Путешествие в Балтийск предлагает уникальную возможность окунуться в историю самого западного города России. Балтийск, известный как Пиллау, был ареной столкновений великих держав. Туристы смогут пройти по следам Петра Великого, увидеть

старинные крепости и памятники. Экскурсия включает посещение Шведской крепости и музея Балтийского флота, где можно узнать о развитии флота с петровских времён до наших дней. Город оставит неизгладимые впечатления и станет ярким воспоминанием

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Описание экскурсии

Откройте для себя Балтийск

Балтийск, ранее известный как Пиллау, — это город с богатым историческим наследием, который ждет вас. Здесь, на протяжении веков, пересекались политические и военные интересы таких стран, как Польша, Россия, Франция и Швеция.

Исторические места

В Балтийске вы сможете пройти по местам, где когда-то ступала нога Петра Великого. На набережной, названной Русской еще в XVIII веке, вы ощутите дух истории. Также стоит посетить гавань, где стоял знаменитый русский ледокол «Ермак».

Архитектура и памятники

Город славится своей красивой довоенной архитектурой и памятниками, посвященными отважным героям штурма Пиллау. Вы увидите:

Старинные крепостные стены;

Новый храм;

Двухсотлетний маяк;

Величественные скульптуры Елизаветы и Петра.

Эти впечатляющие достопримечательности навсегда останутся в вашей памяти.

Крепости и музеи

Не упустите возможность посетить величественную Шведскую крепость — главную цитадель Пиллау, которая поражает своей мощью. Также стоит заглянуть в музей Балтийского флота, где вы сможете познакомиться с историей города и Балтийского флота, начиная с времен Петра I и до наших дней.

Балтийск — это не просто город, это настоящая сокровищница истории, которая вдохновляет и привлекает. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя его тайны!