Пещеры горы Чатыр-Дага - красивейшие пещеры мира
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира.
Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности. Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности. Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Что вас ожидает 🤩
- Плато Чатыр-Дага
- Посещение пещер Мраморная и Эмине-Баир-Хосар
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира. Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности.
Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Экскурсия в сопровождении гида по каждой из пещер длится около часа. Вернувшись из путешествия в подземный мир Чатыр-дага, у Вас будет возможность посетить уютное кафе с восточной кухней.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
- Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
- Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
- Мы заберем Вас из любого удобного места
- Аттестованный гид
- Транспортное обслуживание
- Детям от 4-х до 14 лет скидки
- Что не входит
- Стоимость экскурсии в «Мраморной» пещере может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
- «Галерея сказок» - 500 рублей/30 минут
- «Галерея сказок - Жемчужные озёра» - 600 руб. /50 минут
- Стоимость экскурсии в пещеру «Эмине-Баир-Хосар» может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
- «Северная Галерея» - 500 руб. /30 мин.
- «Северная галерея - Зал идолов - Кечкемет» - 600 руб. /1 час 20 мин.
- Обед на маршруте
- Место начала и завершения?
- площадь Нахимова, доска Почёта
- Когда и сколько длится
- Когда: вторник, пятница, воскресенье 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Входные билеты в стоимость экскурсии не входят
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вторник, пятница, воскресенье 08:00
Марина — ваш гид в Балаклаве
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