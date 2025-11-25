-
Мультинские озера. Треккинг
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 53 311 ₽
59 900 ₽ за человека
-
11%
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 56 871 ₽
63 900 ₽ за человека
-
11%
К озеру Алла-Аскыр
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июл в 10:00
21 июл в 10:00
64 970 ₽
73 000 ₽ за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: Г. Барнаул
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
