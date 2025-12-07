Мои заказы

К ледникам и озёрам: треккинг-тур по Алтаю в мини-группе

Дойти по тропам до природных жемчужин, сделать фото на фоне бирюзовых озёр и обновиться в чане
В этом путешествии мы проведём время наедине с природой, в окружении снежных вершин и острых пиков. Пройдём по живописным долинам и горным тропам, чтобы увидеть одни из лучших природных локаций
Алтая. Среди них: Куектанарские озёра, ущелье Актру и могущественный Софийский ледник.

Посетим отдалённые места, где сможем прочувствовать атмосферу края, послушать тишину и встретить диких верблюдов. А ещё зайдём в горное кафе и расслабимся в чане с горячей водой для полной перезагрузки. Разместимся с комфортом на турбазах, все треккинги налегке.

Описание тура

Организационные детали

Треккинг-тур без рюкзаков. Максимальный километраж за день — 15 км. Максимальный набор высоты за день — 750 м. Важно взять разношенную и удобную обувь, подходящую одежду, небольшой рюкзак для пеших прогулок. Желательно наличие треккинговых палок. Будем ходить по горным тропам, в том числе есть участки с курумником. Специальная подготовка не требуется, но нужно быть в хорошей физической форме, регулярно заниматься спортом и любить длительные пешие прогулки.

Рекомендуем оформить страховку от клеща.

Программа тура по дням

1 день

Путь по Чуйскому тракту до Курая

Утром встречаемся в Барнауле, затем забираем вторую часть нашей команды из Горно-Алтайска. Сегодня нас ждёт длительный переезд по Чуйскому тракту до села Курай (10-12 часов). По пути будем делать остановки на отдых и перекусы. Полюбуемся панорамами Северо-Чуйского хребта, бурных рек.

Заселимся на турбазу ориентировочно в 20:00, после чего соберёмся в беседке, чтобы рассмотреть звёздное небо.

2 день

Куектанарские озёра

Сегодня вас ждёт живописнейший треккинг к Куектанарским озёрам. Сначала нас довезут на автобусе к точке старта пешего маршрута (около 30 минут в пути). До первых двух озёр ведёт тропа с плавным подъёмом по лесу (около 2,5 часов). Достигнув цели, устроим обед-перекус и нафотографируемся на фоне чистейших водоёмов.

Затем совершим свой личный подвиг и поднимемся ещё выше по более сложной тропе до третьего озера (1,5 часа). Перед нами откроются впечатляющие виды, которые точно стоят всех усилий. Отдохнём, насладимся панорамами и спустимся обратно.

Всего пешком: 15 км, 750 м набор высоты.

3 день

Треккинг к Софийскому леднику

Сегодня отправимся к Софийскому леднику — одному из крупнейших ледников Южно-Чуйского хребта. До точки старта нас вновь забросят на транспорте повышенной проходимости (в пути около 3 часов с остановками в красивых местах). В дороге есть возможность встретить верблюдов и яков.

Начало пешего маршрута не представляет сложности, но ближе к леднику тропа превратится в курумник. Будем идти медленно и предельно осторожно, не забывая отдыхать и наслаждаться пейзажами. Это довольно дикие места с нетронутой природой, где можно прочувствовать атмосферу Алтая. Обязательно устроим обед-перекус по дороге и сделаем много эффектных кадров. На базу вернёмся вечером.

Всего пешком: 20 км, набор высоты несущественный.

4 день

Ущелье Актру, Голубое озеро и горное кафе

После завтрака выезжаем в ущелье Актру. Здесь заселимся на другую турбазу, после чего отправимся к Голубому озеру (4 часа подъёма). Тропа с плавным набором высоты, но есть 2 непростых участка. У озера устроим обед-пикник и вдоволь насладимся отдыхом на природе. Водоём впечатляет своими оттенками, чистотой и прозрачностью.

Вечером вернёмся на турбазу, поужинаем в горном кафе-столовой и отправимся отдыхать.

Всего пешком: 8 км, 700 м набор высоты.

5 день

Подъём на гору Учитель и обновление в чане

Сегодня взойдём на перевал Учитель (3050 метров). Подъём достаточно крутой, встретится курумник. Время подъема ~3-4 ч, вниз 2 ч. Можно вместо подъёма остаться на базе и неспешно прогуляться к водопаду.

Вечером расслабимся в чане с горячей водой.

Всего пешком: 10 км, 900 м набор высоты, 6 часов пешком.

6 день

Гейзерное озеро, Семинский перевал и возвращение в Барнаул

Ранним утром на «буханке» спускаемся в Курай, чтобы на автобусе поехать в Барнаул. По дороге заглянем к Гейзерному озеру, которое прославилось благодаря своим загадочным разводам на бирюзовой глади. Здесь же позавтракаем в кафе. Также полюбуемся панорамами с Семинского перевала. В город приедем к 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (2-5 день), обеды-перекусы во время треккингов, а также 1 завтрак и 2 ужина в горном кафе-столовой
  • Все переезды по программе
  • Заброски на транспорте повышенной проходимости
  • Баня с чаном (2 часа)
  • Посещение всех объектов по программе, входные билеты
  • Работа сопровождающего
  • Групповая аптечка
  • Страховка
  • Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д
  • Фирменный подарок
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул в 8:00, Горно-Алтайск в 12:00 (место по договорённости)
Завершение: Барнаул, 20:00 (место по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Барнауле
Привет! Мы Антон и Светлана, живём на Алтае. Организуем с 2014 года восхождения и походы. С 2021 года добавили в наши программы комфортные туры по России и сейчас каждый год
читать дальше

расширяем список предложений. Антон — горный гид, инструктор-методист по альпинизму. Кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель жетона «Спасение в горах». Организатор и руководитель большого количества успешных альпинистских мероприятий и экспедиций в районы Алтая, Саян, Тянь-Шаня, Памира и Гималаев. В горах с 5 лет. Я, Светлана, — ваш менеджер, помощник, координатор и турлидер в путешествиях по Байкалу и Алтаю. Всегда отвечу на все вопросы и помогу в подготовке к путешествиям.

