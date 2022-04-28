Шедевры подземного царства

Пещеры горы Чатыр-Дага - красивейшие пещеры мира

Групповая
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира.

Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности. Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства

Что вас ожидает 🤩

  • Плато Чатыр-Дага
  • Посещение пещер Мраморная и Эмине-Баир-Хосар
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира. Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности.
Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Экскурсия в сопровождении гида по каждой из пещер длится около часа. Вернувшись из путешествия в подземный мир Чатыр-дага, у Вас будет возможность посетить уютное кафе с восточной кухней.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
  • Мы заберем Вас из любого удобного места
  • Аттестованный гид
  • Транспортное обслуживание
  • Детям от 4-х до 14 лет скидки
Что не входит
  • Стоимость экскурсии в «Мраморной» пещере может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
  • «Галерея сказок» - 500 рублей/30 минут
  • «Галерея сказок - Жемчужные озёра» - 600 руб. /50 минут
  • Стоимость экскурсии в пещеру «Эмине-Баир-Хосар» может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
  • «Северная Галерея» - 500 руб. /30 мин.
  • «Северная галерея - Зал идолов - Кечкемет» - 600 руб. /1 час 20 мин.
  • Обед на маршруте
Место начала и завершения?
площадь Нахимова, доска Почёта
Когда и сколько длится
Когда: вторник, пятница, воскресенье 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Входные билеты в стоимость экскурсии не входят
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вторник, пятница, воскресенье 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Балаклавы

👥Групповые☀️На весь деньГорыПодземные🪨Пещеры

Еще несколько похожих предложений в Балаклаве

Тайны подземной Балаклавы
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ilya
5
7 отзывов
Тайны подземной Балаклавы
Сталкерское авто-пешеходное путешествие в эпоху закрытого военного «города-призрака»
7 000 за 1-4 чел.
Через горы Крыма к морю
9 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Олег
Нет отзывов
Через горы Крыма к морю
Вы любите походы, так как люблю я
1 170 за 1 человека
Крымский Новый Год в альпийском стиле
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
Олег
Нет отзывов
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
26 900 за 1 человека
Индивидуальная прогулка на поля лаванды в Крыму
6 часов
Для красивых фото
Наталья
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на поля лаванды в Крыму
Вас ждёт однодневная поездка на поля лаванды в Крыму и красивая фотосессия в цветах
6 000 за 1-3 чел.
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
3 часа
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Круиз
Дмитрий
Нет отзывов
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
Аренда яхты в Крыму - это эксклюзивная возможность посетить красивейшие места Черноморского побережья
115 500 за 1-8 чел.
Круиз по Чёрному морю на яхте Technema 80
3 часа
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Круиз
Дмитрий
Нет отзывов
Круиз по Чёрному морю на яхте Technema 80
Аренда яхты в Крыму - это эксклюзивная возможность посетить красивейшие места Черноморского побережья
181 500 за 1-12 чел.
Гастро-приключение в Балаклаве
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Нина
Нет отзывов
Гастро-приключение в Балаклаве
Бокал игристого с видом на бухту, кофейный променад, чебуреки с мидиями и винная дегустация
10 000 за 1-4 чел.
Экскурсия-поход «Неизведанный Крым»
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Экскурсия-поход «Неизведанный Крым»
Пещерный город Эски-Кермен, эко-усадьба и скальный монастырь Челтер-Мармара за 1 день
70006 300 за 1-4 чел.
Легенды Алимовой балки
7 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
4 000 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Балаклаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Балаклаве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ