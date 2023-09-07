7.5 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса
Начало: Рыбная Деревня, возле гостиницы «Шкиперская»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 09:45
17 ноя в 09:30
19 ноя в 09:30
1 690₽ за человека
8 часов
Групповая
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: По понедельникам и четвергам в 10:00
18 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
2 000₽ за человека
6 часов
Групповая
до 25 чел.
На самый запад: путешествие по страницам истории
Балтийск - город, где история и современность переплетаются. Откройте для себя величие крепостей и героизм прошлого. Узнайте больше о военной истории
Начало: Ул. Шевченко, 11А
Расписание: По четвергам с 11:30 до 17:30.
21 ноя в 11:30
28 ноя в 11:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ZZev09737 сентября 2023Балтийск - ПиллауПриятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
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