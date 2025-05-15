За один день вы посетите три главных приморских города Балтийского побережья, абсолютно не похожих друг на друга, но каждый из которых по-своему интересен и неповторим. Послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдете на побережье кусочки янтаря и просто влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.

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Описание экскурсии

Путешествие по западному побережью России

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на комфортабельном автобусе, которое начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Здесь мы сможем насладиться красотой военно-морской гавани, где пришвартованы различные корабли, и осмотреть Шведскую крепость Пиллау, а также маяк, построенный в середине 19 века.

Исторические достопримечательности

Вы также посетите Елизаветинский форт — самую западную точку нашей страны. Узнаете, что связывает русского царя Петра I и его знаменитую дочь, императрицу Елизавету Петровну, с Прусской приморской провинцией. Мы раскроем секреты нобелевского лауреата Иосифа Бродского и его связи с гостиницей «Золотой якорь». Кроме того, вас ждет удивительная история об основателе бранденбургского военно-морского флота Бенджамине Рауле.

Янтарный — центр солнечного камня

Следующей остановкой станет уютный городок Янтарный, известный как мировой центр добычи солнечного камня. Здесь вы сможете увидеть процесс добычи и переработки янтаря, а также посетить янтарную пирамиду, созданную из 800 кг застывшей смолы, находящуюся на карьере Янтарного комбината. Говорят, что пять минут пребывания в ней могут помочь излечиться от многих недугов.

Уникальные места и достопримечательности

Осмотр кирхи Пальмникена и её удивительной судьбы.

Посещение янтарной мануфактуры с натуральной янтарной косметикой.

Прогулка по дворцу янтарного магната Мориса Беккера, расположенному в живописном усадебном парке на берегу моря.

Филинская бухта и Светлогорск

Наша следующая остановка — Филинская бухта, виды которой впечатляют даже самых искушенных путешественников. Затем мы отправимся в «королевский» курорт Светлогорск, знаменитый своими зелеными, уютными и живописными улицами, окруженными 100-летним сосновым бором. Здесь вы сможете вдохнуть целебный воздух, насыщенный морской солью и хвойными ароматами.

Прогулка по Светлогорску

Во время прогулки по центральному парку и променаду мы обсудим причины популярности этого города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и рассмотрим архитектурные особенности водонапорной башни 1908 года. Вы влюбитесь в эту обитель спокойствия и не захотите уезжать.

Важная информация

При бронировании без предоплаты подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Мы обязательно оставим места за вами. Забираем из Зеленоградска!