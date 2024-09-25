5 дней
Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
Полюбоваться Гейзерным озером, высадиться на «Марсе» и увидеть слияние Чуи и Катуни
Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:...
61 250₽ за человека
7 дней
Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
Послушать горловое пение, найти петроглифы и побывать на родине В.М. Шукшина
Начало: Встретим в Барнауле, у аэропорта, на ж/д вокзале и...
28 апр в 09:00
7 мая в 09:00
73 333₽ за человека
13 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июн в 10:00
6 июл в 10:00
92 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена.25 сентября 2024Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Полный восторг от "Золотого кольцо Алтая", август 2024г. Земной поклон гиду Людмила. Все замечательно, дальше только с вами.
- ТТатьяна25 сентября 2024Всё было вовремя, четко спланировано. Питание разнообразное.
- ДДмитрий6 сентября 2024По организации в целом нареканий у меня нет. Проводники, инструкторы и коневоды очень душевные, открытые и добрые люди. Из минусов:
- ЮЮлия6 января 2024Каникулы получились великолепные! Организация на высоте, всё продумано, отличные места для проживания и питания. Потрясающе красивые виды 😍. Это действительно стоит
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Петроглифы»
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