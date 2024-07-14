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дома, на Байкале, в Монголии (а некоторые говорят и в Швейцарии) … А есть такое что увидеть можно только здесь. Просто нет слов и безусловно заслуживает поездки и на 5 дней как в этой тур программе и на больший срок. А второй высший балл агенству организовавшему эту поездку и безусловно нашему гиду Игорю. Тактичность, эрудированность стремление как можно больше показать и рассказать… Всё это наша группа высказала ему лично и прекрасные впечатления от поездки это во многом и его заслуга.