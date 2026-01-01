Вы
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
Встреча гостей 8:00-9:00 автовокзал и аэропорт г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).
Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула - оплата дополнительно 3000 руб. /чел. Встреча в НСК на ЖД Вокзале в 01:00, Встреча в Барнауле (Кафе Облепиха, Новоалтайск) в 4:00.
9:00 Путешествие по Чуйскому тракту.
Перевалы Семинский, Чике-Таман, Песчаные столбы, слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.
17:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).
Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту.
Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада – Куркуре (с переправой через Чулышман)
18:00 Ужин в стилизованном алтайском кафе (не входит в стоимость).
19:00 Возвращение на базу отдыха, баня по желанию группы (оплата дополнительно), костер для всех.
Завершение программы
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.
Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы (не входит в стоимость).
После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией.
Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.
Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).
Возвращение в путь.
Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 18:00, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.
Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок» или аналогичной.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Номер
|3-местный с полным комфортом
|2-местный с полным комфортом
|Стоимость
|37 900
|38 900
Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Турбаза «Зеленый колобок»
Турбаза “Green kolobok” расположена в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай.
Турбаза построена из эко материалов. Большая территория, на которой находится блинный ресторан. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем.
В номере: одна или две односпальные кровати (иногда двуспальные), стол, стулья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Наземная перевозка на автобусе 8-50 мест
- Проживание на базе отдыха, завтраки
- Вся экскурсионная программа
- Гид-сопровождение
- Джип-туры на экскурсии в долину Чулышмана
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер из г. Новосибирска/г. Барнаула и обратно - 3 000 руб. /чел
- Обеды, ужины: средний чек 1000 руб
- Завтрак в день приезда: средний чек 800 руб
- Обеды, ужины: средний чек 1000 руб
- Переправа (300 руб. за две переправы)
- Страховка от клеща - 400 руб
- Джип-тур на Уларские водопады - 2000 руб. /чел
- Джип-тур на Чуйские меандры - 2500 руб. /чел
- Джип-тур на Уларские водопады - 2000 руб. /чел
- Джип-тур на Чуйские меандры - 2500 руб. /чел
- Вход на Камышлинский водопад по желанию - 300 руб. /чел
- Моторафтинг по Катуни по желанию - 800 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Важно! Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20-30 л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и для радиального выхода. Места для чемодана в транспорте нет.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер), (по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер);
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 8 - 50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок - 3%
- при размещении: взрослый + 2 ребенка - 5% на каждого ребенка
- при размещении 2 взрослых + ребенок - 10% на ребенка.
Также, рассчитываются индивидуально.