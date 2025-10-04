Если вы хотите увидеть с моря Балтийск, Балтийскую косу, военные корабли, и это в сопровождении интересного рассказа с уникальными подробностями, то путешествие на катере с Вячеславом - та самая возможность.

Э Эльвина

Всё прошло хорошо.

Экскурсия понравилась.

Единственный момент. Гид рассказывал всё настолько быстро, что информация не успевала перевариваться.

Гида, можно понять, он одну и ту же информацию повторяет каждый день так ещё по много раз. Тот кто сидел впереди слышали, кто ехал за спиною, ни чего не услышали.

Но в целом все понравилось. Мне повезло, я сидела впереди.