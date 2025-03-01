10 дней
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
«утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны»
1 мар в 08:00
147 600₽ за человека
скидка
20%
6 дней
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
«Это горнолыжный тур, лучше берите горные лыжи или сноуборды с собой, чтобы не пришлось подбирать их на месте в прокате (прокат инвентаря везде будет, но свое всегда удобнее)»
16 фев в 08:00
2 мар в 08:00
5450043 600₽ за человека
3 дня
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Увидеть озеро, где зимуют белые лебеди, покататься по склонам и найти Зубы дракона
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Добавим и привычных нам снежных развлечений, остановившись на горнолыжном курорте Манжерок»
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
54 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Горнолыжные туры»
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