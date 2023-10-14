1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 16:00
8 июля в 10:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Погрузитесь в атмосферу 16 века в Белгороде. Посетите «Слобожанщину», примерьте средневековые костюмы и насладитесь фотосессией в живописном месте
Начало: По договоренности
8 июля в 12:00
9 июля в 12:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 октября 2023При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
- ССергей16 июля 2023Спасибо, все супер!
- ААлена24 февраля 2023Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
- ААлександра31 января 2023Отлично погуляли).
- ДДарья8 августа 2022Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
- ААлександр10 января 2022Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в июле 2024
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