Мы увидим с высоты птичьего полёта пляж Баунти с бирюзовой водой, пройдем к смотровой на грот Дианы, спустимся на мыс Виноградный, где увидим древние пещеры, руины церкви и самое главное–скалу Дракон. Затем переедем на мыс Фиолент, с фантастическими видами на море, Яшмовый пляж, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь, которому более 1100 лет. По древним преданиям именно сюда впервые ступил на крымскую землю Апостол Андрей Первозванный и именно здесь проходили первые проповеди Евангелия