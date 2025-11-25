Мои заказы

Горящие туры – туры в Барнауле

Найдено 4 тура в категории «Горящие туры» в Барнауле, цены от 53 311 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мультинские озера. Треккинг
Пешая
12 дней
-
11%
1 отзыв
Мультинские озера. Треккинг
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 53 311 ₽59 900 ₽ за человека
К подножию Белухи. Треккинг
Пешая
12 дней
-
11%
2 отзыва
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 56 871 ₽63 900 ₽ за человека
К озеру Алла-Аскыр
Пешая
12 дней
-
11%
3 отзыва
К озеру Алла-Аскыр
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июл в 10:00
21 июл в 10:00
64 970 ₽73 000 ₽ за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: Г. Барнаул
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 71 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Чемал
  5. Ороктойский мост
  6. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Барнауле в ноябре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 53 311 до 71 000 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
