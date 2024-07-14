по горному Алтаю – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «по горному Алтаю» в Барнауле, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомство с Алтаем
На автобусе
2 отзыва
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 сен в 07:00
29 сен в 07:00
42 000 за человека
Новогодний Алтай на 3 дня
На автобусе
10 отзывов
3 дня
Новогодний Алтай на 3 дня
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.23 по 2.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
36 000 за человека
Большой Алтай
На автобусе
10 дней
Большой Алтай
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
77 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    14 июля 2024
    Знакомство с Алтаем
    Я поставила бы два высших бала: Один Алтаю - он настолько многоликий и есть места видя которые говоришь "Я такое видела…
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    дома, на Байкале, в Монголии (а некоторые говорят и в Швейцарии) … А есть такое что увидеть можно только здесь. Просто нет слов и безусловно заслуживает поездки и на 5 дней как в этой тур программе и на больший срок. А второй высший балл агенству организовавшему эту поездку и безусловно нашему гиду Игорю. Тактичность, эрудированность стремление как можно больше показать и рассказать… Всё это наша группа высказала ему лично и прекрасные впечатления от поездки это во многом и его заслуга.

  • Н
    Надежда
    12 марта 2023
    Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 дней
    Провела семь дней в Горном Алтае и осталась в полном восторге! За столь небольшой (для Горного Алтая) отрезок времени успели
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    посетить его культовые места: Телецое озеро, Чемал, Чуйский тракт, Марс, ледники Актру… И с погодой очень повезло. Отдельная сердечная благодарность гиду Игорю - чудесный человек, заботился и поддерживал, и конечно всё успел показать и рассказать, и даже больше!)

  • Н
    Натали
    1 марта 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
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    За эти три дня наша группа стала одной командой! Благодаря нашему гиду Татьяне теперь знаем много о истории и традициях этого уникального края и уехали с великолепными фотографиями! В ходе этой поездки я просто влюбилась в Алтай и обязательно сюда вернусь! Рекомендую всем этот Тур!!!

  • O
    Olga
    1 марта 2023
    «Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
    Вместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом
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    Евгением, который был еще водителем и поваром. Об Алтае на переездах рассказывал многими способами – мы слушали образовательные программы про места края, наблюдали великолепные виды, слушали горловое пение. И еще очень подкупало, что Евгений действительно искренне любит Алтай.

  • А
    Алексей
    27 февраля 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
  • Н
    Наталья
    20 февраля 2023
    Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 дней
    Мы были в семидневном туре, впечатления остались только самые лучшие! Все условия, в том числе и погодные, сложились лучшим образом,
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    поэтому мы увидели всё и даже больше. Катунь, Алтайский Марс, Телецкое озеро - уникальные места со своей неповторимой энергетикой. В Горный Алтай невозможно не влюбиться, а за семь дней как раз можно с ним познакомиться. Отдельной удачей стала наш гид Марина - профессионал, знает об Алтае все и даже больше, находит лучшие ракурсы для фотографий и оперативно решает всевозможные вопросы, возникающие у группы. К слову, группа подобралась отличная, семь в дней с ней пролетели незаметно. Спасибо.

  • К
    Корнеева
    20 февраля 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
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    душевному гиду Игорю за то, что эти несколько дней стали для меня одними из самых классных за долгий опыт путешествий. Сомневайтесь, раздумывайте, взвешивайте — но в итоге обязательно соглашайтесь и доверяйтесь чудесному Алтаю!

  • О
    Олеся
    14 февраля 2023
    «Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
    Добрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему
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    гиду на Алтае Алексею, благодаря ему, у нас осталось много эмоций и впечатлений! Огромное спасибо тебе Алексей,за нереальное терпение, проявленную заботу и любовь, это дорогого стоит!!Алексей любит всем сердцем свой Алтай "по тому что он,коренной житель" Горного Алтая", знает всю историю края❤️Спасибо за нереальное душевное путешествие, мы стали одной большой семьей! 😍❤️

  • A
    Alisa
    1 февраля 2023
    Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 дней
    Тур просто супер, пока узнавали от гида все больше и больше об Алтае - влюблялись в этот край все сильнее.
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    Игорь показал хорошие места, где можно погулять. Туристические базы грамотно подобраны, природа, горы, все как надо. Осталась на память гора фотографий, общих и не только. Команда "Твой Алтай" - молодцы, хорошо спланированы маршруты.

  • А
    Анастасия
    15 января 2023
    Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 дней
    Великолепные туры с отличной организацией от и до: еда, жильё, места. Гид — профессионал своего дела, рассказывает интересно. Кормят очень
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    много и вкусно. Мы отправились в поездку всей семьей, остались в восторге. Это явно стоит того. Мы увидели разные стороны Алтая, всю его многогранность и красоту.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «по горному Алтаю»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знакомство с Алтаем
  2. Новогодний Алтай на 3 дня
  3. Большой Алтай
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемал
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемальская ГЭС
  6. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Барнауле в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "по горному Алтаю" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год по теме «по горному Алтаю», 12 ⭐ отзывов, цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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