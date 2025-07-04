Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севастополю, Фиоленту и Балаклаве
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
21 июл в 09:00
22 июл в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава - жемчужина Крыма: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Балаклавы, поднимитесь на крепость Чембало, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пейзажами
Начало: Балаклава ул. Крестовского, 28
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июля 2025Здравствуйте. Очень рады,что выбрали Викторию нашим экскурсоводом по району мыса Фиолент и по Балаклаве. Экскурсия очень сильно превзошла ожидания. Уехали
- ААлександр27 июня 2025Хочу поблагодарить экскурсовода Викторию за увлекательную 5-часовую прогулку. Виктория вежлива, пунктуальна, помогала во всех бытовых вопросах, отличное комфортабельное авто также
- ИИрина20 июня 2025Огромное спасибо Виктории за интересный рассказ об истории и достопримечательностях Крыма. Мы увидели море с высоты птичьего полета, красивейшее море. Мы обязательно вернемся. Крым это любовь навсегда.
- EE.sanna16 июля 2023Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Генуэзская крепость Чембало»
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Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июле 2025
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