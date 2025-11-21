У Балтийска непростая судьба. В 1945 году здесь проходили решающие сражения Восточно-Прусской операции. Мой дедушка, как и тысячи советских солдат, участвовал в штурме крепости Пиллау. Я приглашаю вас открыть для себя этот удивительный город, который может показаться не самым очевидным выбором для путешествия. Но именно в его нетипичности и заключается главная прелесть!

Ваш гид в Балтийске

Пиллау-Балтийск покоряет своей искренностью и характером. Я расскажу богатую историю города — как она связана с историей России и как тяжело достался этот край нашей стране.

Мы пройдём по местам боевой славы и увидим свидетелей Восточно-Прусской операции: башню бронекатера 508 и дивизионные пушки ЗИС-3.

Снаружи осмотрим Балтийскую крепость — пятиконечную звезду, которую посещал ещё Пётр I.

Остановимся у Свято-Георгиевского морского собора, который интересен не только историей, но и готической архитектурой.

Увидим маяк — самый западный и старейший в области.

Прогуляемся по набережной: рассмотрим корабли, сделаем фото с лебедями и рассмотрим немецкие здания.

По желанию добавим Балтийскую косу, где изучим ангары аэродрома Нойтиф, форт «Западный» и музей «Старый люнет».

Организационные детали

По желанию мы можем посетить крепость или Балтийскую косу

Посещение косы добавит к экскурсии 2 часа, они оплачиваются отдельно — 1800 ₽ за час

