Встречаемся, садимся в автобус и отправляемся в захватывающее путешествие! Первая остановка — Музей Чуйского тракта в г. Бийске. Здесь вы узнаете историю этой знаменитой дороги. Затем держим путь в село Сростки — родину великого кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина. Мы побываем у его памятника на горе Пикет.

После встретим тех, кто прилетит в Майму и Горно-Алтайск, и продолжим движение по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог в мире, на месте которой когда-то проходил Великий шелковый путь. Далее остановимся на Семинском перевале, пересекающем Семинский хребет, и насладимся великолепными видами. Вечером прибудем на базу, где вас ждёт расслабляющий отдых в бане.