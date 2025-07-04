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здешних мест. Завёз нас в Чебуречную, рекомендуем к посещению. Кто захочет в этой поездке ещё и побывать в Балаклавском музейном комплексе, то советуем выезжать на экскурсию в 8-9 утра, чтобы неспеша всё успеть посмотреть. Василий интересный рассказчик, расскажет про здешние места всё и даже больше. Поездка прошла интересно и на комфортной машине. Рекомендуем!