Утром встречаемся в Барнауле, затем забираем вторую часть нашей команды из Горно-Алтайска. Сегодня нас ждёт длительный переезд по Чуйскому тракту до села Курай (10-12 часов). По пути будем делать остановки на отдых и перекусы. Полюбуемся панорамами Северо-Чуйского хребта, бурных рек.

Заселимся на турбазу ориентировочно в 20:00, после чего соберёмся в беседке, чтобы рассмотреть звёздное небо.