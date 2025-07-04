Мои заказы

Генуэзская крепость Чембало – экскурсии в Балаклаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Генуэзская крепость Чембало» в Балаклаве, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Джиппинг
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севастополю, Фиоленту и Балаклаве
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
21 июл в 09:00
22 июл в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Балаклава - Чембало - Симболон
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава - жемчужина Крыма: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Балаклавы, поднимитесь на крепость Чембало, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пейзажами
Начало: Балаклава ул. Крестовского, 28
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
4500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июля 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Здравствуйте. Очень рады,что выбрали Викторию нашим экскурсоводом по району мыса Фиолент и по Балаклаве. Экскурсия очень сильно превзошла ожидания. Уехали
    читать дальше

    под большим впечатлением от экскурсии. Прокатила нас на своем авто и рассказала о красивейших местах мыса Фиолент и Балаклавы. 5 звёзд для такого экскурсовода очень мало. Была бы возможность добавить звёзд ещё,добавили бы не задумываясь. Виктория, спасибо вам большое и привет из Питера.

  • А
    Александр
    27 июня 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Хочу поблагодарить экскурсовода Викторию за увлекательную 5-часовую прогулку. Виктория вежлива, пунктуальна, помогала во всех бытовых вопросах, отличное комфортабельное авто также
    читать дальше

    немаловажный фактор. Виктория является аттестованным гидом с отличным образованием и знанием истории Крыма и Севастополя. Мы были в красивейших местах Фиолента и Балаклавы, поездка незабываемая, сделали много отличных фотографий. Всем рекомендую экскурсии Виктории.

  • И
    Ирина
    20 июня 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Огромное спасибо Виктории за интересный рассказ об истории и достопримечательностях Крыма. Мы увидели море с высоты птичьего полета, красивейшее море. Мы обязательно вернемся. Крым это любовь навсегда.
  • E
    E.sanna
    16 июля 2023
    Балаклава и Фиолент - лучшее
    Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
    читать дальше

    здешних мест. Завёз нас в Чебуречную, рекомендуем к посещению. Кто захочет в этой поездке ещё и побывать в Балаклавском музейном комплексе, то советуем выезжать на экскурсию в 8-9 утра, чтобы неспеша всё успеть посмотреть. Василий интересный рассказчик, расскажет про здешние места всё и даже больше. Поездка прошла интересно и на комфортной машине. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Генуэзская крепость Чембало»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
  2. Балаклава и Фиолент - лучшее
  3. Балаклава - Чембало - Симболон
Какие места ещё посмотреть в Балаклаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Храм Двенадцати Апостолов
  2. Мыс Фиолент
  3. Музей подводных лодок
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июле 2025
Сейчас в Балаклаве в категории "Генуэзская крепость Чембало" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 12 400. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Балаклаве на 2025 год по теме «Генуэзская крепость Чембало», 20 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь