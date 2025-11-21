переправа на Балтийскую косу и обратно — 200 ₽ за чел. (на катере в одну сторону)
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Балтийске
Родилась и выросла в Балтийске. Профессиональный гид — стаж с 2016 года. Много лет работала гидом в отделении «Балтийская крепость» Музея Балтийского флота.
Мой дедушка брал Пиллау в апреле 1945-го, поэтому эта тема мне особенно важна.
Интересуюсь фортификацией, архитектурой, историей края. Счастливые лица людей и их благодарность говорит о правильном выборе профессии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Гюльнара
21 ноя 2025
Большое спасибо, Юлии за проведение замечательной экскурсии в экстремальных погодных условиях! Дождь лил не переставая почти всю нашу прогулку, но это не помешало Юлии познакомить нас с прекрасным городом Балтийск! 🌺
Валентина
27 окт 2025
Наш гид оказалась большим знатоком флота и истории Балтийска. Увлекательно, ни слова мимо, прекрасная рассказчица. Очень советую!!! Лучшее погружение в город, с которым связаны знаковые исторические события. Интересно и взрослым и детям. Мы очень благодарны гиду Юлии. Всем посетителям Калининграда и местным кто так и не посетил этот чудесный город. Юля, спасибо!!!!!