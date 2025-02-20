На самый запад: путешествие по страницам истории

Балтийск - город, где история и современность переплетаются. Откройте для себя величие крепостей и героизм прошлого. Узнайте больше о военной истории
Путешествие в Балтийск предлагает уникальную возможность окунуться в историю самого западного города России. Балтийск, известный как Пиллау, был ареной столкновений великих держав. Туристы смогут пройти по следам Петра Великого, увидеть
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старинные крепости и памятники.

Экскурсия включает посещение Шведской крепости и музея Балтийского флота, где можно узнать о развитии флота с петровских времён до наших дней. Город оставит неизгладимые впечатления и станет ярким воспоминанием

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические крепости
  • 🚢 Музей Балтийского флота
  • 📜 Следы Петра Великого
  • 🌊 Живописная набережная
  • 🗿 Памятники героям
  • 🕍 Величественные храмы
На самый запад: путешествие по страницам истории
На самый запад: путешествие по страницам истории
На самый запад: путешествие по страницам истории
Ближайшие даты:
20
фев27
фев6
мар13
мар20
мар27
мар3
апр
Время начала: 11:30

Что можно увидеть

  • Шведская крепость
  • Музей Балтийского флота
  • Русская набережная
  • Памятники Елизаветы и Петра

Описание экскурсии

Откройте для себя Балтийск

Балтийск, ранее известный как Пиллау, — это город с богатым историческим наследием, который ждет вас. Здесь, на протяжении веков, пересекались политические и военные интересы таких стран, как Польша, Россия, Франция и Швеция.

Исторические места

В Балтийске вы сможете пройти по местам, где когда-то ступала нога Петра Великого. На набережной, названной Русской еще в XVIII веке, вы ощутите дух истории. Также стоит посетить гавань, где стоял знаменитый русский ледокол «Ермак».

Архитектура и памятники

Город славится своей красивой довоенной архитектурой и памятниками, посвященными отважным героям штурма Пиллау. Вы увидите:

  • Старинные крепостные стены;
  • Новый храм;
  • Двухсотлетний маяк;
  • Величественные скульптуры Елизаветы и Петра.

Эти впечатляющие достопримечательности навсегда останутся в вашей памяти.

Крепости и музеи

Не упустите возможность посетить величественную Шведскую крепость — главную цитадель Пиллау, которая поражает своей мощью. Также стоит заглянуть в музей Балтийского флота, где вы сможете познакомиться с историей города и Балтийского флота, начиная с времен Петра I и до наших дней.

Балтийск — это не просто город, это настоящая сокровищница истории, которая вдохновляет и привлекает. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя его тайны!

По четвергам с 11:30 до 17:30.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)2400 ₽
Детский (0-13)2300 ₽
Пенсионный (60+)2300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самая западная набережная России
  • Крепость Пиллау, построенная в форме звезды
  • Величественная Шведская крепость
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Посещение Шведской крепости
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам с 11:30 до 17:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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