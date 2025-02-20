6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости
- 🚢 Музей Балтийского флота
- 📜 Следы Петра Великого
- 🌊 Живописная набережная
- 🗿 Памятники героям
- 🕍 Величественные храмы
Что можно увидеть
- Шведская крепость
- Музей Балтийского флота
- Русская набережная
- Памятники Елизаветы и Петра
Описание экскурсии
Откройте для себя Балтийск
Балтийск, ранее известный как Пиллау, — это город с богатым историческим наследием, который ждет вас. Здесь, на протяжении веков, пересекались политические и военные интересы таких стран, как Польша, Россия, Франция и Швеция.
Исторические места
В Балтийске вы сможете пройти по местам, где когда-то ступала нога Петра Великого. На набережной, названной Русской еще в XVIII веке, вы ощутите дух истории. Также стоит посетить гавань, где стоял знаменитый русский ледокол «Ермак».
Архитектура и памятники
Город славится своей красивой довоенной архитектурой и памятниками, посвященными отважным героям штурма Пиллау. Вы увидите:
- Старинные крепостные стены;
- Новый храм;
- Двухсотлетний маяк;
- Величественные скульптуры Елизаветы и Петра.
Эти впечатляющие достопримечательности навсегда останутся в вашей памяти.
Крепости и музеи
Не упустите возможность посетить величественную Шведскую крепость — главную цитадель Пиллау, которая поражает своей мощью. Также стоит заглянуть в музей Балтийского флота, где вы сможете познакомиться с историей города и Балтийского флота, начиная с времен Петра I и до наших дней.
Балтийск — это не просто город, это настоящая сокровищница истории, которая вдохновляет и привлекает. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя его тайны!
По четвергам с 11:30 до 17:30.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|2400 ₽
|Детский (0-13)
|2300 ₽
|Пенсионный (60+)
|2300 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая западная набережная России
- Крепость Пиллау, построенная в форме звезды
- Величественная Шведская крепость
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Посещение Шведской крепости
Что не входит в цену
- Личные расходы