Индивидуальная экскурсия "Жемчужины Балтики" предлагает насыщенную программу для тех, кто хочет за один день познакомиться с приморскими городами Балтийск, Янтарный и Светлогорск.Путешествие начинается с Балтийска, самой западной точки России, где

можно увидеть военные корабли и покормить лебедей. Затем арт-деревня Витланд порадует своей аутентичностью и живописными видами. В Янтарном посетители смогут прогуляться по парку и пляжу, отмеченному "Голубым флагом", и узнать всё о солнечном камне. Завершает экскурсию Светлогорск, где история и природа сливаются в гармонии. Это путешествие подарит массу впечатлений и воспоминаний

Описание экскурсии

Программа экскурсии

В Балтийске нас ждет увлекательная прогулка от лютеранской кирхи до набережной, где расположены военные корабли. Мы сможем покормить лебедей, а при желании покататься на катере. В программе экскурсии:

Посещение яркого маяка XVIII века;

Знакомство с памятниками Петру Первому и Елизавете Петровне;

Осмотр снаружи цитадели Пиллау;

Вид на Балтийскую косу через пролив.

Арт-деревня Витланд

Затем мы отправимся в колоритное место, не переполненное туристами – арт-деревню Витланд. Здесь, на берегу моря, вы сможете насладиться кофе или перекусить в кафе с потрясающим панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по побережью, поищем янтарики и сделаем запоминающиеся фотографии.

Поселок Янтарный

После Витланда нас ждет поселок Янтарный. Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена до красивейшего парка имени Морица Беккера. У нас будет возможность сфотографироваться у редкого Тюльпанового дерева и покататься на качелях с видом на море. Спустимся на пляж, который первым в России был отмечен «Голубым флагом». Вы услышите легенды города и его историю, а также узнаете о янтаре – в Янтарном находится более 90% мирового запаса этого солнечного камня. Я расскажу вам, где лучше всего купить янтарь, как отличить оригинал и многое другое.

Светлогорск

Далее наша дорога приведет нас в живописный город Светлогорск (бывший Раушен). Этот тихий курортный город стал излюбленным местом отдыха прусской знати. Мы прогуляемся по городу, осмотрим основные достопримечательности и променад. Вы сможете полюбоваться старинными виллами немецких аристократов, вдохнуть чистейший воздух и насладиться великолепным сочетанием природы и архитектуры.