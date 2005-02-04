Горный турист: Ялта, Ай-Петри

С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично!...

С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье — предлагаю убедиться вам в этом лично! Мы поднимемся на вершину по канатной дороге, а затем прогуляемся по зубцам Ай-Петри.

После отдыха в Кореизе отправимся дальше, к замку Ласточкино гнездо, после чего на теплоходе доберемся до Ялты.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
Горный турист: Ялта, Ай-Петри

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Ласпи
  • Смотровая площадка на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман
  • Ай-Петри
  • Мисхор
  • Ласточкино гнездо
  • скала Аврора
  • Вронцовский дворец
  • Набережная Ялты
  • Форосская церковь

Что вас ожидает:

  • Трасса Севастополь — Ялта. Бухта Ласпи. Смотровая площадка, где открывается потрясающий вид на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман. Скала, на которой организована смотровая площадка, носит имя инженера и писателя Николая Гарина-Михайловского;
  • Подъём и спуск по канатной дороге (30 мин) на плато Ай-Петри. Поход на зубцы Ай-Петри. Захватывающий вид на Южный Берег Крыма и Ялту с высоты птичьего полета;
  • Развлечения на плато Ай-Петри (1-1, 5 часа) за доп. плату: верёвочный мост, прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей, роупджампинг;
  • Осмотр фасадов Воронцовского дворца, экскурсия по «английскому» парку, львиные террасы.
  • Время на обед в восточном кафе или свободное время (1 час);
  • Замок Ласточкино гнездо (обзорно со смотровой площадке).
  • Свободное время и отдых на набережной Ялты: Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой» (1 час).
  • Посещение Форосского храма

Организационные детали:

  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Групповая сборная экскурсия пенсионный билет
2 000 ₽
Групповая сборная экскурсия детский билет от 4 до 14 лет
1 800 ₽
Групповая сборная экскурсия взрослый билет
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Канатная дорога на вершины горы «Ай-Петри» (взрослый — 800 руб., детский от 6 до 12 лет — 500 руб. )
  • Активные развлечения на плато горы «Ай-Петри» (по желанию):
  • Верёвочный мост — 500 руб. /чел
  • Прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей — 1000 руб. /чел
  • Роупджампинг — 5000 руб. /чел
  • По желанию посещение выставки в Воронцовском дворце — 400 руб. /чел.
  • Обед по желанию.
Место начала и завершения
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 утра
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:30 утра

Марина К.
Марина К.
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