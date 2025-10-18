Современные трассы горнолыжного курорта "Телецкий" и
Программа тура по дням
Телецкое озеро. Горнолыжный курорт
8:30 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска — встреча с гидом и знакомство с участниками тура.
12:00 Прибытие на Телецкое озеро.
Подъем на вершину горы (не входит в стоимость), обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна (не входит в стоимость).
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Номера с комфортом, потрясающие виды, берег Телецкого.
Телецкое озеро
9.00-10.00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах.
Тем, кто не катается есть возможность отправиться на дополнительную снегоходную экскурсию, на Кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!
Стоимость 4 900 руб. /чел. Время экскурсии 3-4 часа.
19:00 Совместный ужин в кафе отеля, встреча Рождества (не входит в стоимость).
Водопад Третья речка. Отъезд
9-10:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада.
12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.
После экскурсии обед и выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Горное озеро” или аналогичном
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении 27 900 руб.
Варианты проживания
Отель «Горное озеро»
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из г. Горно-Алтайска
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле, со 2 дня
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Новокузнецк и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаул за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, средний чек 800 руб.)
- Подъемник на г. Кокуя - взрослым 1500 руб., детям от 7 лет 600 руб
- Ски-пасс
- Прокат горнолыжного инвентаря
- Снегоходная экскурсия - 4 900 руб
- Рождественский ужин - 1 500 руб
- Дополнительные услуги и развлечения
- Личные расходы
- Проживание до и после тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем – можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Во сколько отправление трансфера?
- из Новосибирска в 00:00 от ЖД вокзала (в ночь с 4 на 5 января);
- из Барнаула в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
- из Горно-Алтайска в 08:30 от аэропорта.
Ориентировочное время возвращения по окончанию тура:
- Новосибирск 8 января в 02:00;
- Барнаул 7 января в 23:00 кафе Облепиха (Новоалтайское);
- Горно-Алтайск 7 января в 19:00.