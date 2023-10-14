С Светлана Мистический Белгород, или В поисках невидимого города При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.

С Сергей Знакомьтесь, Белгород Спасибо, все супер!

А Алена Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!

А Александра Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Отлично погуляли).

Д Дарья Знакомьтесь, Белгород Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!