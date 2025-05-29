Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры » в Балаклаве, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности 7 часов Индивидуальная до 1 чел. Пещерный город Качи-Кальон Начало: Уточните после бронирования «Посещение пещерного города и древней церкви» Расписание: По договоренности с 08:30 до 15:40 13 200 ₽ за экскурсию 5 часов Индивидуальная до 1 чел. Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон Начало: Место проживания туристов «Спустимся в пещерный город, который находится под нами» Расписание: Ежедневно 12 500 ₽ за экскурсию 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида Начало: Пл. Нахимова «Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района» Расписание: ежедневно с 10.00 12 000 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Балаклавы

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