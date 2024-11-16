Балтийск, Янтарный, Светлогорск – экскурсии в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Балтийске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
13 999 за всё до 4 чел.
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный
На автобусе
8 часов
Групповая
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: По понедельникам и четвергам в 10:00
18 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
2 000 за человека
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
10 часов
Мини-группа
до 9 чел.
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
17 ноя в 08:30
от 3 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
  2. По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный
  3. «Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
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  1. Крепость Пиллау
  2. Балтийская коса
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в ноябре 2024
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