Индивидуальная экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску подарит уникальные впечатления.
Участники увидят главный военный порт России, посетят янтарное производство и насладятся пляжем с «Голубым флагом ЮНЕСКО». Прогулка по шведской крепости и знакомство с историей курорта Раушен дополнят путешествие. Удобный транспорт и опытный гид обеспечат комфорт и безопасность
Участники увидят главный военный порт России, посетят янтарное производство и насладятся пляжем с «Голубым флагом ЮНЕСКО». Прогулка по шведской крепости и знакомство с историей курорта Раушен дополнят путешествие. Удобный транспорт и опытный гид обеспечат комфорт и безопасность
5 причин купить эту экскурсию
- ⚓ Главный военный порт России
- 🌿 Пляж с «Голубым флагом»
- 💎 Янтарное производство
- 🏰 Шведская крепость
- 🎵 Концертный зал в Светлогорске
Что можно увидеть
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
- Шведская крепость
- Маяк Пиллау
Описание экскурсии
Посещение Балтийска — главной военно-морской базы России на Балтике:
- Морские гавани и боевые корабли — с рассказами о флоте
- Прогулка по шведской крепости и цитадели 17 века
- Северный мол и самая западная точка России
- Исследование казематов и артиллерийских укреплений времён Пруссии и Второй мировой войны
- Маяк Пиллау — историческая веха и символ Балтики
Посёлок Янтарный — центр мировой добычи янтаря:
- Посещение янтарного производства и шоурума — узнаете, как отличить подделку
- Прогулка и отдых на пляже с «Голубым флагом ЮНЕСКО»
- Ботанический сад Беккера — редкие растения и тенистые аллеи
Светлогорск — курорт с историей:
- Виллы Раушена, концертный зал, водонапорная башня
- Променад у моря и минеральный бювет
- Капелла «Мария Морская Звезда» — атмосферное завершение дня
Вы узнаете:
- Как в немецком городе появилась шведская крепость
- Какие грозные корабли охраняют наш мирный сон
- Где находится самая западная точка России
- Какой бывает янтарь
- Почему символ Светлогорска — улитка
- Где придумали игру «Что, где, когда»
Примерный тайминг экскурсии
- 9:00 — начало экскурсии в Балтийске. Прогулка по старому Пиллау (1 час)
- 10:00 — Балтийск. Посещение военной гавани, прогулка к Северному молу и форту Елизаветы (1 час)
- 11:00 — выезд в Янтарный
- 11:30 — Янтарный. Экскурсия на янтарное производство (30 минут). Посещение шоурума с авторскими работами из янтаря (30 минут)
- 12:30 — Прогулка в парк Беккера и посещение лучшего калининградского пляжа (1 час)
- 13:30 — выезд в Светлогорск
- 14:00 — пешеходная экскурсия по Светлогорску (1,5 часа)
- 15:30 — выезд из Светлогорска
- 16:30 — возвращение в Балтийск
Организационные детали
- Начало экскурсии — в городах Балтийск и Янтарный
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем или минивэне Volkswagen Caravelle с кондиционером. Если вы путешествуете с маленькими детьми, я установлю детское кресло или бустер
- Возьмите с собой гражданский паспорт РФ
- Отдельно по желанию оплачивается обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Балтийске
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,Задать вопрос
Входит в следующие категории Балтийска
Похожие экскурсии из Балтийска
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Узнайте секреты янтаря и насладитесь атмосферой Светлогорска. Прогулка по пляжам и паркам, история и творчество ждут вас
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
19 600 ₽ за всё до 4 чел.