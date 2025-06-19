читать дальше

больше, чем в томах энциклопедий,



Ну, а юмор снял усталость, как рукой,



Улыбались все – и взрослые и дети,



Вы ведь к каждому с душевной теплотой.







Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом



И задором всех вели по городам,



Сколько счастья на планете сразу было б



И экскурсий по красивейшим местам.







Мы желаем Вам здоровья и клиентов



Благодарных, как и мы, со всей Земли



И таких же бесконечных комплиментов,



Потому что Вы нас восхитить смогли!