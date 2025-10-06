читать дальше

по рекомендации Игоря – еда была изумительной!



Экскурсия длилась чуть больше 5 часов, и хотя нашему младшему ребенку (7 лет) иногда было непросто, в целом маршрут посильный для детей. Советую взять побольше вкусняшек для подкрепления сил – тогда всё пройдет отлично! Игорь всегда подстраивался под наш общий темп, давал отдохнуть, что немало важно, если вы с детьми)



Однозначно рекомендую эту экскурсию семьям с детьми и всем, кто хочет увидеть красивые места Балтийска и услышать много интересных фактов! Спасибо за чудесный день! 🌊☀️