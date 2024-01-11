Туры в Бухту «Песчаная» из Байкала

Найдено 3 тура в категории «Бухта Песчаная» на Байкале, цены от 37 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
3 отзыва
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Маршрут: Листвянка — КБЖД — бухта Песчаная — о»
10 сен в 10:00
от 64 000 за человека
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
68 000 за человека
Двухдневный круиз на теплоходе к бухте Песчаной
На теплоходе
2 дня
Двухдневный круиз на теплоходе к бухте Песчаной
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Инструктаж и начало водного путешествия до знаменитой Байкальской Ривьеры – бухты Песчаной»
Расписание: Даты тура: 17.08.2024 — 18.08.2024, <br>24.08.2024 — 25.08.2024.
17 авг в 07:00
23 авг в 09:00
37 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте Песчаная
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
  • А
    Алексей
    16 сентября 2020
    Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программа
    Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
  • Ш
    Шляпугина Елена
    12 августа 2019
    Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программа
    От всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте
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    Песчаная. Сказочный лес, чудесный воздух и ледяная вода, в которой мы всё-таки искупались! Отдельное спасибо капитану нашего корабля, который проводил альтернативную экскурсию на добровольных началах во время поездки!

  • С
    Семья Лебедевых
    18 июня 2017
    Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программа
    Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
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    не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Бухта Песчаная»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
  2. Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
  3. Двухдневный круиз на теплоходе к бухте Песчаной
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Бухта Песчаная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Тункинская долина
  6. Мыс Хобой
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Бухта Песчаная" можно забронировать 3 тура от 37 200 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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