8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
13 999₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: По понедельникам и четвергам в 10:00
18 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
2 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 9 чел.
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
17 ноя в 08:30
от 3 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в ноябре 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Балтийск, Янтарный, Светлогорск" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 13 999.
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2024 год по теме «Балтийск, Янтарный, Светлогорск», цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь