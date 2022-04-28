Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»
Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган».
Среди животных парка: белые львы и тигры, пумы, ягуары, леопарды и многие другие животные. На территории работает детский контактный зоопарк.
Среди животных парка: белые львы и тигры, пумы, ягуары, леопарды и многие другие животные. На территории работает детский контактный зоопарк.
Что вас ожидает 🤩
- Парк львов «Тайган» крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных
- В основном крупных млекопитающих хищников
Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган».
Среди животных парка:
- белые львы
- белые тигры
- пумы
- львы
- леопарды
- ягуары
- тигры
- носухи
- жирафы
- Для маленьких посетителей работает контактный зоопарк.
- Около 60 африканских львов выпущены на площадь более чем 30 гектаров крымского предгорья. Парки львов не редкость для стран Африки, они существуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном месте Крыма, неподалеку от живописного водохранилища «Тайган», в честь которого и назван парк, было новой и свежей идеей.
- Для создания парка львов пришлось приложить немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Важная информация
- В стоимость экскурсии не входит входной билет в сафари-парк. Расчет только наличными, безналичного обслуживания нет.
- При посещении парка пригодится удобная одежда и обувь.
- На территории парка есть кафе и гостиница.
- Для детей в возрасте 4 — 14 лет действуют скидки.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
- Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
- Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
- Мы заберем Вас из любого удобного места
- Аттестованный гид
- Транспортное обслуживание
- Детям в возрасте 4 — 14 лет скидки
- Что не входит
- Стоимость входного билета в сафари-парк:
- Взрослые – 1000 руб.
- Дети (от 3 до 10 лет) – 500 руб.
- Расчет только наличными
- Место начала и завершения?
- площадь Нахимова, доска Почета
- Когда и сколько длится
- Когда: среда и воскресенье, 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Входной билет в парк Львов не входит в стоимость транспортно-экскурсионного обслуживания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
среда и воскресенье, 08:00
Марина — ваш гид в Балаклаве
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