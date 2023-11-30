1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
«Узнаете, как на белгородский герб попал лев и что общего у драматического театра и женского монастыря»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
«Белгород запомнится вам площадями, храмами и мемориалами, связанными с Великой Отечественной войной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Белгородом
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
Начало: у филармонии
«Также в программе деловой, торговый и духовный центр города — кафедральный Преображенский собор с двумя реликвиями нашей земли»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарусина30 ноября 2023Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
- ООльга12 ноября 2023Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
- ЕЕлена5 ноября 2023Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
- ИИрина3 ноября 2023Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
- ССергей16 июля 2023Спасибо, все супер!
- ЕЕкатерина10 июля 2023Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
- ААлексей19 мая 2023Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
- ДДарья8 августа 2022Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
- ААлександр10 января 2022Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Святые места»
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