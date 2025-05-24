Т Татьяна На самый запад России - в Балтийск Великолепная экскурсия! Экскурсовод высшей категории! Спасибо Денису за интересный рассказ про Балтийск и в целом про Калининградскую область. Всем рекомендуем!

В Вера На самый запад России - в Балтийск Путешествие прошло отлично. Все понравилось! Спасибо! Гид Семен отлично все рассказал и показал! Водитель Михаил безопасно и профессионально отвез нас в Балтийск и привез обратно! Корабли супер! Рекомендую!

М Мария На самый запад России - в Балтийск Чудесная экскурсия, по такому небольшому городу, столько времени! Такая интересная история у города, очень понравилось и детям, и взрослым.

Л Лариса Большая Балтийская прогулка Интересная и познавательная экскурсия, время пролетело незаметно!