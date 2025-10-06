Мои заказы

На самый запад России

Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
Экскурсия в Балтийск сочетает военную историю, морскую романтику и природную красоту. Путешествие начинается в главной базе Балтийского флота, где можно увидеть мощь российских кораблей.

Посетители пройдут по старинному молу, исследуют немецкие артиллерийские батареи и прикоснутся к истории Пруссии у маяка. На катере или пароме переправятся на косу, где изучат укрепления и заброшенный аэродром. Прогулка по дюнам с поисками янтаря завершит день
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Уникальная военная история
  • 🌊 Морская романтика и закаты
  • 🏰 Посещение старинных фортов
  • 🗺️ Исследование немецких батарей
  • 🏖️ Прогулка по дюнам и янтарь
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя17
ноя25
ноя27
ноя29
ноя30
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Старинный мол
  • Главный маяк Балтики
  • Шведская крепость
  • Немецкие артиллерийские батареи
  • Форт 19 века
  • Музей «Старый Люнет»

Описание экскурсии

  • Наше путешествие начнётся в Балтийске — главной базе Балтийского военно-морского флота.
  • Вы ощутите мощь российских боевых кораблей, посетив одну из морских гаваней.
  • Пройдя по старому немецкому молу, окажетесь в самой западной точке России.
  • Исследуете казематы и наблюдательные пункты немецких артиллерийских батарей.
  • Прикоснётесь к истории Пруссии у главного маяка Балтики и шведской крепости 17 века.
  • Затем переправитесь на Балтийскую косу на пароме или быстроходном катере.
  • Увидите гидрогавань и ангары немецкого аэродрома «Нойтиф», наблюдательный пункт артиллерийской батареи и форт 19 века.
  • Зайдёте на чашечку кофе в музей «Старый Люнет» — осмотрите экспозицию и познакомитесь с историей косы.
  • Прогуляетесь по белоснежным дюнам и лесу к берегу моря, чтобы на пляже пособирать янтарь и насладиться незабываемым балтийским закатом.

Вы узнаете:

  • Как в немецком Пиллау появилась шведская крепость.
  • Почему немцы называли свой военный аэродром «маленькой Сибирью».
  • Какой экспонат в музее «Старый люнет» самый ценный.
  • Где зимуют все калининградские лебеди.
  • Чем знаменита гостиница «У золотого якоря».
  • Какие укрепления защищали город во время штурма в 1945 году.
  • И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области.

Организационные детали

  • Начало экскурсии — в городах Балтийск и Янтарный.
  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем или минивэне Volkswagen Caravelle с кондиционером. Если вы путешествуете с маленькими детьми, я установлю детское кресло или бустер.
  • Возьмите с собой гражданский паспорт РФ.
  • Переправа оплачивается отдельно — 210 ₽ в обе стороны.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Балтийске
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
Валентина
6 окт 2025
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым необычным местам! Для любителей нетривиальных локаций. Большое спасибо Игорю за этот тур!
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым необычным местам! Для любителей нетривиальных локаций. Большое спасибо Игорю за этот тур!
Екатерина
Екатерина
1 авг 2025
Все прекрасно прошло. Без беготни и спешки. Успели везде, даже покупаться и поискать янтарь) Все остались довольны, даже дети) Рекомендую!
А
Анастасия
30 июл 2025
Потрясающая экскурсия под шефством Игоря! Опытный и знающий гид показал нам все красоты Балтийска и Балтийской косы! Рассказал все-все самое интересное! При этом скучно не было ни минутки! сплошное наслаждение: ходишь, смотришь, слушаешь рассказы о достопримечательностях и впитываешь в себя невероятные виды и атмосферу необычных и крайне интересных мест ❤️
Екатерина
Екатерина
16 июл 2025
Мы провели чудесный день, полный впечатлений: увидели заросшие доты в песках, побывали на потрясающем пляже на Балтийской косе, были у самой западной точки России, а ещё пообедали в уютном ресторанчике
по рекомендации Игоря – еда была изумительной!

Экскурсия длилась чуть больше 5 часов, и хотя нашему младшему ребенку (7 лет) иногда было непросто, в целом маршрут посильный для детей. Советую взять побольше вкусняшек для подкрепления сил – тогда всё пройдет отлично! Игорь всегда подстраивался под наш общий темп, давал отдохнуть, что немало важно, если вы с детьми)

Однозначно рекомендую эту экскурсию семьям с детьми и всем, кто хочет увидеть красивые места Балтийска и услышать много интересных фактов! Спасибо за чудесный день! 🌊☀️

Мы провели чудесный день, полный впечатлений: увидели заросшие доты в песках, побывали на потрясающем пляже на Балтийской косе, были у самой западной точки России, а ещё пообедали в уютном ресторанчике
Н
Наталья
6 июл 2025
Все очень понравилось!
Наталья
Наталья
2 июл 2025
Все очень понравилось, интересная, насыщенная экскурсия!
А
Андрей
28 июн 2025
Отличная экскурсия с интересным рассказчиком. Исторические и природные локации, немецкое наследие. Балтийский флот.
Отличная экскурсия с интересным рассказчиком. Исторические и природные локации, немецкое наследие. Балтийский флот.

