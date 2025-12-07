Описание тура
Организационные детали
Треккинг-тур без рюкзаков. Максимальный километраж за день — 15 км. Максимальный набор высоты за день — 750 м. Важно взять разношенную и удобную обувь, подходящую одежду, небольшой рюкзак для пеших прогулок. Желательно наличие треккинговых палок. Будем ходить по горным тропам, в том числе есть участки с курумником. Специальная подготовка не требуется, но нужно быть в хорошей физической форме, регулярно заниматься спортом и любить длительные пешие прогулки.
Рекомендуем оформить страховку от клеща.
Программа тура по дням
Путь по Чуйскому тракту до Курая
Утром встречаемся в Барнауле, затем забираем вторую часть нашей команды из Горно-Алтайска. Сегодня нас ждёт длительный переезд по Чуйскому тракту до села Курай (10-12 часов). По пути будем делать остановки на отдых и перекусы. Полюбуемся панорамами Северо-Чуйского хребта, бурных рек.
Заселимся на турбазу ориентировочно в 20:00, после чего соберёмся в беседке, чтобы рассмотреть звёздное небо.
Куектанарские озёра
Сегодня вас ждёт живописнейший треккинг к Куектанарским озёрам. Сначала нас довезут на автобусе к точке старта пешего маршрута (около 30 минут в пути). До первых двух озёр ведёт тропа с плавным подъёмом по лесу (около 2,5 часов). Достигнув цели, устроим обед-перекус и нафотографируемся на фоне чистейших водоёмов.
Затем совершим свой личный подвиг и поднимемся ещё выше по более сложной тропе до третьего озера (1,5 часа). Перед нами откроются впечатляющие виды, которые точно стоят всех усилий. Отдохнём, насладимся панорамами и спустимся обратно.
Всего пешком: 15 км, 750 м набор высоты.
Треккинг к Софийскому леднику
Сегодня отправимся к Софийскому леднику — одному из крупнейших ледников Южно-Чуйского хребта. До точки старта нас вновь забросят на транспорте повышенной проходимости (в пути около 3 часов с остановками в красивых местах). В дороге есть возможность встретить верблюдов и яков.
Начало пешего маршрута не представляет сложности, но ближе к леднику тропа превратится в курумник. Будем идти медленно и предельно осторожно, не забывая отдыхать и наслаждаться пейзажами. Это довольно дикие места с нетронутой природой, где можно прочувствовать атмосферу Алтая. Обязательно устроим обед-перекус по дороге и сделаем много эффектных кадров. На базу вернёмся вечером.
Всего пешком: 20 км, набор высоты несущественный.
Ущелье Актру, Голубое озеро и горное кафе
После завтрака выезжаем в ущелье Актру. Здесь заселимся на другую турбазу, после чего отправимся к Голубому озеру (4 часа подъёма). Тропа с плавным набором высоты, но есть 2 непростых участка. У озера устроим обед-пикник и вдоволь насладимся отдыхом на природе. Водоём впечатляет своими оттенками, чистотой и прозрачностью.
Вечером вернёмся на турбазу, поужинаем в горном кафе-столовой и отправимся отдыхать.
Всего пешком: 8 км, 700 м набор высоты.
Подъём на гору Учитель и обновление в чане
Сегодня взойдём на перевал Учитель (3050 метров). Подъём достаточно крутой, встретится курумник. Время подъема ~3-4 ч, вниз 2 ч. Можно вместо подъёма остаться на базе и неспешно прогуляться к водопаду.
Вечером расслабимся в чане с горячей водой.
Всего пешком: 10 км, 900 м набор высоты, 6 часов пешком.
Гейзерное озеро, Семинский перевал и возвращение в Барнаул
Ранним утром на «буханке» спускаемся в Курай, чтобы на автобусе поехать в Барнаул. По дороге заглянем к Гейзерному озеру, которое прославилось благодаря своим загадочным разводам на бирюзовой глади. Здесь же позавтракаем в кафе. Также полюбуемся панорамами с Семинского перевала. В город приедем к 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (2-5 день), обеды-перекусы во время треккингов, а также 1 завтрак и 2 ужина в горном кафе-столовой
- Все переезды по программе
- Заброски на транспорте повышенной проходимости
- Баня с чаном (2 часа)
- Посещение всех объектов по программе, входные билеты
- Работа сопровождающего
- Групповая аптечка
- Страховка
- Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д
- Фирменный подарок
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения и экскурсии