Экскурсия в Балтийск сочетает военную историю, морскую романтику и природную красоту. Путешествие начинается в главной базе Балтийского флота, где можно увидеть мощь российских кораблей.
Посетители пройдут по старинному молу, исследуют немецкие артиллерийские батареи и прикоснутся к истории Пруссии у маяка. На катере или пароме переправятся на косу, где изучат укрепления и заброшенный аэродром. Прогулка по дюнам с поисками янтаря завершит день
Посетители пройдут по старинному молу, исследуют немецкие артиллерийские батареи и прикоснутся к истории Пруссии у маяка. На катере или пароме переправятся на косу, где изучат укрепления и заброшенный аэродром. Прогулка по дюнам с поисками янтаря завершит день
5 причин купить эту экскурсию
- ⚓ Уникальная военная история
- 🌊 Морская романтика и закаты
- 🏰 Посещение старинных фортов
- 🗺️ Исследование немецких батарей
- 🏖️ Прогулка по дюнам и янтарь
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Старинный мол
- Главный маяк Балтики
- Шведская крепость
- Немецкие артиллерийские батареи
- Форт 19 века
- Музей «Старый Люнет»
Описание экскурсии
- Наше путешествие начнётся в Балтийске — главной базе Балтийского военно-морского флота.
- Вы ощутите мощь российских боевых кораблей, посетив одну из морских гаваней.
- Пройдя по старому немецкому молу, окажетесь в самой западной точке России.
- Исследуете казематы и наблюдательные пункты немецких артиллерийских батарей.
- Прикоснётесь к истории Пруссии у главного маяка Балтики и шведской крепости 17 века.
- Затем переправитесь на Балтийскую косу на пароме или быстроходном катере.
- Увидите гидрогавань и ангары немецкого аэродрома «Нойтиф», наблюдательный пункт артиллерийской батареи и форт 19 века.
- Зайдёте на чашечку кофе в музей «Старый Люнет» — осмотрите экспозицию и познакомитесь с историей косы.
- Прогуляетесь по белоснежным дюнам и лесу к берегу моря, чтобы на пляже пособирать янтарь и насладиться незабываемым балтийским закатом.
Вы узнаете:
- Как в немецком Пиллау появилась шведская крепость.
- Почему немцы называли свой военный аэродром «маленькой Сибирью».
- Какой экспонат в музее «Старый люнет» самый ценный.
- Где зимуют все калининградские лебеди.
- Чем знаменита гостиница «У золотого якоря».
- Какие укрепления защищали город во время штурма в 1945 году.
- И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области.
Организационные детали
- Начало экскурсии — в городах Балтийск и Янтарный.
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем или минивэне Volkswagen Caravelle с кондиционером. Если вы путешествуете с маленькими детьми, я установлю детское кресло или бустер.
- Возьмите с собой гражданский паспорт РФ.
- Переправа оплачивается отдельно — 210 ₽ в обе стороны.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Балтийске
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
6 окт 2025
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым необычным местам! Для любителей нетривиальных локаций. Большое спасибо Игорю за этот тур!
Екатерина
1 авг 2025
Все прекрасно прошло. Без беготни и спешки. Успели везде, даже покупаться и поискать янтарь) Все остались довольны, даже дети) Рекомендую!
А
Анастасия
30 июл 2025
Потрясающая экскурсия под шефством Игоря! Опытный и знающий гид показал нам все красоты Балтийска и Балтийской косы! Рассказал все-все самое интересное! При этом скучно не было ни минутки! сплошное наслаждение: ходишь, смотришь, слушаешь рассказы о достопримечательностях и впитываешь в себя невероятные виды и атмосферу необычных и крайне интересных мест ❤️
Екатерина
16 июл 2025
Мы провели чудесный день, полный впечатлений: увидели заросшие доты в песках, побывали на потрясающем пляже на Балтийской косе, были у самой западной точки России, а ещё пообедали в уютном ресторанчике
Н
Наталья
6 июл 2025
Все очень понравилось!
Наталья
2 июл 2025
Все очень понравилось, интересная, насыщенная экскурсия!
А
Андрей
28 июн 2025
Отличная экскурсия с интересным рассказчиком. Исторические и природные локации, немецкое наследие. Балтийский флот.
Входит в следующие категории Балтийска
Похожие экскурсии из Балтийска
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
25%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 625 ₽
19 500 ₽ за всё до 4 чел.