающие на солнце.
Пузырьки воздуха, застывшие в толще льда, как драгоценные камни.
А после ароматный ужин, теплая атмосфера и предвкушение новогоднего волшебства!
Это только начало Впереди незабываемые дни на берегу самого глубокого озера планеты!
Гид: да
Питание: завтрак, обед, ужин
Сафари по Тажеранам и встреча с Большим Байкалом
Утро начинается с сытного завтрака в отеле, чтобы зарядиться энергией перед новыми приключениями.
Сафари по древним Тажеранским степям
Мы отправляемся в путешествие сквозь миллионы лет истории ведь этим степям 300400 миллионов лет! Они помнят эпохи, когда даже Байкала еще не было. А самому озеру всего 25 миллионов лет, и его мощь ощущается в каждом дуновении ветра.
Большое Море где Байкал еще не замерз
Вы думали, зимой весь Байкал скован льдом? Оказывается, в январе замерзают только заливы Малого Моря, а Большой Байкал еще дышит! Он парит, и лишь у берегов начинает появляться первый лед.
- Всего час назад вы видели зеркальную ледяную гладь, а теперь перед вами живая вода, бескрайняя и величественная.
- Панорамные виды открываются на белоснежные просторы степей и бирюзовые дали Байкала это зимняя магия в чистом виде!
Обед в уютной атмосфере отеля
После насыщенной экскурсии вас ждет горячий обед с блюдами сибирской кухни.
Настоящая сибирская баня завершение дня
Что может быть лучше после зимних приключений, чем жаркая баня?
Ароматный пар, березовые веники и ледяная купель (для смелых!) лучший способ согреться и расслабиться.
А после чаепитие с душистыми травами и душевные разговоры.
Этот день подарит вам контрасты Байкала от древних степей до живых вод, от морозного воздуха до жара русской бани!
Гид: да
Питание: завтрак, обед, ужин
Большое путешествие на Ольхон до мыса Хобой
Сегодняшний день - один из самых главных, самых трепетных и самых ярких в этом путешествии. Мы отправляемся в целодневный тур на остров Ольхон.
Ольхон не зря называют сердцем Байкала. Географический, исторический, сакральный центр озера. Место с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами и тысячами легенд. Здесь всё сошлось в одной точке: степные просторы и песчаные дюны, горы и леса, галечные пляжи и обрывистые скалы. Даже по форме остров напоминает очертания самого Байкала - маленькое озеро внутри большого.
До острова мы добираемся через пролив Ольхонские ворота на хивусе - судне на воздушной подушке. В это время года это самый безопасный и самый захватывающий способ передвижения.
Хивус скользит над льдом, слегка покачиваясь, и за окном открывается удивительный мир байкальского льда. Он не просто белый или голубой - он живёт, переливается, трещит, дышит.
Одна из самых потрясающих особенностей - сокуи. Представьте себе: сердитые байкальские волны в шторм бьются о скалы, вода замерзает на лету, и на камнях вырастают причудливые ледяные наплески.
Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся сосулек, напоминающие бороды древних старцев. Или на спирально закрученные ледяные иголки, которые выросли из скалы вопреки гравитации. Сокуи бывают белыми, голубыми, изумрудными - в зависимости от того, как свет падает на них. Вы выходите из хивуса (на короткую остановку) и замираете: природа - лучший скульптор, а Байкал - её главная мастерская.
Причалив, мы пересаживаемся в Уаз - легендарную буханку. Это лучший друг путешественника на дорогах Прибайкалья. Машина петляет по островным грунтовкам, и вот мы уже в поселке Хужир - главном поселении Ольхона. А наша цель - мыс Бурхан (он же скала Шаманка), визитная карточка Байкала, известная во всем мире.
Скала Шаманка или мыс Бурхан расположен в средней части острова, рядом с Хужиром. Двуглавая скала из белого мрамора с тёмной пещерой у основания - она выглядит так, будто пришла из мифа. Это место — одна из девяти святынь Азии, средоточие силы и мощи. С древних времен к нему относились с трепетом и почтением.
Вы стоите напротив Шаманки, ветер треплет волосы, и вы чувствуете эту энергию - не придуманную, не навязанную, а настоящую. Она идёт от воды, от камня, от тысячелетий поклонения и тишины. С одной стороны от мыса - открытое озеро, его холодная глубина. С другой - знаменитый Сарайский пляж, который тянется на три километра золотой полосой между мысом Бурхан и посёлком Харанцы. Песчаные валы, сосны, тишина.
Насытившись энергетикой мыса Бурхан, мы двигаемся дальше на север острова. Здесь, на севере, Ольхон показывает своё истинное, первозданное лицо.
Первая остановка у урочища Песчаное - миниатюрная копия знаменитой Бухты Песчаная. Представьте: ветра, постоянно дующие с моря, переносят песок с берега и создают удивительные отложения, которые называют Движущимися песками. Это настоящие дюны посреди тайги - жёлтые, сыпучие, живущие своей жизнью. А на кромке вас встречают ходульные деревья. Ветер веками выдувал песок из-под корней, обнажая их, и деревья поднялись над землёй на 3040 сантиметров, словно встали на ходули. Они меньше, чем их знаменитые собратья в бухте Песчаной, но от этого не менее удивительные. Природа создаёт скульптуры, не хуже рук человека.
Следующая жемчужина - мыс Саган-Хушун, что переводится как Белый мыс. Протяжённостью около километра, этот скалистый массив - одно из самых живописных мест на всём Байкале.
Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы. Они резко выделяются среди монотонного побережья своими эффектными, почти правильными пирамидальными формами. Местные жители называют этот ансамбль Три брата. Вы стоите у подножия, смотрите вверх, и гид рассказывает легенду: о трёх богатырях, которые решили защитить Байкал от злых духов, и за это были превращены в камень, чтобы вечно стоять на страже. Белый мрамор, красные лишайники, кристальная синева внизу - каждый кадр здесь похож на открытку.
И вот, наконец, главная цель нашего путешествия - мыс Хобой. Хобой - это сакральное место, место силы и мощной энергетики. По своему виду он напоминает острый клык - и именно так переводится его название с бурятского. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала: 79,5 километров от берега до берега. Только в хорошую, прозрачную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег - гористый контур полуострова Святой Нос. Ветер здесь буквально сдувает всё: мысли, тревоги, суету. Остаетесь только вы, небо и бескрайняя вода. Вы стоите на краю скалы, смотрите вниз, и дух захватывает от высоты и ощущения, что вы достигли края земли.
Возвращаемся в отель после экскурсии
Гид: да
Питание: завтрак, обед на экскурсии, ужин в отеле
Прощание с Байкалом и возвращение в Иркутск
Завтрак - неспешный, с долгим взглядом в окно, за которым всё так же синеет залив и темнеют на горизонте горы.
А затем - свободное время. И это настоящий подарок. Никаких планов, никакой спешки. Только вы и Байкал на прощание.
Вы можете:
В последний раз прогуляться по тропинкам Хужира, зайти в сувенирную лавку и купить тот самый магический сувенир который забыли вчера.
Спуститься к берегу, посидеть на камнях, слушать волны и вдыхать воздух полной грудью, запоминая его чистоту.
Просто побродить, чувствуя себя почти местным, и мысленно поблагодарить озеро за эти дни.
Обед и мы отправляемся в Иркутск. Дорога длинная, но она не кажется утомительной: степь, тайга, снова степь - каждый километр прощается с нами по-своему.
Размещение в отеле 3. Но если у вас останутся силы и желание - не упустите возможность прогуляться по вечернему Иркутску. Ваш отель расположен в самом центре города, а это значит, что все красоты - в шаговой доступности.
Выйдите на набережную Ангары. Река подсвечена фонарями, купола церквей золотятся в лучах заката, город живёт своей неспешной, уютной жизнью. Зайдите в кафе на Верхней набережной, закажите чай с байкальскими травами или чашку горячего шоколада. А можно побродить по легендарному атмосферному 130 кварталу и сделать потрясающие фото с бабром…
Гид: нет
Питание: завтрак, обед
Возвращение домой
Как быстро пролетели эти волшебные дни! Кажется, только вчера вы впервые увидели зеркальный лёд Байкала, а сегодня уже прощаетесь с этим удивительным краем.
Завтрак в отеле последняя возможность насладиться сибирским гостеприимством и вспомнить самые яркие моменты путешествия:
- Ледяные гроты, сверкающие на солнце
- Бескрайние просторы заснеженных степей
- Тайны Шаман-скалы и энергетику мыса Хобой
- Уютные вечера у камина и жаркую баньку после морозных прогулок
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал мы позаботимся о вашем комфорте до самого отъезда.
Байкал не прощается он говорит до свидания!
Мы уверены, что за эту неделю вы:
Влюбились в зимнюю сказку Байкала
Наполнились его мощной энергией
Увезли с собой не только фотографии, но и частичку его древней души
Благодарим вас, что выбрали именно наше путешествие!
Пусть Байкал согревает ваши воспоминания до новой встречи а она обязательно состоится! Ведь однажды побывав здесь, невозможно не вернуться.
P.S. Обязательно попробуйте дома байкальский чай с таёжными травами он вернёт вам аромат этих мест!
Гид: нет
Питание: завтрак
Возвращение домой.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии и развлечения:
- Автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой (прогулка на Хивусе + Уаз)
- Сафари по Тажеранским степям и бухта Змеиная
- Байкальские ледяные гроты
- Прогулка по льду Байкала, Баня
- 2/3-местное размещение по программе (благоустроенное по всему маршруту): Малое море 3 ночи, Иркутск 1 ночь отель 3
- Питание по программе: 1-3 дни: Зоу, 4 день Зо, 5 день: З
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение: 2 и 5 января - 22 400 руб., 8 и 11 января - 22 200 руб. авиа или ж/д билеты
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
О чём нужно знать до поездки
Сколько времени я могу думать?
Сейчас вы можете сэкономить 15% от цены без скидки. Как только необходимое для нас количество мест будет продано, мы прекращаем продажу тура со скидкой. Кто первый успел, тот и поехал в тур по самой Выгодной цене. 90% наших туристов отмечают, что похожие программы с аналогичным наполнением стоят на рынке необоснованно дороже. Поэтому стоит ли долго думать и переплачивать - решать только вам.
Условия Оплаты На Новый Год:
- Первая оплата на портале - 15%
- Вторая оплата по договору с нами 45% в течении 1-2-х дней после получения договора. -
Остаток 40% вносится за 30 дней до начала тура.
Благоустроенный номер в Иркутске и на Малом море.
Малое море 3 ночи
Эльдорадо С382025015018, загородный отель Мир Байкала С382024001922, гостевой дом Панорама С382025016736 или аналогичные
Иркутск отели 3 1 ночь
отель Иркутск С382024018503, отель Виктория С382024015044, гостиница Империя С382024003687 или аналогичные
Предусмотрено ли подселение?
Возможно Только Женское Подселение В 2-3-Местных Номерах. Мужское Подселение Не Предусмотрено.
Будут ли применены штрафы при моем отказе от оплаченного тура?
Согласно ст. 32 закона Рф 2300-1 О защите прав потребителей и ст. 782 Гк Рф, Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора оказания услуг, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Заранее указывать размер штрафов для физических лиц запрещено законом. Поэтому при определении фактически понесенных расходов большую роль играет срок отказа туриста от поездки, влияющий на возможность реализации его места в туре для минимизации расходов и ряда других юридических условий и причин.
Пожелания к путешественнику
Что мне взять с собой из вещей?
- теплая и устойчивая обувь
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
- брюки - с такими же качествами что и куртка
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной.
- теплый двухслойный шарф
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то.
- термобелье
- флиска
- свитер, футболка
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые)
- солнцезащитный крем
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску)
- термос (на свое усмотрение)
- аптечка (личная)
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).