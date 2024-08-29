7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: Г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, Камышлинский водопад, одна из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт»
29 дек в 10:00
от 69 900₽ за человека
3 дня
Новогодний Алтай на 3 дня
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.23 по 2.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
36 000₽ за человека
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
Начало: Аэропорт Барнаула, 8:30 / аэропорт Горно-Алтайска,...
«Увидим локации, которые здесь доступны только зимой: «Глаза Катуни» и лебединое озеро Светлое»
31 дек в 08:00
7 янв в 08:00
79 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра29 августа 2024Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
- ООльга21 августа 2024Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
- ЕЕкатерина15 августа 2024Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
- ННадежда12 марта 2023Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 днейПровела семь дней в Горном Алтае и осталась в полном восторге! За столь небольшой (для Горного Алтая) отрезок времени успели
- ННатали1 марта 2023Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
- ААлексей27 февраля 2023Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
- ННаталья20 февраля 2023Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 днейМы были в семидневном туре, впечатления остались только самые лучшие! Все условия, в том числе и погодные, сложились лучшим образом,
- ККорнеева20 февраля 2023Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
- AAlisa1 февраля 2023Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 днейТур просто супер, пока узнавали от гида все больше и больше об Алтае - влюблялись в этот край все сильнее.
- ААнастасия15 января 2023Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 днейВеликолепные туры с отличной организацией от и до: еда, жильё, места. Гид — профессионал своего дела, рассказывает интересно. Кормят очень
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Зимние»
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