Балтийск и Балтийская коса

Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: прогулка по набережной, крепость Пиллау, Балтийский флот и уникальная природа ждут вас
Путешествие в Балтийск и на Балтийскую косу подарит незабываемые впечатления.

Прогулка по набережной среди военных кораблей, крепость Пиллау и памятник Елизавете Петровне - лишь часть маршрута. На пароме вы отправитесь к Балтийской косе, где вас ждут Западный форт и музей Старый Люнет. Насладитесь нетронутыми пляжами и морским воздухом. Присоединяйтесь к экскурсии и окунитесь в атмосферу истории и природы
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Прогулка по набережной среди кораблей
  • 🏰 Посещение крепости Пиллау
  • 🗿 Величественный памятник Елизавете Петровне
  • 🌿 Уникальная природа Балтийской косы
  • 🛳️ Путешествие на пароме
  • 🏖️ Нетронутые пляжи
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Ближайшие даты:
20
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апр
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Крепость Пиллау
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Маяк
  • Западный форт
  • Музей Старый Люнет

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Балтийск!

Балтийск — это самый западный город России и одна из ключевых баз военно-морского флота. Совсем недавно он был закрыт для туристов, но сегодня стал одним из главных мест притяжения для гостей Калининградской области. И этому есть множество причин!

Что вас ждёт?

Во время экскурсии с гидом вы сможете:

  • Прогуляться по потрясающей набережной, наслаждаясь видом на военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки.
  • Надышаться свежим морским воздухом и посетить один из лучших пляжей Калининградской области.
  • Увидеть крепость Пиллау, построенную в XVII веке, и величественный памятник Елизавете Петровне.
  • Сделать яркие фотографии возле одного из маяков.
  • Прогуляться по колоритным улочкам старого города, где архитектура сочетает в себе влияние Швеции, Германии и России.

Приключение на Балтийской косе

Далее на пароме вы отправитесь к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе. Здесь вас ждёт:

  • Осмотр Западного форта и увлекательные истории о военных и оборонительных укреплениях.
  • Посещение удивительного музея Старый Люнет.
  • Прогулка по безлюдным пляжам, где вы сможете насладиться нетронутой природой.

Важная информация

Основная точка сбора: Рыбная Деревня, возле гостиницы «Шкиперская». Вы также можете присоединиться к группе в более удобном для вас месте. Список точек сбора вы получите в письме после бронирования.

Не забудьте взять с собой паспорт РФ. В случае отмены паромного сообщения из-за непогоды, посещение Балтийской косы будет заменено на экскурсию в Музей Балтийского флота.

Бронирование тура возможно только после полной оплаты.

Вторник, четверг, воскресенье в 09:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (с посещением Балтийской косы)1878 ₽
Детский (3-18) (с посещением Балтийской косы)1833 ₽
Пенсионный (с посещением Балтийской косы)1833 ₽
Детский (0-3) (с посещением Балтийской косы)1833 ₽
Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны) (с посещением Балтийской косы)1833 ₽
Студенты (с посещением Балтийской косы)1833 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийск
  • Балтийская коса
  • Западный форт
  • Крепость Пиллау
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
  • Паром и музей Старый люнет - 410 р. (если входит в выбранную программу)
Место начала и завершения?
Рыбная Деревня, возле гостиницы «Шкиперская»
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота
  • На экскурсию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно взять паспорт РФ
  • Время и место посадки в автобус:
  • 08:50 Гостиница Турист
  • 09:00 Отель Mercure (главный вход)
  • 09:10 ТЦ Европа (автобусная остановка «Ленинский проспект»)
  • 09:15 Гостиница Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза)
  • 09:25 Отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis)
  • 09:30 Рыбная Деревня (возле гостиница Шкиперская, автобусная остановка)
  • 09:45 Гостиница Москва (остановка напротив, у зоопарка)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
28 фев 2025
Познакомились с историей Пиллау, местными достопримечательностями, красотами балтийской природы. Посетили музей Балтийского флота.
Такого густого тумана мы никогда не видели! Всем рекомендуем к посещению!
М
23 дек 2024

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