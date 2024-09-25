Петроглифы – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Петроглифы» в Барнауле, цены от 61 250 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
1 отзыв
5 дней
Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
Полюбоваться Гейзерным озером, высадиться на «Марсе» и увидеть слияние Чуи и Катуни
Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:...
61 250 за человека
Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
На машине
На катере
На микроавтобусе
7 дней
Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
Послушать горловое пение, найти петроглифы и побывать на родине В.М. Шукшина
Начало: Встретим в Барнауле, у аэропорта, на ж/д вокзале и...
28 апр в 09:00
7 мая в 09:00
73 333 за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
Пешая
3 отзыва
13 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июн в 10:00
6 июл в 10:00
92 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена.
    25 сентября 2024
    Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
    Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Полный восторг от "Золотого кольцо Алтая", август 2024г. Земной поклон гиду Людмила. Все замечательно, дальше только с вами.
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2024
    Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
    Всё было вовремя, четко спланировано. Питание разнообразное.
  • Д
    Дмитрий
    6 сентября 2024
    Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
    По организации в целом нареканий у меня нет. Проводники, инструкторы и коневоды очень душевные, открытые и добрые люди. Из минусов:
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    качество кормёжки в туре сильно уступает другим в схожей ценовой категории у других туроператоров. Снаряжение нормальное, но уже нуждается в замене вследствие сильного износа. Это касается палаток, конной упряжи, сёдел и драйбэгов (пропускают).

  • Ю
    Юлия
    6 января 2024
    Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
    Каникулы получились великолепные! Организация на высоте, всё продумано, отличные места для проживания и питания. Потрясающе красивые виды 😍. Это действительно стоит
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    увидеть. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Павлу за внимательное отношение ко всем участникам, аккуратное вождение и тонну полезной информации. Этот человек прислушивался ко всем просьбам, а также следил чтобы никто не остался голодным/грустным/недовольным. Благодаря ему мы получили огромное удовольствие от путешествия и будем рады вернуться вновь.

    Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!Каникулы получились великолепные!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Петроглифы»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
  2. Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
  3. Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Петроглифы
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Алтайский Марс
  7. Зубы дракона
  8. Чемал
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Петроглифы" можно забронировать 3 тура от 61 250 до 92 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2025 год по теме «Петроглифы», 4 ⭐ отзыва, цены от 61250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель