Балтийск: город с характером

Почувствовать особую атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в удивительном танце истории
У Балтийска непростая судьба. В 1945 году здесь проходили решающие сражения Восточно-Прусской операции. Мой дедушка, как и тысячи советских солдат, участвовал в штурме крепости Пиллау.

Я приглашаю вас открыть для себя этот удивительный город, который может показаться не самым очевидным выбором для путешествия. Но именно в его нетипичности и заключается главная прелесть!
Описание экскурсии

Пиллау-Балтийск покоряет своей искренностью и характером. Я расскажу богатую историю города — как она связана с историей России и как тяжело достался этот край нашей стране.

Мы пройдём по местам боевой славы и увидим свидетелей Восточно-Прусской операции: башню бронекатера 508 и дивизионные пушки ЗИС-3.

Снаружи осмотрим Балтийскую крепость — пятиконечную звезду, которую посещал ещё Пётр I.

Остановимся у Свято-Георгиевского морского собора, который интересен не только историей, но и готической архитектурой.

Увидим маяк — самый западный и старейший в области.

Прогуляемся по набережной: рассмотрим корабли, сделаем фото с лебедями и рассмотрим немецкие здания.

По желанию добавим Балтийскую косу, где изучим ангары аэродрома Нойтиф, форт «Западный» и музей «Старый люнет».

Организационные детали

  • По желанию мы можем посетить крепость или Балтийскую косу
  • Посещение косы добавит к экскурсии 2 часа, они оплачиваются отдельно — 1800 ₽ за час

Дополнительные расходы по желанию:

  • билеты в крепость: стандартный — 500 ₽, льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 300 ₽
  • переправа на Балтийскую косу и обратно — 200 ₽ за чел. (на катере в одну сторону)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Балтийске
Родилась и выросла в Балтийске. Профессиональный гид — стаж с 2016 года. Много лет работала гидом в отделении «Балтийская крепость» Музея Балтийского флота. Мой дедушка брал Пиллау в апреле 1945-го, поэтому эта тема мне особенно важна. Интересуюсь фортификацией, архитектурой, историей края. Счастливые лица людей и их благодарность говорит о правильном выборе профессии.

Отзывы и рейтинг

Гюльнара
21 ноя 2025
Большое спасибо, Юлии за проведение замечательной экскурсии в экстремальных погодных условиях! Дождь лил не переставая почти всю нашу прогулку, но это не помешало Юлии познакомить нас с прекрасным городом Балтийск! 🌺
Валентина
27 окт 2025
Наш гид оказалась большим знатоком флота и истории Балтийска. Увлекательно, ни слова мимо, прекрасная рассказчица. Очень советую!!! Лучшее погружение в город, с которым связаны знаковые исторические события. Интересно и взрослым и детям. Мы очень благодарны гиду Юлии. Всем посетителям Калининграда и местным кто так и не посетил этот чудесный город.
Юля, спасибо!!!!!
