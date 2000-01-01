Еще несколько необычных экскурсий в Белгороде

Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия

Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом

Роман
Роман – Гид из Белгорода
У нашего края много славных эпох за плечами, но мы выберем самую таинственную и интересную его часть.

В историко-культурном комплексе «Слобожанщина» вы познакомитесь с бытом приграничного края Русского государства в 16-17 вв.

А затем отправитесь в мистическое место, где устроим пикник и фотоссесию в доспехах и средневековых платьях.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия

Что вас ожидает

Путешествие в 16 век
В «Слобожанщине» вы посетите Ремесленный парк 🌳 и экспозицию, посвящённую истории 📖 региона, начиная с 16-го века. Узнаете, какой была жизнь в ту эпоху на рубежах Русского государства, какие традиции и обычаи здесь соблюдали. Осмотрите реконструкцию старинной деревни с хатками-мазанками, где представлены различные мастерские. А при желании поучаствуете в мастер-классах, но нужна будет предварительная запись.

Дружеский пикник и фотосессия 📷 в средневековом стиле
После этого мы выдвинемся в сторону Белгорода, в очень живописное место, овеянное мистикой и легендами. Устроим небольшой пикник. А после того, как вы облачитесь в доспехи или платья (согласовываем заранее), приступим к фотосессии.

Не обойдем вниманием и Белгород! Вернувшись в город 🏙️, вы прогуляетесь 👣 по центру, услышите его историю 📖 и узнаете, что нужно сделать, чтобы стать истинным белгородцем.

Организационные детали

  • Встречаемся в удобном для вас месте и выезжаем в Слобожанщину на комфортном авто
  • Трансфер, экскурсия ⛳, пикник и фотосессия 📷 в костюмах (один комплект доспехов/одно платье) входят в стоимость
  • Дорога в одну сторону займет около 1, 5 часов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Привет! Меня зовут Роман, и я живу в Белгороде 25 лет. Я историк и фотограф, знаю самые красивые виды и самые интересные места. Со мной не получится зевать, потому что я рассказываю то, что действительно интересно, а не просто засыпаю набором дат и фактов из книжечки. На экскурсиях у нас обязательно будет фотосессия и, разумеется, отличное настроение!
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