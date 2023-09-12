Вы проведете несколько незабываемых дней на уникальных, кристально чистых озерах Мульты, преодолеете перевал Куйгук, подниметесь на овеянную мифами вершину Колбан, увидите чудесную панораму всего Катунского хребта, с его главной вершиной – красавицей Белухой.
Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало пути
Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).
Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.
Усть-Кокса
Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Нижнее Мультинское озеро
Завтрак.
Переезд в с. Маральник.
Переход к Нижнему Мультинскому озеру. Путь лежит через хвойные леса и небольшие живописные речки.
Нижнее озеро – прекрасное большое озеро с кристально-прозрачной водой, расположенное на высоте 1700 м в окружении кедров.
В озере водится хариус. С берега видна горная вершина Спящая красавица.
Ночевка на берегу озера.
Протяженность: авто – 42 км,пешком + вьючные лошади – 13 км.
Питание: завтрак на базе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Верхнее Мультинское озеро
Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру, расположенному в заповеднике.
Очень насыщенный день. Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада.
Верхнее озеро – самое дикое из трех Мультинских озер, имеет удивительный аквамариновый цвет и находится в окружении заснеженных гор, с которых срывается множество ручьев и водопадов. Высота падения одного из них 60 м.
Протяженность: пешком – 28 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Дневка
Дневка на Нижнем Мультинском озере. Отдых, купание, прогулки.
Возможен радиальный выход на смотровую площадку, расположенную на высоте 2200 м, с которой открывается потрясающий вид на Катунский хребет, Нижнее и Среднее Мультинские озера и соседние долины!
Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Долина Куйгук
Переход в долину Куйгук.
Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.
Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро!
Ночевка на стоянке у водопада.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Высокогорное озеро
Радиальный выход к высокогорному озеру.
Это очень красивое озеро с удивительным цветом воды, находящееся на высоте 2200 м.
С обзорной площадки открывается прекрасный вид на всю долину Куйгук!
Протяженность: пешком – 3 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Перевал Куйгук
Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!
По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и альпийское мороженое!
Ночевка в долине Акчан.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Гора Колбан
Восхождение на гору Колбан, 3020 м.
Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.
С вершины горы открывается фантастический панорамный вид на снежные горы Катунского хребта!
Восхождение осуществляется при условии хорошей погоды.
Возвращение в долину Куйгук.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Трансфер в с. Усть-Кокса
Переход до с. Замульта.
В последний день нашего путешествия путь лежит вдоль прозрачной речки Акчан среди хвойного леса и черничных полянок.
Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Баня. Прощальный вечер на базе.
Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Отъезд
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.
Обед.
Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.
Окончание программы
Прибытие в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул в 6:30, в Новосибирск в 9:00 (время местное, МСК+4).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
- Стоимость тура на все даты, кроме 21 июля и 30 июля - 47 900 руб.;
- Стоимость туров с 21 июля и с 30 июля - 49 900 руб.
Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.
Варианты проживания
Кэмпинг в с. Усть-Кокса
Ночевка в палатках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
- Питание на маршруте и на туркомплексе
- Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
- Услуги инструкторов-проводников
- Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
- Трансфер на маршруте, 86 км (Усть-Кокса - Мульта - Маральник - Мульта - Усть-Кокса)
- Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
- Регистрация группы в МЧС
- Аптечка
- Посещение заповедника
- Рекреационные сборы/стоянка на Нижнем Мультинском озере
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
- Транспортная доставка Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 900 руб
- Транспортная доставка Барнаул - Усть-Кокса - Барнаул - 8 700 руб
- Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
- Баня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Нижнем Мультинском озере
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы – паспорт, медицинский полис.
- Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
- Одежда:
- Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
- Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
- Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
- Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
- Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
- Обувь:
- Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
- Кроссовки или кеды.
- Сланцы.
- Личная аптечка:
- Лекарства от специфических заболеваний.
- Эластичный бинт.
- Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
- Стерильный бинт.
- Средства от простуды.
- Активированный уголь.
- Разное:
- Предметы личной гигиены.
- Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
- Нож.
- Спички.
- Фонарик.
- Темные очки.
- Солнцезащитный крем.
- «Сидушку» из каримата.
- По желанию:
- Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
- Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
- Собственную палатку.
Где происходит сбор группы?
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 213.
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Входит ли трансфер до с. Усть-Кокса в стоимость тура?
Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.
Трансфер осуществляется на комфортных 50-местных туристических автобусах, на маршруте работает экипаж из 2 опытных водителей
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Сколько человек в группе?
Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!