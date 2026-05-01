Описание тура
Уникальное путешествие по Алтаю с кольцевым маршрутом! Максимально подходит для первого посещения Алтая. Размещение двухместное, питание включено, трансфер комфортный с кондиционером.
Хочу увидеть весь Алтай и попробовать всего понемногу - скажете вы! Данный тур про это! Комбинированный тур по самым необычным местам Алтая и с множеством активностей! Сплав, катер по Телецкому, Марсианские горы, весь Чуйский тракт, Чемальский тракт, Чулышман, Каменные грибы, Гейзерное озеро. Питание, проживание, трансфер, гид - все включено!
Ощути себя отдыхающим в непостижимых красотах Алтая с видом на горные реки, озера и снежные горы! Проживание: домики на турбазах. в туре три цены и три варианта размещения. Выбрать размещение нужно в момент брони тура.
Почему вы будете счастливее, выбрав именно этот тур?
1 Вот уже 12 Лет наши туры гарантированы. Отмен нет и не было.
2 Гарантированное двухместное размещение стандарт или комфорт.
3 Заплатили раз и цена не меняется
4 В туре включены все нужные расходы.
5 Мы сами находимся и живем на Алтае. Половина компании родом из Горного Алтая.
6 Мы делали туры для Никиты Апаликова и его семьи, членов клуба Атлант (Москва). Можно загулить.
7 Для нас любой вопрос в туре решаемый. И мы решаем вопросы не тревожив наших клиентов.
В туре зарядитесь энергией в местах силы и смело будете говорить, что видели весь Алтай! Забронируй тур сейчас и предвкушай путешествие!
Программа тура по дням
Отправляемся на Алтай
Гора Пикет
Аэропорт Горно Алтайска
Чемал
Гора Бешпек
Чемальская Гэс
Остров Патмос
Мы вас встретим в тур: г. Барнаул, пл. Советов в 8:30 г. Бийск, Тц Воскресенье в 11:00 - 11:30 с. Майма, остановка Разъезд в 13:00 - 13:30 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:30 - 14:00
Обед: не включен (кафе в 14:30 - 15:30)
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 350 км
Пешком: 1 км
Прибытие на базу: 17:00 - 17:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной.
Привет дорогой друг! Я знаю, что тебе не хватает насыщенного и яркого, легкого отдыха. И этот тур проходит по красотам Чемальского Тракта и высокогорным Каракольским Озерам, Чуйскому тракту, почти до Монголии. А также Улаганскому Плато, Долине Чулышмана и Озеру Телецкому. Ого сколько мест!
Никаких тяжелых рюкзаков на себе! А отправимся мы в эту красоту из города Барнаула. Встречаемся на площади Советов, Ленина 57, в 8:30 утра. На месте встречи мы погрузим твои вещи в микроавтобус, а ты сможешь выпить кофе, дойти до банкомата, супермаркета или в туалет. Отправляемся на Алтай в 9:00.
Первая остановка на перекус будет перед городом Бийском в кафе Горная страна. Здесь не только вкусно покушаем, но и увидим огромные фото пейзажей гор Алтая! После замечательного обеда мы посетим место, откуда открываются виды на гору Бабырган и остальные предгорья. Здесь же увидим памятник В. М. Шукшину - алтайскому поэту и режиссеру. И это место называется Гора Пикет.
А еще: на склоне этой горы вели раскопки древнего поселения впервые обнаружили предметы, отличающиеся от других находок. Затем стали находить подобные предметы утвари при других раскопках. все они были примерно одного периода. И назвали эту культуру Сростинской, в честь Села Сростки, рядом с которым впервые обнаружили. Далее отправляемся в село Чемал, где мощные воды великой реки Катунь омывают скалистые берега, а лесистые горы возвышаются над всеми.
Здесь мы разместимся на турбазе в уютных домиках. Разложим вещи, передохнем и отправимся на прогулку по Горе Бешпек, Чемальской Гэс и козьей тропе на Остров Патмос. Здесь река Чемал сливается с Катунью, а с высоты видно разницу в цвете вод. Вечером отправимся на ужин, где сытно покушаем среди гор, Ну а после - отдыхать перед не менее красочными и увлекательными днями.
Сплав и конная прогулка
Еландинская Пещера
Еландинская Штольня
Ороктойский Мост
Скала Шаманский Камень
Чечкыш
Пасека 13
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в великолепном кафе (чаще всего в Тк Айвенго)
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 115 км
Пешком: 2 км
Прибытие на базу: 20:00 - 20:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной.
Доброе, прекрасное утро в горах, дорогой путешественник! Прекрасно просыпаться в новом месте. Не так ли? Сейчас мы насладимся вкусным, разнообразным завтраком и отправляемся в трип по Чемальскому тракту!
Великолепие скалистых берегов Катуни, ландшафты горных лесов и достопримечательности будут прекрасным источником наслаждения для нас. Наш путь приведет к стальному подвесному Ороктойскому Мосту, маячащему над самым глубоким участком реки Катуни, где ее глубина достигает 70 метров. А эти скалистые берега, сделанные из древней затвердевшей лавы! Да, верно, здесь в прошлом произошел разлом. Мы сможем погулять по этому великолепному месту, насладиться его красотой и устроить небольшой перекус.
Далее мы отправимся к Еландинской Пещере, где в известняковых образованиях возникла карстовая полость с аркой. Пещера небольшая, но ее виды несомненно великолепны. Река Катунь бурлит внизу, а на противоположном берегу возвышаются горы, покрытые лесом! После пещеры мы отправимся в место, где в 70-х годах проектировалась строительство Катунской Гэс и окажемся внутри горы. Это Еландинская Штольня, длиной 50 метров, прорытая для изучения горной породы. Даже в летние месяцы здесь остается прохладно.
Завершим наш день, сделав прогулку к смотровой площадке Ущелья Че Чкыш, откуда открывается неповторимый вид на реку Катунь и остров, расположенный среди ее воды. Возможность отдохнуть и насладиться такими пейзажами, сидя на скамейке, бесценна. Затем наш маршрут приведет нас к миниатюрному водопаду в этом ущелье. В целом, это будет увлекательная и легкая прогулка по горам.
В этот день мы с удовольствием и волнением посетим безупречную пасеку номер 13, где сможем насладиться вкусом сна на пчелиных ульях и попробовать медовуху, Квна и мед. Здесь мы узнаем много интересного о пчелах. Мы также увидим бегающих белок в вольере и загадочных павлинов. В этой особенной местности есть качели для полета над землей. Мы сможем полюбоваться небом и покачаться на них. А вечером нас ожидает сытный и горячий ужин среди гор Алтая.
В глубинку Чемальского тракта и травнице
Сплав По Катуни и Конная Прогулка
Завтрак: включен в 09:30
Обед: в кафе
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 40 км
Пешком: 0-5 км
Кони: 10 км
Сплав: 34 км
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной
Доброе, прекрасное утро в горах, дорогой путешественник! Прекрасно просыпаться в новом месте. Не так ли? Сейчас мы насладимся вкусным, разнообразным завтраком и отправляемся в трип по Чемальскому тракту!
А эти скалистые берега, сделанные из древней затвердевшей лавы! Да, верно, здесь в прошлом произошел разлом. Мы сможем погулять по этому великолепному месту, насладиться его красотой и устроить небольшой перекус. Далее мы отправимся к Еландинской Пещере, где в известняковых образованиях возникла карстовая полость с аркой. Пещера небольшая, но ее виды несомненно великолепны. Река Катунь бурлит внизу, а на противоположном берегу возвышаются горы, покрытые лесом! После пещеры мы отправимся в место, где в 70-х годах проектировалась строительство Катунской Гэс и окажемся внутри горы. Это Еландинская Штольня, длиной 50 метров, прорытая для изучения горной породы. Даже в летние месяцы здесь остается прохладно.
После всех этих великолепных мест, мы отправимся к настоящей травнице на Алтае. Травница живет в маленькой деревяной избушке. Около домика течет ручей, а поодаль стоит баня. Здесь мы продегустируем чай на травах и сможем собрать свой собственный чайный букет из трав.
Завершим наш день, сделав к смотровой площадке Ущелья Че Чкыш, откуда открывается неповторимый вид на реку Катунь и остров, расположенный среди ее воды. Возможность отдохнуть и насладиться такими пейзажами, сидя на скамейке, бесценна. Затем наш маршрут приведет нас к миниатюрному водопаду в этом ущелье. В целом, это будет увлекательная и легкая прогулка по горам. А вечером нас ожидает сытный и горячий ужин среди гор Алтая.
Чуйский тракт
Камышлинский Водопад,
Подвесной Пешеходный Мост Над Катунью,
Река Сема Семинский Перевал,
скалы Зубы Дракона,
Лохматая ферма
Завтрак: включен в 08:00
Обед: не включен (кафе в 14:00 - 15:00)
Ужин: включен в 20:00
Проедем на микроавтобусе: 160 км
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвка: турбаза Азулу
Утром готовимся отправиться далее на Алтай! Прощай Чемальский тракт, здравствуй снова Чуйский. Завтракаем вкусно и далее в путешествие! Посетим на Алтае - Камышлинский Водопад. От турбазы Царская охота, по подвесному мостику через красавицу Катунь мы перейдем на другой берег реки.
А вот там уже настоящая сказка, ведь следующие 40 минут будут проходить по тропинке, среди дивного соснового бора и реки Катунь. И вот мы оказались у водопада, где давным давно была запруда и мельница. Сейчас от нее остались только некоторые части.
А еще здесь прекрасно полежать на травке и любоваться шумящим водопадом. Или искупаться под его водами. Обратно, по желанию возможно совершить мото рафтинг по Катуни и набраться адреналина. А еще сегодня мы увидим красавицу реку Катунь, скалистые горы, лесистый Перевал Семинский с его кедровой тайгой. День довольно легкий и сегодня мы остановимся в бывшей столице республики Алтай - с. Онгудай (1626 г). Везде по пути все посмотрим, в нескольких местах замечательно погуляем. Все потрогаем и насладимся первыми впечатлениями! Вечером вкусно ужинаем на турбазе.
Места силы Алтая
Перевал Чике Таман
Бомы Катуни
Слияние Чуи И Катуни
Каменный Воин
Наскальные Рисунки
Курайская Степь
Марсианские Горы
Гейзерное Озеро
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 20:00
Проедем на микроавтобусе: 380 км
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвка: турбаза Кайа или аналогичная
С рассветом завтракаем (8:00 ч) и отправляемся еще глубже в горы. На завтрак я приготовлю чай, кофе, сладкое. Нарежу фрукты и овощи. Приготовлю горячую кашу. Если вы вегетарианец или другие предпочтения в еде - все учтем! Сегодня мы покорим Перевал Чике Таман (1280 м). Прогуляемся около слияния великих рек Чуя и Катунь, послушаем древнюю историю о Каменном Воине (изваяние), сфотографируем огромные скалистые Бомы Катуни.
Прибудем мы в с Акташ, где разместимся на турбазе в деревянных домиках. Ого, да здесь уже видны снежные вершины четырехтысячных гор! Время обеда и он будет. очень вкусным и сытным! Далее отправляемся на Марсианские Горы!
Но! Сначала мы окажемся в Курайской Степи, где нас покорят снежные горы. И будто дорога уходит в ледники. Марсианские горы. это превью к Монгольским пустынным степям. Здесь скудная растительность, мало осадков и неземные цветные пейзажи окаменелых 350 - 50 млн лет тому назад древних глин. Вечером возвращаемся на турбазу, где будет ужин и баня!
Улаганское плато и Чулышман
Улаганские Озера
Улаганский Перевал
Пазырыкские Курганы
Перевал Кату Ярык
Водопад Куркуре
Долина Чулышмана
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Проедем на микроавтобусе: 115 км
Проедем на Паз-е: 30 км
Прогулка: 4 км на Куркуре
Прибытие на базу: 19:00
Ночёвка: турбаза Усть Чульча на берегу реки Чулышман
Доброе утро великие путешественники! Приглашаю вас к столу! Завтракаем и отправляемся через… О сегодня будет многократная смена пейзажей и апогеем станет огромный каньон Чулышмана! Преодолеем самый высокий автомобильный Перевал Улаганский (2080 м), где открываются пейзажи снежных гор Курайского Хребта и горных озер. Здесь же полюбуемся на прекраснейшее Озеро Киделю с пейзажами пиков хребта. Далее посетим места раскопок одних из самых известных - Пазырыкских Курганов, найденные реликвии из которых, находятся в Эрмитаже.
Далее перевал Кату Ярык. Здесь время останавливается! Далее уже восточный Алтай, который вдвое старше западного Алтая. он существовал уже тогда, когда вместо Чуйского тракта плескалось море! С перевала увидим маленькие спичечные коробки на дне Долины Чулышмана - это домики турбаз. Спускаемся в долину по серпантину и оказываемся среди красивейших пейзажей планеты! При спуске в долину, посетим потрясающий Водопад Куркуре. Для этого пересечем Чулышман на катере и совершим легкий треккинг вдоль реки. Завершаем день недалеко от Каменных грибов.
Будем обедать сегодня на перевале в беседке. А вот ужинаем уже около реки Чулышман. что берет свое начало в водах заповедного озера Джулукуль на высоте около 2 тыс м и впадает в озеро Телецкое.
Горловое пение, Каменные грибы, водопад Учар
Каменные Гибы Шаман Кайчи С Горловым Пением по желанию: Водопад Учар
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 20:00
Прогулка: 4,5 км или 20 км с водопадом Учар
Прибытие на базу: 17:00 - 20:00
Ночёвка: турбаза Усть Чульча на берегу реки Чулышман.
Невероятный сегодня день, ведь мы отправляемся на катере через великую реку Чулышман! Зачем?, спросите вы! Мы отправляемся в треккинг к невероятнейшим каменным грибам! Не просто каменным, а еще и огромным! Их высота около 4 метров, а шляпки - многотонные глыбы. Да кто же сделал такую красоту!?
Каменные Грибы - эрозионные образования, похожие на столбы бетона 2 - 4 метра. А наверху огромный валун в несколько тонн. К сожалению они медленно, но разрушаются. и когда-нибудь исчезнут навсегда!
С этого места еще и красивейший вид на долину открывается. А тропа весьма каменистая, около 2 км. Далее нам придется вернуться обратно через реку на катере. С этого момента начинается алтайский эпос и культура! Ведь нас будет ожидать Кайчи в аиле, где пройдет концерт горлового пения с игрой на алтайском национальном инструменте - топшуур. Мы услышим сказания из алтайского эпоса. Внимание: Водопад Учар посещаем по желанию и погоде.
Внимание: Водопад Учар посещаем по желанию, по вашей физ подготовке и погоде. Для посещения водопада обязательно понадобятся ботинки. Тропа каменистая и проходит по высокому склону. Может возникнуть боязнь высоты. В целом тропа может показаться довольно не простой, но впечатляющей. На тропе могут встретиться ядовитые змеи. Треккинг всего 20 км, на тропе есть Кпп от заповедника и тропа может оказаться закрытой. На треккинг уйдет весь день и вы пропустите прогулку на Каменные грибы и горловое пение. В стоимость не входит. Нужна хотя бы минимальная физ подготовка. Это доп услуга. Вечером идем в жаркую алтайскую баню.
Телецкое на катере
Долина Чулышмана Мыс Кырсай Озеро Телецкое Артыбаш
Завтрак: включен в 08:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Проедем на Пазе: 60 км
На катере: 80 км
Прибытие на базу: около 17:00
Ночёвка: турбаза усадьба Булавкиных или Бия заповедная
Вчера мы были огромные молодцы! Сегодня новые приключения! Завтракаем с пейзажами скал Чулышмана и отправляемся на авто к южному берегу Телецкого Озера. Здесь на песчаной косе мы будем гулять босиком по песку, искупаемся и насладимся тишиной природы у огромнейшего озера Алтая.
После возвращения выезжаем на глубочайшее озеро Алтая - Телецкое (325 м). Его мы пересечем на катере с песчаного пляжа на юге озера до самого устья реки Бия, единственной вытекающей из него. Это будет незабываемо.
Обедать будем на южном берегу озера, ужин на турбазе, около берега Бии. В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить. Поэтому маршрут может измениться на 9 и 10 дни. Катер пойдет до Яйлю. С Яйлю до Артыбаша на микроавтобусе. Разница - потребуется 1 - 2 часа дополнительно.
Сплав по Бии и местный колорит
Река Бия Сплав Этно Аил Водопад На Третьей Речке
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в кафе, около 14:00
Ужин: включен в 19:00
Прогулка: 1 км
Сплав: 2 часа
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвка: турбаза усадьба Булавкиных или Бия заповедная
Сегодня мы завтракаем на берегу реки Бия в турбазе Исток! Здесь приятное место, ведь рядом река и по всюду хвойные деревья! Сегодня нас ждет потрясающий легкий Сплав на настоящем рафте по великой реке Бия. При слиянии Бии и Катуни образуется Обь. Нас будет умывать брызгами, мы будем восторженно смеяться и наслаждаться активным отдыхом! Во вторую часть дня мы отправляемся на прогулку по таежной тропинке к Водопаду На Третьей Речке.
Прогулка пара км вдоль реки. Ощущение, будто мы попали в сказку, а вокруг сказочный лес. После прогулки по таинственному лесу до волшебного водопада, мы посетим Аил-Музей алтайского эпоса и быта. Нам проведет экскурсию под треск костра и погрузит в атмосферу жизни местных народов представительница северного алтайского народа. Если уровень воды в Бии будет низким и сплавы запретят, то будет замена на другую активность.
Кофе на вершине
Вершина Горы Кокуя по желанию Горно Алтайск Барнаул
Завтрак: включен в 08:00 Обед: в кафе в 14:00
Проедем на микроавтобусе: 430 км
Прогулок: 1 км
Прибытие в Горно-Алтайск: около 18:00
Прибытие в Барнаул: около22:00
Великолепное утро с прекрасным завтраком начнет наполнять наш день. Рекомендую встать пораньше, прогуляться среди деревьев, около реки, ведь сегодня мы завершаем путешествие. Но сначала - на вершину горы! Ого! Вот это завершение!
Мы поднимемся на высоту 1380 метров - вершину горы Кокуя. Разумеется не пешком, но на кресельном подъемнике. разумеется все по погоде. не думаю, что ты будешь рад под дождем покорять гору! А вот уже на вершине в кафе, или за столиком под открытым небом выпьем кофе с тортиком. Полюбуемся вершинами гор Алтая и поблагодарим Хана Алтая за путешествие. Хоть наше путешествие еще до конца дня будет завершаться, но именно здесь будет духовное завершение и прощание с Алтаем. Внимание: так как далеко не все наши туристы в турах желают подниматься на гору, подъем на подъемнике не входит в стоимость. При желании подняться на гору Кокуя, стоимость билета на подъемнике 1000 руб. (2025 г.)
А вот далее мы отправимся по Телецкому тракту в Горно-Алтайск и Барнаул. Дорога будет идти совсем близко с рекой Бией, а пейзажи будут напоминать Шорию. Постепенно тайга перейдет в редколесье и даже голые горы. Если ты остановился в Горно-Алтайске и будешь отсюда улетать, завезем тебя в гостиницу. В Барнаул же прибудем около 22 часов вечера, в зависимости от дорожной обстановки.
Поздравляю, это было незабываемое путешествие по сердцу Евразии!
Турбазы в туре могут быть другими, но аналогичными, если у нас выезжает более 1 группы и мы не вмещаемся на одной турбазе.
Стоимость тура:
1) 109 990 - размещение в стандартных домиках 2 - 4 мест, удобства на территории турбаз. +9 000 за одного - гарантированное двухместное размещение в стандартных домиках.
2) 119 990 - размещение в комфортных домиках с удобствами (вдвоем) +27 000 - размещение в комфортных домиках с удобствами (одноместное)
3) 79 900 - в палатках. Наличие мест уточните перед бронью.
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение этно-музея в аиле с костром, с экскурсией в быт местных народов от коренной алтайки
- Проживание на турбазах
- Трансфер в туре
- Автозаброска на озера
- Двухразовое питание. С ужина 1 дня по завтрак 10 дня
- Катер по озеру Телецкое
- 3 раза бани
- Легкий сплав по Бии на рафте
- Переправа на катере или пароме через Чулышман
- Автозаброска на внедорожниках на Марсианские горы
- Услуги заботливого гида
- Автозаброска на Каракольские озера
- Посещение водопада Куркуре
- Водопад Учар по желанию
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Сувениры
- Перекусы в кафе
О чём нужно знать до поездки
Выберите вариант размещения до момента бронирования. В туре три пакета цен и три варианта размещения.
Пожелания к путешественнику
Друзья, внимательно смотрите презентацию тура, которую я вам отправляю. В ней вся важная информация!
1) 109 990 - размещение в стандартных домиках 2 - 4 мест, удобства на территории турбаз. +9 000 за одного - гарантированное двухместное размещение в стандартных домиках.
2) 119 990 - размещение в комфортных домиках с удобствами (вдвоем) +27 000 - размещение в комфортных домиках с удобствами (одноместное)
3) 79 900 - в палатках. Наличие мест уточните перед бронью.
Рекомендую прилететь за сутки до тура и отдохнуть. Обратно улетать на следующий день после тура.
Рекомендую прилетать и улетать из Барнаула. Вылет не ранее утра след дня после возвращения.