Индивидуальная водная прогулка на скоростном катере по Калининградскому каналу предлагает уникальную возможность увидеть военные корабли, стоящие на защите западных рубежей России. Маршрут проходит мимо старинного маяка и заброшенных ангаров времён
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальный маршрут
- 🌊 Прекрасные морские виды
- ⚓ Знакомство с военными кораблями
- 🏝️ Возможность высадки на Балтийской косе
- 🌅 Встреча заката на воде
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Военные корабли
- Старинный маяк
- Заброшенные ангары
Описание водной прогулки
Водное приключение
Мы познакомимся, я объясню правила безопасности — и в путь. Маршрут проложен по Калининградскому морскому каналу: вы увидите могучие корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и заброшенные ангары времён ВОВ, полюбуетесь дюнами Балтийской косы. Утром и днем вы сможете искупаться в открытом море (в теплое время года), а вечером проводите закат. Попутно я расскажу любопытные факты о городе, о судоходстве и работе порта.
Организационные детали
- Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии
- По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности)
- Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых
- С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Балтийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Балтийске
Провели экскурсии для 1845 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Вячеслав. Я влюблённый в море коренной житель этих удивительных мест. Сейчас вместе с командой лучших друзей организую морские прогулки на комфортабельных скоростных катерах. Ждём вас. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Орлова
4 окт 2025
Супер! Спасибо)
Е
Елена
16 сен 2025
Если вы хотите увидеть с моря Балтийск, Балтийскую косу, военные корабли, и это в сопровождении интересного рассказа с уникальными подробностями, то путешествие на катере с Вячеславом - та самая возможность.
E
Elena
28 авг 2025
Все было отлично
С
Сергей
31 июл 2025
Все хорошо
Э
Эльвина
17 мая 2025
Всё прошло хорошо.
Экскурсия понравилась.
Единственный момент. Гид рассказывал всё настолько быстро, что информация не успевала перевариваться.
Гида, можно понять, он одну и ту же информацию повторяет каждый день так ещё по много раз. Тот кто сидел впереди слышали, кто ехал за спиною, ни чего не услышали.
Но в целом все понравилось. Мне повезло, я сидела впереди.
Экскурсия понравилась.
Единственный момент. Гид рассказывал всё настолько быстро, что информация не успевала перевариваться.
Гида, можно понять, он одну и ту же информацию повторяет каждый день так ещё по много раз. Тот кто сидел впереди слышали, кто ехал за спиною, ни чего не услышали.
Но в целом все понравилось. Мне повезло, я сидела впереди.
Входит в следующие категории Балтийска
Похожие экскурсии из Балтийска
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Завтра в 09:45
11 ноя в 09:45
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
11 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
25%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
14 625 ₽
19 500 ₽ за всё до 4 чел.