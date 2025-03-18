Путешествие начинается с Балтийска, самой западной точки России, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные приморские города
- 🏰 Исторические памятники
- 🏖 Лучший пляж России
- 🖼 Арт-деревня Витланд
- 💎 Легенды и история янтаря
- 🌲 Природа и архитектура
Что можно увидеть
- Лютеранская кирха
- Маяк XVIII века
- Памятник Петру Первому
- Памятник Елизавете Петровне
- Цитадель Пиллау
- Тюльпановое дерево
Описание экскурсии
Программа экскурсии
В Балтийске нас ждет увлекательная прогулка от лютеранской кирхи до набережной, где расположены военные корабли. Мы сможем покормить лебедей, а при желании покататься на катере. В программе экскурсии:
- Посещение яркого маяка XVIII века;
- Знакомство с памятниками Петру Первому и Елизавете Петровне;
- Осмотр снаружи цитадели Пиллау;
- Вид на Балтийскую косу через пролив.
Арт-деревня Витланд
Затем мы отправимся в колоритное место, не переполненное туристами – арт-деревню Витланд. Здесь, на берегу моря, вы сможете насладиться кофе или перекусить в кафе с потрясающим панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по побережью, поищем янтарики и сделаем запоминающиеся фотографии.
Поселок Янтарный
После Витланда нас ждет поселок Янтарный. Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена до красивейшего парка имени Морица Беккера. У нас будет возможность сфотографироваться у редкого Тюльпанового дерева и покататься на качелях с видом на море. Спустимся на пляж, который первым в России был отмечен «Голубым флагом». Вы услышите легенды города и его историю, а также узнаете о янтаре – в Янтарном находится более 90% мирового запаса этого солнечного камня. Я расскажу вам, где лучше всего купить янтарь, как отличить оригинал и многое другое.
Светлогорск
Далее наша дорога приведет нас в живописный город Светлогорск (бывший Раушен). Этот тихий курортный город стал излюбленным местом отдыха прусской знати. Мы прогуляемся по городу, осмотрим основные достопримечательности и променад. Вы сможете полюбоваться старинными виллами немецких аристократов, вдохнуть чистейший воздух и насладиться великолепным сочетанием природы и архитектуры.
Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Крепость Пиллау
- Арт-деревня Витланд
- Поселок Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Вход на смотровую площадку приморского карьера (при желании, 350 руб. /взрослый)
- Траты на обед
- Прогулка на катере в Балтийске (по желанию, 2000 руб.)
- Лифт и фуникулер в Светлогорске (50 руб.)
- Трансфер из аэропорта и по области из других городов.