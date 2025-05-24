Обзорные и познавательные экскурсии Балтийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Балтийске, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На самый запад России - в Балтийск
Пешая
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
На самый запад России - в Балтийск
Путешествие по Балтийску с гидом Семёном. Узнайте о крепости Pillau, Елизаветинском форте и проплывите на пароме до Балтийской косы
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
«Всем привет, меня зовут Семён и я знаю все о российском флоте»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Ответить на этот вопрос на прогулке по молам, цитадели Пиллау и Балтийской косе
Начало: На Елизаветинской парковке
«Вас ждёт обзорная прогулка по Балтийску — но не только»
4 июн в 10:00
6 июн в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Балтийск с мэром
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
«Познакомитесь с лебедями, живущими у кораблей»
Завтра в 10:30
3 июн в 10:30
12 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2025
    На самый запад России - в Балтийск
    Великолепная экскурсия! Экскурсовод высшей категории! Спасибо Денису за интересный рассказ про Балтийск и в целом про Калининградскую область. Всем рекомендуем!
  • В
    Вера
    7 января 2025
    На самый запад России - в Балтийск
    Путешествие прошло отлично. Все понравилось! Спасибо! Гид Семен отлично все рассказал и показал! Водитель Михаил безопасно и профессионально отвез нас в Балтийск и привез обратно! Корабли супер! Рекомендую!
  • М
    Мария
    31 октября 2024
    На самый запад России - в Балтийск
    Чудесная экскурсия, по такому небольшому городу, столько времени! Такая интересная история у города, очень понравилось и детям, и взрослым.
  • Л
    Лариса
    25 августа 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Интересная и познавательная экскурсия, время пролетело незаметно!
  • В
    Василий
    11 августа 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Спасибо огромное за такую интересную экскурсию! Было очень познавательно! За столь короткий промежуток времени мы узнали много нового не только об истории Балтийска, а также об истории Калининградской области. Всем рекомендую этого гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Обзорные»

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  2. Крепость Пиллау
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2025
Сейчас в Балтийске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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