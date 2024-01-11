4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Маршрут: Листвянка — КБЖД — бухта Песчаная — о»
10 сен в 10:00
от 64 000₽ за человека
3 дня
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
68 000₽ за человека
2 дня
Двухдневный круиз на теплоходе к бухте Песчаной
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Инструктаж и начало водного путешествия до знаменитой Байкальской Ривьеры – бухты Песчаной»
Расписание: Даты тура: 17.08.2024 — 18.08.2024, <br>24.08.2024 — 25.08.2024.
17 авг в 07:00
23 авг в 09:00
37 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ООльга25 сентября 2023Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте ПесчанаяЭкскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
- ННадежда21 августа 2023Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте ПесчанаяВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Лазурный берег Байкала. Отдых в бухте ПесчанаяВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
- ААлексей16 сентября 2020Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программаСпасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
- ШШляпугина Елена12 августа 2019Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программаОт всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте
- ССемья Лебедевых18 июня 2017Отдых в бухте Песчаная на Байкале. Сокращенная программаХотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Бухта Песчаная»
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