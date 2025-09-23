Обращаем ваше внимание, что в программе предусмотрены длительные переезды. В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, поэтому время в пути может увеличиться.
Если численность группы менее 8 человек, то вместо автобуса с гидом поедет минивэн с гидом-водителем.
Питание. Включено трёхразовое питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак последнего. В 3-й день обед-пикник на перевале Кату-Ярык. Питаемся мы на туристических базах (привозное питание в ланч-боксах) или в кафе. Если у вас есть особенности в питании, например, вы вегетарианец, можно согласовать меню отдельно.
Транспорт. Микроавтобус, подготовленный специально для комфортных длительных переездов (Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily и др.).
Возраст участников. 7-80 лет.
Уровень сложности. Минимальная физическая нагрузка. Микроавтобус: 1575 км. Пешком: 8 км.
Музей Чуйского тракта, село Сростки, Семинский перевал, размещение на базе, баня
Встречаемся, садимся в автобус и отправляемся в захватывающее путешествие! Первая остановка — Музей Чуйского тракта в г. Бийске. Здесь вы узнаете историю этой знаменитой дороги. Затем держим путь в село Сростки — родину великого кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина. Мы побываем у его памятника на горе Пикет.
После встретим тех, кто прилетит в Майму и Горно-Алтайск, и продолжим движение по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог в мире, на месте которой когда-то проходил Великий шелковый путь. Далее остановимся на Семинском перевале, пересекающем Семинский хребет, и насладимся великолепными видами. Вечером прибудем на базу, где вас ждёт расслабляющий отдых в бане.
Каракольская долина, треккинг к озеру, перевал Чике-Таман, Ининские колонны, размещение в с. Акташ
После завтрака отправимся в Каракольскую долину, чтобы увидеть курганы, мегалиты и памятник суслику. Затем нас ждёт небольшой 2-километровый треккинг к горному озеру Ару-Кем, скрытому в тайге. После прогулки отдохнём в кафе и пообедаем.
Далее направимся к перевалу Чике-Таман, откуда нам откроется невероятная панорама Теректинского хребта. По пути остановимся у слияния рек Чуи и Катуни, а затем поедем к Ининским колоннам, каменным образованиям, выточенным на песчаном откосе, которые поражают своим разнообразием форм и размеров. Вечером прибудем на базу в село Акташ.
Красные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык
Сегодня поедем к перевалу Кату-Ярык, который соединяет мир цивилизации с дикой природой. По пути увидим Красные ворота — узкий проход между гигантскими скалами, а также Улаганский перевал высотой 2100 метров. Здесь остановимся на живописном озере Киделю и посетим древние Пазырыкские курганы — значимый археологический и исторический памятник.
Следующая локация — сам перевал Кату-Ярык с захватывающим крутым спуском и величественными горными пейзажами. Смотровая площадка на долину реки Чулышман подарит нам чарующие виды и возможность сделать множество красивых фото. Здесь же устроим пикник и насладимся единением с природой.
Алтайский Марс, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, комплекс Адыр-Кан
После завтрака отправимся исследовать Алтайский Марс — уникальное место с ландшафтами, напоминающими как каньоны Дикого Запада, так и марсианские пейзажи. Цвета радужных гор — от красных до зелёных и синих — создают удивительную картину.
Посетим Гейзерное озеро, редкое по своей красоте и происхождению. На обратном пути вас ждёт Северо-Чуйский хребет и остановка в Курайской степи, чтобы сделать потрясающие фотографии на фоне величественных гор. Заключительная точка маршрута — археологический комплекс Адыр-Кан, где мы увидим каменные изваяния, погребальные сооружения и древние петроглифы.
Затем — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и далее в Барнаул. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|55 990 ₽
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак последнего
- Трансферы по программе, транспортные сборы
- Гид на всём маршруте
- Все экскурсии по программе
- Заброска на УАЗе к Алтайскому Марсу
- Экскурсия по Каракольской долине
- Вход на Гейзерное озеро
- Вход на Алтайский Марс
- Баня (1 раз)
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до места старта и обратно
- Дополнительные экскурсии вне программы
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 50 990 ₽
