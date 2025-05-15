Послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдете на побережье кусочки янтаря и просто влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
Описание экскурсии
Путешествие по западному побережью России
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на комфортабельном автобусе, которое начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Здесь мы сможем насладиться красотой военно-морской гавани, где пришвартованы различные корабли, и осмотреть Шведскую крепость Пиллау, а также маяк, построенный в середине 19 века.
Исторические достопримечательности
Вы также посетите Елизаветинский форт — самую западную точку нашей страны. Узнаете, что связывает русского царя Петра I и его знаменитую дочь, императрицу Елизавету Петровну, с Прусской приморской провинцией. Мы раскроем секреты нобелевского лауреата Иосифа Бродского и его связи с гостиницей «Золотой якорь». Кроме того, вас ждет удивительная история об основателе бранденбургского военно-морского флота Бенджамине Рауле.
Янтарный — центр солнечного камня
Следующей остановкой станет уютный городок Янтарный, известный как мировой центр добычи солнечного камня. Здесь вы сможете увидеть процесс добычи и переработки янтаря, а также посетить янтарную пирамиду, созданную из 800 кг застывшей смолы, находящуюся на карьере Янтарного комбината. Говорят, что пять минут пребывания в ней могут помочь излечиться от многих недугов.
Уникальные места и достопримечательности
- Осмотр кирхи Пальмникена и её удивительной судьбы.
- Посещение янтарной мануфактуры с натуральной янтарной косметикой.
- Прогулка по дворцу янтарного магната Мориса Беккера, расположенному в живописном усадебном парке на берегу моря.
Филинская бухта и Светлогорск
Наша следующая остановка — Филинская бухта, виды которой впечатляют даже самых искушенных путешественников. Затем мы отправимся в «королевский» курорт Светлогорск, знаменитый своими зелеными, уютными и живописными улицами, окруженными 100-летним сосновым бором. Здесь вы сможете вдохнуть целебный воздух, насыщенный морской солью и хвойными ароматами.
Прогулка по Светлогорску
Во время прогулки по центральному парку и променаду мы обсудим причины популярности этого города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и рассмотрим архитектурные особенности водонапорной башни 1908 года. Вы влюбитесь в эту обитель спокойствия и не захотите уезжать.
Важная информация
При бронировании без предоплаты подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Мы обязательно оставим места за вами. Забираем из Зеленоградска!
ежедневно 8.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Филинская бухта
- Светлогорск
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается:
- Посещение смотровой площадки Янтарного комбината
- Обед в кафе по меню.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет гид-экскурсовод нашей компании
- На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, мы обязательно ответим в вечернее время