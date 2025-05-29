Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Начало: Уточните после бронирования
«Посещение пещерного города и древней церкви»
Расписание: По договоренности с 08:30 до 15:40
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
13 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве
Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Спустимся в пещерный город, который находится под нами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида
Начало: Пл. Нахимова
«Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района»
Расписание: ежедневно с 10.00
2 июн в 09:00
4 июн в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Пещеры»
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