3 день

Завершение программы

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.

Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы (не входит в стоимость).

После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией.

Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.

Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).

Возвращение в путь.

Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 18:00, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.

Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160