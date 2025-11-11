Мои заказы

Балтийское ожерелье

Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: от военного порта до янтарных сокровищ и курортного Светлогорска. История и природа в одном туре
Индивидуальная экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску подарит уникальные впечатления.

Участники увидят главный военный порт России, посетят янтарное производство и насладятся пляжем с «Голубым флагом ЮНЕСКО». Прогулка по шведской крепости и знакомство с историей курорта Раушен дополнят путешествие. Удобный транспорт и опытный гид обеспечат комфорт и безопасность

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Главный военный порт России
  • 🌿 Пляж с «Голубым флагом»
  • 💎 Янтарное производство
  • 🏰 Шведская крепость
  • 🎵 Концертный зал в Светлогорске
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Балтийск
  • Янтарный
  • Светлогорск
  • Шведская крепость
  • Маяк Пиллау

Описание экскурсии

Посещение Балтийска — главной военно-морской базы России на Балтике:

  • Морские гавани и боевые корабли — с рассказами о флоте
  • Прогулка по шведской крепости и цитадели 17 века
  • Северный мол и самая западная точка России
  • Исследование казематов и артиллерийских укреплений времён Пруссии и Второй мировой войны
  • Маяк Пиллау — историческая веха и символ Балтики

Посёлок Янтарный — центр мировой добычи янтаря:

  • Посещение янтарного производства и шоурума — узнаете, как отличить подделку
  • Прогулка и отдых на пляже с «Голубым флагом ЮНЕСКО»
  • Ботанический сад Беккера — редкие растения и тенистые аллеи

Светлогорск — курорт с историей:

  • Виллы Раушена, концертный зал, водонапорная башня
  • Променад у моря и минеральный бювет
  • Капелла «Мария Морская Звезда» — атмосферное завершение дня

Вы узнаете:

  • Как в немецком городе появилась шведская крепость
  • Какие грозные корабли охраняют наш мирный сон
  • Где находится самая западная точка России
  • Какой бывает янтарь
  • Почему символ Светлогорска — улитка
  • Где придумали игру «Что, где, когда»

Примерный тайминг экскурсии

  • 9:00 — начало экскурсии в Балтийске. Прогулка по старому Пиллау (1 час)
  • 10:00 — Балтийск. Посещение военной гавани, прогулка к Северному молу и форту Елизаветы (1 час)
  • 11:00 — выезд в Янтарный
  • 11:30 — Янтарный. Экскурсия на янтарное производство (30 минут). Посещение шоурума с авторскими работами из янтаря (30 минут)
  • 12:30 — Прогулка в парк Беккера и посещение лучшего калининградского пляжа (1 час)
  • 13:30 — выезд в Светлогорск
  • 14:00 — пешеходная экскурсия по Светлогорску (1,5 часа)
  • 15:30 — выезд из Светлогорска
  • 16:30 — возвращение в Балтийск

Организационные детали

  • Начало экскурсии — в городах Балтийск и Янтарный
  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем или минивэне Volkswagen Caravelle с кондиционером. Если вы путешествуете с маленькими детьми, я установлю детское кресло или бустер
  • Возьмите с собой гражданский паспорт РФ
  • Отдельно по желанию оплачивается обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Балтийске
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
читать дальше

ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

Входит в следующие категории Балтийска

