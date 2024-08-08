9 дней
Сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
77 000₽ за человека
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
10 авг в 08:00
12 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Хребет Хамар-Дабан»
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