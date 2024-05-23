Экскурсии в крепость Пиллау

Найдено 4 экскурсии в категории «Крепость Пиллау» в Балтийске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание ЖД вокзала Балтийска
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.30
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Большая Балтийская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Большая Балтийская прогулка
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
5 000 за всё до 5 чел.
Балтийск - Пиллау
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждую среду в 12:00
12 июня в 12:00
19 июня в 12:00
1 800 за человека
На самый запад россии - в Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Балтийск город, экскурсия познавательная, спасибо огромное экскурсоводу Фанилю, было интересно не заметно пролетело время, а хотелось все больше и больше слушать и узнавать
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Очень хорошая, информативная и познавательная экскурсия. Гид - супер.
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
  • Z
    Zev0973
    7 сентября 2023
    Балтийск - Пиллау
    Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
  • Н
    Наталия
    19 августа 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Необычная увлекательная экскурсия! Особенно довольны дети-подростки. Семён учёл все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, день прошёл отлично!
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Полное погружение в историю Балтийска. Очень интересно, насыщено и совсем не скучно. Понравилось и ребенку, и подростку, и мне. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Дикий Запад в интерпретации Семена показался заманчивым, много мест он интересно подсветил своими комментариями, ходили, плыли, ехали. Все за 4 часа. Но катера-страшно заходить и дорого неоправданно

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Крепость Пиллау»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. На самый запад россии - в Балтийск
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  2. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Крепость Пиллау" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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