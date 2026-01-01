-
15%
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00 (точ...
«Переправимся через Телецкое озеро и реку Чулышман, погуляем по разноцветной долине, похожей на другую планету, и увидим, как меняются узоры на дне Гейзерного озера»
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
69 700 ₽
82 000 ₽ за человека
-
10%
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Рассмотрим оттенки Гейзерного озера и Алтайского Марса, насладимся просторами Курайской степи и долины реки Чулышман, поднимемся выше 2000 метров к загадочному Киделю»
26 апр в 08:30
3 мая в 08:30
69 903 ₽
77 670 ₽ за человека
-
15%
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
«Уютные базы с 2- и 3-местным размещением на Телецком озере и Шерегеше»
8 фев в 08:00
1 мар в 08:00
49 045 ₽
57 700 ₽ за человека
-
9%
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Первым делом предстоит подняться на Аккаинский перевал, с которого взору открываются чарующие пейзажи: горные озера, пестрые луга и величественные вершины»
21 июн в 10:00
1 июл в 10:00
61 000 ₽
67 000 ₽ за человека
-
9%
Конный тур на Алтай к Шавлинским и Каракабакским озерам
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Далее поднимаемся на плато Телдыскель, что в переводе с алтайского звездные озера»
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
81 000 ₽
89 000 ₽ за человека
-
9%
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Далее поднимаемся на плато Телдыскель, что в переводе с алтайского звездные озера»
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
115 000 ₽
127 000 ₽ за человека
-
7%
Мультинские озера. Треккинг
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Переход к Нижнему Мультинскому озеру»
15 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 55 900 ₽
60 000 ₽ за человека
-
14%
К озеру Алла-Аскыр
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро Куйгук»
12 июл в 10:00
21 июл в 10:00
69 000 ₽
80 000 ₽ за человека
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«Наш треккинг на Шавлинские озера включает также восхождение на гору Пирамида и экскурсию на Верхнее озеро»
14 июн в 10:00
23 июн в 10:00
64 900 ₽ за человека
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
Начало: Г. Барнаул
«Из окон кабинки открывается потрясающий вид на могучий массив алтайских хребтов, гладь зеркального озера и величественную ленту реки Катунь, сверкающую среди зелёных просторов»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 89 000 ₽ за человека
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
«Дни напролёт будем проводить на склонах, наслаждаться пейзажами и зимними развлечениями, но и без главных достопримечательностей Алтая вас не оставим: полюбуемся удивительным водоёмом, где зимуют сотни лебедей, и увидим Телецкое озеро»
19 фев в 08:00
2 мар в 08:00
147 600 ₽ за человека
Приезжай на Алтай и катай! Горнолыжный тур на курорты "Телецкий" и "Манжерок"
Мчать по склонам, любоваться Телецким озером и Камышлинским водопадом, получать максимум от зимы
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
«Тут действует 8 трасс, а с вершины горы Кокуя открываются виды на Телецкое озеро»
27 янв в 07:00
10 фев в 07:00
76 500 ₽ за человека
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Начало: Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
«Вы увидите дом, где останавливался художник Николай Рерих, и полюбуетесь видами, вдохновившими его на написание картин, узнаете о быте и обычаях староверов, подниметесь к живописному горному озеру и услышите знаменитые Шумы»
21 фев в 07:00
6 мар в 07:00
78 400 ₽ за человека
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорт...
«Полюбуемся невероятным зимним зрелищем, а затем переместимся к Гейзерному озеру»
19 фев в 08:00
2 мар в 08:00
169 800 ₽ за человека
-
11%
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«В Долине озер возвышаются заснеженные вершины Мечта, Красавица, Сказка, отражение которых словно в зеркале можно увидеть в изумрудной воде среднего озера»
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
86 000 ₽
97 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15:
- Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям;
- Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера;
- Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты;
- Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер;
- Конный тур на Алтай к Шавлинским и Каракабакским озерам.
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Барнауле в январе 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Озера" можно забронировать 15 авторских туров от 49 045 до 169 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 15 туров в Барнауле на 2026 год по теме «Озера», 47 ⭐ отзывов, цены от 49045₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март