Фиолент - земля Богов

Фиолент - земля Богов
Фиолент - земля Богов
Фиолент - земля Богов
Фиолент - земля Богов
Фиолент - земля Богов
Фиолент - земля Богов
Фиолент - земля Богов

Что вас ожидает 🤩

  • Фиолент
  • Скала Дракон
  • Свято-Георгиевский монастырь
  • Пляж Баунти и Яшмовый
Мы увидим с высоты птичьего полёта пляж Баунти с бирюзовой водой, пройдем к смотровой на грот Дианы, спустимся на мыс Виноградный, где увидим древние пещеры, руины церкви и самое главное–скалу Дракон. Затем переедем на мыс Фиолент, с фантастическими видами на море, Яшмовый пляж, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь, которому более 1100 лет. По древним преданиям именно сюда впервые ступил на крымскую землю Апостол Андрей Первозванный и именно здесь проходили первые проповеди Евангелия

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, транспорт, вода, чай, кофе, легкий перекус, салфетки влажные, антисептик, маски.
  • Wi-Fi без ограничений
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места проживания туристов
Завершение: Место проживания туристов или другое, по их желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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