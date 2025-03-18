Жемчужины Балтики

Индивидуальная экскурсия «Жемчужины Балтики» - это шанс за один день увидеть Балтийск, Янтарный и Светлогорск, насладиться их красотой и историей
Индивидуальная экскурсия "Жемчужины Балтики" предлагает насыщенную программу для тех, кто хочет за один день познакомиться с приморскими городами Балтийск, Янтарный и Светлогорск.

Путешествие начинается с Балтийска, самой западной точки России, где
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можно увидеть военные корабли и покормить лебедей. Затем арт-деревня Витланд порадует своей аутентичностью и живописными видами.

В Янтарном посетители смогут прогуляться по парку и пляжу, отмеченному "Голубым флагом", и узнать всё о солнечном камне. Завершает экскурсию Светлогорск, где история и природа сливаются в гармонии. Это путешествие подарит массу впечатлений и воспоминаний

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные приморские города
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🏖 Лучший пляж России
  • 🖼 Арт-деревня Витланд
  • 💎 Легенды и история янтаря
  • 🌲 Природа и архитектура
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Лютеранская кирха
  • Маяк XVIII века
  • Памятник Петру Первому
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Цитадель Пиллау
  • Тюльпановое дерево

Описание экскурсии

Программа экскурсии

В Балтийске нас ждет увлекательная прогулка от лютеранской кирхи до набережной, где расположены военные корабли. Мы сможем покормить лебедей, а при желании покататься на катере. В программе экскурсии:

  • Посещение яркого маяка XVIII века;
  • Знакомство с памятниками Петру Первому и Елизавете Петровне;
  • Осмотр снаружи цитадели Пиллау;
  • Вид на Балтийскую косу через пролив.

Арт-деревня Витланд

Затем мы отправимся в колоритное место, не переполненное туристами – арт-деревню Витланд. Здесь, на берегу моря, вы сможете насладиться кофе или перекусить в кафе с потрясающим панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по побережью, поищем янтарики и сделаем запоминающиеся фотографии.

Поселок Янтарный

После Витланда нас ждет поселок Янтарный. Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена до красивейшего парка имени Морица Беккера. У нас будет возможность сфотографироваться у редкого Тюльпанового дерева и покататься на качелях с видом на море. Спустимся на пляж, который первым в России был отмечен «Голубым флагом». Вы услышите легенды города и его историю, а также узнаете о янтаре – в Янтарном находится более 90% мирового запаса этого солнечного камня. Я расскажу вам, где лучше всего купить янтарь, как отличить оригинал и многое другое.

Светлогорск

Далее наша дорога приведет нас в живописный город Светлогорск (бывший Раушен). Этот тихий курортный город стал излюбленным местом отдыха прусской знати. Мы прогуляемся по городу, осмотрим основные достопримечательности и променад. Вы сможете полюбоваться старинными виллами немецких аристократов, вдохнуть чистейший воздух и насладиться великолепным сочетанием природы и архитектуры.

Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийск
  • Крепость Пиллау
  • Арт-деревня Витланд
  • Поселок Янтарный
  • Светлогорск
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер.
Что не входит в цену
  • Вход на смотровую площадку приморского карьера (при желании, 350 руб. /взрослый)
  • Траты на обед
  • Прогулка на катере в Балтийске (по желанию, 2000 руб.)
  • Лифт и фуникулер в Светлогорске (50 руб.)
  • Трансфер из аэропорта и по области из других городов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.