1 день

Телецкое озеро. Горнолыжный курорт

8:30 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска — встреча с гидом и знакомство с участниками тура.

12:00 Прибытие на Телецкое озеро.

Подъем на вершину горы (не входит в стоимость), обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна (не входит в стоимость).

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Номера с комфортом, потрясающие виды, берег Телецкого.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160