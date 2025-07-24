Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду
«Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду»
18 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
По следам духов Байкала: экспедиция на Ольхон
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: РАСПИСАНИЕ: 17.07.2025 - 20.07.202514.08.2025 - 17.08.202518.09.2025 - 21.09.2025
14 авг в 07:00
18 сен в 07:00
82 740 ₽ за человека
Сибирская тайга: экспедиция к Соболиному озеру
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: РАСПИСАНИЕ: 27.06.2025 - 29.06.202525.07.2025 - 27.07.202522.08.2025 - 24.08.2025
22 авг в 07:00
30 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Экспедиции»
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