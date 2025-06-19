Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 июня 2025Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
- ВВладислав16 февраля 2025Отличная экскурсия от Алексея по Белгороду в августе 2024. Все забывал написать отзыв.
Прошли от вокзала по центру города, много историй
- ММанана9 ноября 2024Спасибо Светлана!
- ТТарусина30 ноября 2023Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
- ООльга12 ноября 2023Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
- ЕЕлена5 ноября 2023Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
- ИИрина3 ноября 2023Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
- ССветлана14 октября 2023При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
- ССергей5 сентября 2023Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании.
- ААндрей18 августа 2023Недолгая экскурсия, легко и просто с экскурсоводом, маршрут ёмкий но очень насыщенный. Было очень приятно и познавательно.
- ЕЕкатерина10 июля 2023Каждый город удивительно прекрасен,
И в любом из них есть множество красот,
О которых говорит в своём в рассказе
Интересный Алексей - экскурсовод.
Знаний
- ААлексей19 мая 2023Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду!
Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
- ВВиктор16 мая 2023Мне и маршрут понравился, и подача материала, а минус в том, что парковки (особенно в районе Народного бульвара) забиты и проблема припарковаться даже на минуту. Это прежде всего "усложняет жизнь" экскурсоводу, затрудняя показ важных достопримечательностей
- ИИнна21 марта 2023Добрый день! Экскурсию брали для родственников, впервые в Белгороде. Понравилась экскурсовод Светлана - позитивный человек и увлечённый специалист своего дела.
- ААлена24 февраля 2023Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
- ААлександра31 января 2023Отлично погуляли).
- ААлександр11 сентября 2022Не умею писать отзывы, но вернулся после экскурсии с приятным ощущением. Спасибо Алексею.
- ВВладимир7 июля 2022Алексей - молодец!
Всё было очень интересно!
Поговорили на разные, в том числе острые, темы.
Прекрасный собеседник.
- ННаталья19 июня 2022Добрый день!
Алексей, огромное спасибо за интересную экскурсию! Получили удовольствие и от путешествия, и от общения с вами.
Узнали много интересной информации,
- ООльга17 июня 2022Экскурсия по Белгороду вместе со Светланой очень понравилась. Нам казалось, что смотреть нечего и рассказывать не о чем, да и
