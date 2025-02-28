Путешествие в Балтийск и на Балтийскую косу подарит незабываемые впечатления. Прогулка по набережной среди военных кораблей, крепость Пиллау и памятник Елизавете Петровне - лишь часть маршрута. На пароме вы отправитесь к Балтийской косе, где вас ждут Западный форт и музей Старый Люнет. Насладитесь нетронутыми пляжами и морским воздухом. Присоединяйтесь к экскурсии и окунитесь в атмосферу истории и природы

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Описание экскурсии

Добро пожаловать в Балтийск!

Балтийск — это самый западный город России и одна из ключевых баз военно-морского флота. Совсем недавно он был закрыт для туристов, но сегодня стал одним из главных мест притяжения для гостей Калининградской области. И этому есть множество причин!

Что вас ждёт?

Во время экскурсии с гидом вы сможете:

Прогуляться по потрясающей набережной, наслаждаясь видом на военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки.

Надышаться свежим морским воздухом и посетить один из лучших пляжей Калининградской области.

Увидеть крепость Пиллау, построенную в XVII веке, и величественный памятник Елизавете Петровне.

Сделать яркие фотографии возле одного из маяков.

Прогуляться по колоритным улочкам старого города, где архитектура сочетает в себе влияние Швеции, Германии и России.

Приключение на Балтийской косе

Далее на пароме вы отправитесь к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе. Здесь вас ждёт:

Осмотр Западного форта и увлекательные истории о военных и оборонительных укреплениях.

Посещение удивительного музея Старый Люнет.

Прогулка по безлюдным пляжам, где вы сможете насладиться нетронутой природой.

Важная информация

Основная точка сбора: Рыбная Деревня, возле гостиницы «Шкиперская». Вы также можете присоединиться к группе в более удобном для вас месте. Список точек сбора вы получите в письме после бронирования.

Не забудьте взять с собой паспорт РФ. В случае отмены паромного сообщения из-за непогоды, посещение Балтийской косы будет заменено на экскурсию в Музей Балтийского флота.

Бронирование тура возможно только после полной оплаты.