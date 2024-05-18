Рекомендуемый период проведения экскурсии с первого мая по сентябрь месяц включительно • Маршрут проходит по извилистой автомобильной дороге по гористой местности. При плохой переносимости (физическое недомогание) необходимо иметь при себе препараты от укачивания.

С собой теплую одежду на случай ветреной погоды в летний период времени, солнцезащитные очки, крем защитный от солнца, удобную обувь.

Что вас ожидает: День 1 Наше путешествие проходит по живописной дороге Култукского тракта, история появления которого уходит своими корнями в далекие времена освоения Сибири и Дальнего востока. Параллельно тракту простирается железнодорожной линия Транссибирской магистрали. Обширное нагорье, вековые реликтовые хвойные леса, яркое солнце и белоснежные облака — великолепные виды, сопровождающие наш вояж. Следуя в Аршан вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины, Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан. Мы посетим источники и бюветы с минеральной водой. Совершим небольшой треккинг вдоль реки Кынгарга до горного водопада. На обратной дороге заглянем на монгольский рынок, где можно приобрести тёплые вещи из верблюжьей шерсти, изделия из бересты, лекарственные травы, кедровые орехи, плиточный зелёный чай. Замечательным продолжением нашего тура станет экскурсия на мараловую ферму, где познакомимся с оленями, которых завезли в Тункинскую долину для развития пантового хозяйства; покормим животных с руки, сделаем чудесные фотографии. Заключительным пунктом первого дня будет поездка в посёлок Жемчуг, где на берегу реки Иркут находится бальнеологический курорт с горячими источниками. Искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне, взбодриться под струями гидромассажного минерального душа — всё это доступно для посетителей оздоровительного комплекса. В течение дня мы непременно попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. День 2 Второй день начнём с посещения буддийского храма-дацана. В колоритном месте у подножия горы Мундарга, недалеко от поселка находится буддийский дацан «Бодхидхарма». Вы осмотрите уютный храм-монастырь, услышите об особенностях вероисповедания бурят и некоторых ритуальных обрядах. Один из которых — гороо сможете совершить сами, пройдя вокруг субурганов. А дальше мы отправимся к восточным берегам Байкала. Проезжая Слюдянку, посетим красивое мраморное здание вокзала, включая интерактивную экспозицию об озере; побываем на экскурсии в музее минералов. Прибывая в Танхой, Вас ждёт Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где на самом берегу озера Байкал расположен уютный современный информационный и познавательный комплекс — «Визит-Центр», в котором представлены различные экспозиции и интерактивные площадки, места для отдыха и смотровые. Историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», вольерный комплекс «Баргузинский соболь», — будут отличным дополнением к информационно-экологической составляющим нашей экскурсии. На территории центра можно ознакомиться с рельефным макетом Байкала, с горными системами и реками, с историей образования озера, флорой и фауной Байкальского региона. Увлекательная пешеходная прогулка по экологической тропе, оборудованной деревянным настилом, станет приятным продолжением дня. Таёжный кедровый лес, высокогорная тундра и альпийские луга, верховое болото — байкальские природные ландшафты, которые вы встретите на своём пути здесь. В завершение дня пройдемся вдоль живописного побережья озера по «Танхойской версте». На её протяжении вас ожидают информационные стенды с любопытными фактами о природе и историческом наследии Южного Байкала, об истории поселка Танхой, как стратегическим пунктом Транссибирской магистрали. Важная информация: