Прогулка по набережной среди военных кораблей, крепость Пиллау и памятник Елизавете Петровне - лишь часть маршрута. На пароме вы отправитесь к Балтийской косе, где вас ждут Западный форт и музей Старый Люнет. Насладитесь нетронутыми пляжами и морским воздухом. Присоединяйтесь к экскурсии и окунитесь в атмосферу истории и природы
6 причин купить эту экскурсию
- ⚓ Прогулка по набережной среди кораблей
- 🏰 Посещение крепости Пиллау
- 🗿 Величественный памятник Елизавете Петровне
- 🌿 Уникальная природа Балтийской косы
- 🛳️ Путешествие на пароме
- 🏖️ Нетронутые пляжи
Что можно увидеть
- Крепость Пиллау
- Памятник Елизавете Петровне
- Маяк
- Западный форт
- Музей Старый Люнет
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Балтийск!
Балтийск — это самый западный город России и одна из ключевых баз военно-морского флота. Совсем недавно он был закрыт для туристов, но сегодня стал одним из главных мест притяжения для гостей Калининградской области. И этому есть множество причин!
Что вас ждёт?
Во время экскурсии с гидом вы сможете:
- Прогуляться по потрясающей набережной, наслаждаясь видом на военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки.
- Надышаться свежим морским воздухом и посетить один из лучших пляжей Калининградской области.
- Увидеть крепость Пиллау, построенную в XVII веке, и величественный памятник Елизавете Петровне.
- Сделать яркие фотографии возле одного из маяков.
- Прогуляться по колоритным улочкам старого города, где архитектура сочетает в себе влияние Швеции, Германии и России.
Приключение на Балтийской косе
Далее на пароме вы отправитесь к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе. Здесь вас ждёт:
- Осмотр Западного форта и увлекательные истории о военных и оборонительных укреплениях.
- Посещение удивительного музея Старый Люнет.
- Прогулка по безлюдным пляжам, где вы сможете насладиться нетронутой природой.
Важная информация
Основная точка сбора: Рыбная Деревня, возле гостиницы «Шкиперская». Вы также можете присоединиться к группе в более удобном для вас месте. Список точек сбора вы получите в письме после бронирования.
Не забудьте взять с собой паспорт РФ. В случае отмены паромного сообщения из-за непогоды, посещение Балтийской косы будет заменено на экскурсию в Музей Балтийского флота.
Бронирование тура возможно только после полной оплаты.
Вторник, четверг, воскресенье в 09:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (с посещением Балтийской косы)
|1878 ₽
|Детский (3-18) (с посещением Балтийской косы)
|1833 ₽
|Пенсионный (с посещением Балтийской косы)
|1833 ₽
|Детский (0-3) (с посещением Балтийской косы)
|1833 ₽
|Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны) (с посещением Балтийской косы)
|1833 ₽
|Студенты (с посещением Балтийской косы)
|1833 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Балтийская коса
- Западный форт
- Крепость Пиллау
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Паром и музей Старый люнет - 410 р. (если входит в выбранную программу)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ВНИМАНИЕ! В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота
- На экскурсию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно взять паспорт РФ
- Время и место посадки в автобус:
- 08:50 Гостиница Турист
- 09:00 Отель Mercure (главный вход)
- 09:10 ТЦ Европа (автобусная остановка «Ленинский проспект»)
- 09:15 Гостиница Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза)
- 09:25 Отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis)
- 09:30 Рыбная Деревня (возле гостиница Шкиперская, автобусная остановка)
- 09:45 Гостиница Москва (остановка напротив, у зоопарка)
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Такого густого тумана мы никогда не видели! Всем рекомендуем к посещению!