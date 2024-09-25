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увидеть. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Павлу за внимательное отношение ко всем участникам, аккуратное вождение и тонну полезной информации. Этот человек прислушивался ко всем просьбам, а также следил чтобы никто не остался голодным/грустным/недовольным. Благодаря ему мы получили огромное удовольствие от путешествия и будем рады вернуться вновь.