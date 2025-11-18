Горнолыжная перезагрузка на склонах «Манжерока»
Испытать яркие эмоции на трассах, насладиться алтайской природой и увидеть Камышлинский водопад
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
11 дек в 08:00
25 дек в 08:00
37 500 ₽ за человека
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / ...
2 янв в 08:00
7 янв в 08:00
37 000 ₽ за человека
-
15%
Приезжай на Алтай и катай! Горнолыжный тур на курорты "Телецкий" и "Манжерок"
Мчать по склонам, любоваться Телецким озером и Камышлинским водопадом, получать максимум от зимы
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
9 дек в 07:00
23 дек в 07:00
65 025 ₽
76 500 ₽ за человека
