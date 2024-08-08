Хребет Хамар-Дабан – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Хребет Хамар-Дабан» на Байкале, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказка Байкала
На автобусе
На катере
9 дней
Сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
77 000 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Пешая
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
На автобусе
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
10 авг в 08:00
12 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Хребет Хамар-Дабан»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказка Байкала
  2. Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
  3. Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Какие места ещё посмотреть на Байкале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Бухта Песчаная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Тункинская долина
  6. Мыс Хобой
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Хребет Хамар-Дабан" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 77 000.
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