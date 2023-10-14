Экскурсии выходного дня в Белгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Белгороде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Белгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Теплая встреча с Белгородом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 16:00
8 июля в 10:30
3 900 за всё до 4 чел.
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Погрузитесь в атмосферу 16 века в Белгороде. Посетите «Слобожанщину», примерьте средневековые костюмы и насладитесь фотосессией в живописном месте
Начало: По договоренности
8 июля в 12:00
9 июля в 12:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
  2. Знакомьтесь, Белгород
  3. Теплая встреча с Белгородом
  4. Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Сколько стоит экскурсия по Белгороду в июле 2024
Сейчас в Белгороде в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белгороде на 2024 год на выходные, 23 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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