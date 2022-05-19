Экскурсия по православным храмами и монастырям Севастополя будет интересна как паломникам, так и желающим узнать святые христианские места Крыма. Кроме известных святынь нашего города, которые находятся в центре и легкодоступны для посещения, есть и те, которые находятся на окраинах и добраться самостоятельно до них сложно.

В нашей экскурсии мы посетим Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент, Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь, Свято-Никольский храм на Северной стороне и Владимирский собор (усыпальница адмиралов).

Начнём путешествие с мыса Фиолент, где расположен Георгиевский мужской монастырь. На этом месте святой Андрей Первозванный проповедовал святое Евангелие. Место это было выбрано неспроста – 3000 лет тому назад здесь был храм Артемиды, а святые апостолы направлялись с проповедью святого Евангелия именно в известные центры языческого мира… Но место это еще и очень красивое: высокий и могучий мыс Фиолент величественно врезается в бесконечное море, огромные волны с шумом разбиваются об его мощные и прочные скалы.

Это место посещали русские цари, известные поэты, писатели и художники, политики.

Далее переезжаем в Инкерман, где расположен Свято-Климентовский монастырь. Сюда был сослан на каторгу, в каменоломню Святой Климент Римский. Это сегодня Крым море и солнце, а две тысячи лет назад это было место для неугодных в Римской империи. Мы увидим три удивительных пещерных храма, один из которых вырублен руками самого Климента… Поднимемся на верхнее плато, где увидим руины башен средневековой византийской крепости Каламита и многочисленные пещеры.

Переезжаем на Северную сторону Севастополя, к самому необычному храму. Свято-Никольский храм — православный храм-памятник в Севастополе в форме пирамиды. Это один из самых интересных архитектурных символов Севастополя: храм-пирамида, одновременно это и памятник защитникам Севастополя. После окончания Крымской войны было принято решение о возведении православного храма на территории Братского кладбища – чтобы сохранить навечно память о героически погибших во имя России.

Возвращаемся в самый центр города – Центральный городской холм, где величественно возвышается Владимирский собор. На северной и южной сторонах храма размещены плиты с именами адмиралов, прах которых покоится в соборе: М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова.

Первоначально храм закладывался с целью увековечить Крещение святого князя Владимира, однако в ходе строительства превратился в усыпальницу выдающихся адмиралов флота Российского и в памятник героям, павшим в Крымской войне.