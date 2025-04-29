Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
«Сделаете крутые кадры и по старой взлётно-посадочной полосе доедете до соснового леса»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Завтра в 09:45
25 мая в 09:45
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Балтийска)
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
«Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование»
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк (из Балтийска)
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше»
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 апреля 2025Прикольный способ провести время, динамическая велоэкскурсия и закат на песчаных барханах
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Природа и пейзажи»
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