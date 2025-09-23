Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено

Прогуляться до озёр и древностей, полюбоваться видами с перевалов и насладиться пикником на природе
Мы покажем вам самые удивительные уголки Алтая, где природа и история сплетаются в единую мелодию. Вас ждёт знаменитый Чуйский тракт, одна из живописнейших дорог мира.

Вы увидите величественные Семинский и Улаганский
перевалы, Чике-Таман и Кату-Ярык с головокружительным серпантином.

Погрузитесь в атмосферу Алтайского Марса с потрясающими радужными горами и полюбуетесь необычным Гейзерным озером.

Мы совершим небольшой треккинг к горному озеру Киделю, осмотрим древние курганы и петроглифы в комплексе Адыр-Кан и остановимся в Курайской степи, чтобы сделать потрясающие фотографии на фоне могучих гор.

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что в программе предусмотрены длительные переезды. В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, поэтому время в пути может увеличиться.
Если численность группы менее 8 человек, то вместо автобуса с гидом поедет минивэн с гидом-водителем.

Питание. Включено трёхразовое питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак последнего. В 3-й день обед-пикник на перевале Кату-Ярык. Питаемся мы на туристических базах (привозное питание в ланч-боксах) или в кафе. Если у вас есть особенности в питании, например, вы вегетарианец, можно согласовать меню отдельно.

Транспорт. Микроавтобус, подготовленный специально для комфортных длительных переездов (Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily и др.).

Возраст участников. 7-80 лет.

Уровень сложности. Минимальная физическая нагрузка. Микроавтобус: 1575 км. Пешком: 8 км.

Программа тура по дням

1 день

Музей Чуйского тракта, село Сростки, Семинский перевал, размещение на базе, баня

Встречаемся, садимся в автобус и отправляемся в захватывающее путешествие! Первая остановка — Музей Чуйского тракта в г. Бийске. Здесь вы узнаете историю этой знаменитой дороги. Затем держим путь в село Сростки — родину великого кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина. Мы побываем у его памятника на горе Пикет.

После встретим тех, кто прилетит в Майму и Горно-Алтайск, и продолжим движение по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог в мире, на месте которой когда-то проходил Великий шелковый путь. Далее остановимся на Семинском перевале, пересекающем Семинский хребет, и насладимся великолепными видами. Вечером прибудем на базу, где вас ждёт расслабляющий отдых в бане.

2 день

Каракольская долина, треккинг к озеру, перевал Чике-Таман, Ининские колонны, размещение в с. Акташ

После завтрака отправимся в Каракольскую долину, чтобы увидеть курганы, мегалиты и памятник суслику. Затем нас ждёт небольшой 2-километровый треккинг к горному озеру Ару-Кем, скрытому в тайге. После прогулки отдохнём в кафе и пообедаем.

Далее направимся к перевалу Чике-Таман, откуда нам откроется невероятная панорама Теректинского хребта. По пути остановимся у слияния рек Чуи и Катуни, а затем поедем к Ининским колоннам, каменным образованиям, выточенным на песчаном откосе, которые поражают своим разнообразием форм и размеров. Вечером прибудем на базу в село Акташ.

3 день

Красные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык

Сегодня поедем к перевалу Кату-Ярык, который соединяет мир цивилизации с дикой природой. По пути увидим Красные ворота — узкий проход между гигантскими скалами, а также Улаганский перевал высотой 2100 метров. Здесь остановимся на живописном озере Киделю и посетим древние Пазырыкские курганы — значимый археологический и исторический памятник.

Следующая локация — сам перевал Кату-Ярык с захватывающим крутым спуском и величественными горными пейзажами. Смотровая площадка на долину реки Чулышман подарит нам чарующие виды и возможность сделать множество красивых фото. Здесь же устроим пикник и насладимся единением с природой.

4 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, комплекс Адыр-Кан

После завтрака отправимся исследовать Алтайский Марс — уникальное место с ландшафтами, напоминающими как каньоны Дикого Запада, так и марсианские пейзажи. Цвета радужных гор — от красных до зелёных и синих — создают удивительную картину.

Посетим Гейзерное озеро, редкое по своей красоте и происхождению. На обратном пути вас ждёт Северо-Чуйский хребет и остановка в Курайской степи, чтобы сделать потрясающие фотографии на фоне величественных гор. Заключительная точка маршрута — археологический комплекс Адыр-Кан, где мы увидим каменные изваяния, погребальные сооружения и древние петроглифы.

Затем — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и далее в Барнаул. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник55 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак последнего
  • Трансферы по программе, транспортные сборы
  • Гид на всём маршруте
  • Все экскурсии по программе
  • Заброска на УАЗе к Алтайскому Марсу
  • Экскурсия по Каракольской долине
  • Вход на Гейзерное озеро
  • Вход на Алтайский Марс
  • Баня (1 раз)
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до места старта и обратно
  • Дополнительные экскурсии вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 50 990 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, 7:30 или ж/д вокзал, 8:30. Также можно присоединиться к туру в Майме, Бийске и Горно-Алтайске
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, 18:00 / Барнаул, площадь Спартака, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 18 туристов
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия была супер. Гид замечательный. Не чувствовалось переутомление от получаемой информации. Видели удивительные места. Маршрут не тяжелый. Очень удобный автомобиль, в котором мы находились большую часть экскурсии, и на нем было очень комфортно передвигаться. Экскурсией очень довольны.
А
Вот и завершился этот чудесный 4-х дневный тур по горному Алтаю. Нас было 5 туристов + 2 сопровождающих на авто. Все было включено в стоимость тура. Захочу ли я повторить это путешествие? ДА!
Спасибо ребят за эмоции и знакомство с
Алтаем
Любовь
Были с друзьями на данном туре. Были только мы четверо и для нас тур провели. Это очень радует. Гид был Николай, он очень интересный рассказчик, было видно, что любит эти
места. Номера на базах хорошие, чистые и удобные. Честно говоря весь восторг не передать словами. Это не первое наше путешествие, поэтому есть с чем сравнивать. Николай так захватывающе рассказывал про этот край, что нам захотелось сюда вернуться. Думаю что этом все сказано, ведь в неинтересные места не хочется возвращаться.

