На экскурсии «Большая Балтийская прогулка» вы узнаете о становлении и возрождении Балтийска, его историческом прошлом и ключевых моментах развития.
Погружение в историю Пиллау и Балтийска, осмотр архитектурных и монументальных достопримечательностей, военно-морской
Погружение в историю Пиллау и Балтийска, осмотр архитектурных и монументальных достопримечательностей, военно-морской
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные архивные документы
- 🏰 Архитектурные достопримечательности
- ⚓ Военно-морская база
- 🌊 Морские пляжи и парковые зоны
- 🚢 Гидротехнические сооружения порта
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Архитектурные достопримечательности
- Военно-морская база
- Гидротехнические сооружения порта
- Морские пляжи
- Парковые зоны
Описание экскурсии
Что вас ждетМы покажем вам не только архитектурные и монументальные достопримечательности, но и предоставим возможность полюбоваться кораблями, уникальными гидротехническими и гидрографическими сооружениями порта, а также военно-морской базой Балтийска. Вдобавок, вы оцените красоту прибрежных ландшафтов, морских пляжей и парковых зон. И самое эксклюзивное — вам будут доступны уникальные исторические документы из прусских и российских архивов, которые расскажут много нового о прошлом этих мест. Важная информация: Будьте первыми на этом маршруте!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс пехотных казарм и жилые кварталы начала 20 века
- Памятники Петру I и Елизавете Петровне
- Морской канал
- Пляжи Балтийска
- Памятный мемориал героев Великой Отечественной войны
- Площадь Балтийской Славы
- Русская дамба
- Крепостной канал и бастионы шведской крепости
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев города
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Завершение: Улица Красной Армии-1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Просьба одеваться по погоде и в удобную для прогулки обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
2 мая 2024
Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство.
Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
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