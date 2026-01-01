Мои заказы

Алтай настоящий и цветение маральника

Только представьте это великолепное волшебное чувство: проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду, а кругом огромные массивы гор! Эти виды кружат голову, будоражат сознание и меняют реальность.

проедете по одной из красивейших дорог страны – Чуйскому тракту, останавливаясь в самых живописных местах, восхититесь невероятной красотой бирюзового Гейзерного озера, охладитесь у прекрасного водопада Куркуре, а также сделаете невероятные снимки с высоты птичьего полета с видом на долину Чулышмана.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту

Встреча гостей 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).

Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула - оплата дополнительно 3000 руб. /чел. Встреча в НСК на ЖД Вокзале в 01:00, Встреча в Барнауле (Кафе Облепиха, Новоалтайск) в 4:00.

9:00 Путешествие по Чуйскому тракту.

Перевалы Семинский, Чике-Таман, Песчаные столбы, слияние Чуи и Катуни.

Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.

17:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).

2 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту.

Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада – Куркуре (с переправой через Чулышман)

18:00 Ужин в стилизованном алтайском кафе (не входит в стоимость).

19:00 Возвращение на базу отдыха, баня по желанию группы (оплата дополнительно), костер для всех.

3 день

Завершение программы

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.

Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы (не входит в стоимость).

После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией.

Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.

Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).

Возвращение в путь.

Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 18:00, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.

Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок» или аналогичной.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Номер3-местный с полным комфортом 2-местный с полным комфортом
Стоимость37 90038 900

Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.

Варианты проживания

Турбаза «Зеленый колобок»

2 ночи

Турбаза “Green kolobok” расположена в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай.

Турбаза построена из эко материалов. Большая территория, на которой находится блинный ресторан. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем.

В номере: одна или две односпальные кровати (иногда двуспальные), стол, стулья.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземная перевозка на автобусе 8-50 мест
  • Проживание на базе отдыха, завтраки
  • Вся экскурсионная программа
  • Гид-сопровождение
  • Джип-туры на экскурсии в долину Чулышмана
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер из г. Новосибирска/г. Барнаула и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Питание: завтрак в день приезда: средний чек 800 руб. обеды, ужины: средний чек 1000 руб
  • Завтрак в день приезда: средний чек 800 руб
  • Обеды, ужины: средний чек 1000 руб
  • Переправа (300 руб. за две переправы)
  • Страховка от клеща - 400 руб
  • Дополнительные экскурсии: джип-тур на Уларские водопады - 2000 руб. /чел. джип-тур на Чуйские меандры - 2500 руб. /чел
  • Джип-тур на Уларские водопады - 2000 руб. /чел
  • Джип-тур на Чуйские меандры - 2500 руб. /чел
  • Вход на Камышлинский водопад по желанию - 300 руб. /чел
  • Моторафтинг по Катуни по желанию - 800 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.

Важно! Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20-30 л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и для радиального выхода. Места для чемодана в транспорте нет.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер), (по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер);
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 8 - 50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок - 3%
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка - 5% на каждого ребенка
  • при размещении 2 взрослых + ребенок - 10% на ребенка.

Также, рассчитываются индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
