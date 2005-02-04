С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье — предлагаю убедиться вам в этом лично! Мы поднимемся на вершину по канатной дороге, а затем прогуляемся по зубцам Ай-Петри.



После отдыха в Кореизе отправимся дальше, к замку Ласточкино гнездо, после чего на теплоходе доберемся до Ялты.