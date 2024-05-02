На экскурсии «Большая Балтийская прогулка» вы узнаете о становлении и возрождении Балтийска, его историческом прошлом и ключевых моментах развития.Погружение в историю Пиллау и Балтийска, осмотр архитектурных и монументальных достопримечательностей, военно-морской

базы и порта. Уникальные гидротехнические сооружения и архивные документы из прусских и российских архивов позволят узнать много нового. Полюбуйтесь прибрежными ландшафтами, морскими пляжами и парками. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой

Описание экскурсии