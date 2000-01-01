Еще несколько необычных экскурсий в Белгороде

Что вас ожидает

Путешествие в 16 век

В «Слобожанщине» вы посетите Ремесленный парк 🌳 и экспозицию, посвящённую истории 📖 региона, начиная с 16-го века. Узнаете, какой была жизнь в ту эпоху на рубежах Русского государства, какие традиции и обычаи здесь соблюдали. Осмотрите реконструкцию старинной деревни с хатками-мазанками, где представлены различные мастерские. А при желании поучаствуете в мастер-классах, но нужна будет предварительная запись.

Дружеский пикник и фотосессия 📷 в средневековом стиле

После этого мы выдвинемся в сторону Белгорода, в очень живописное место, овеянное мистикой и легендами. Устроим небольшой пикник. А после того, как вы облачитесь в доспехи или платья (согласовываем заранее), приступим к фотосессии.

Не обойдем вниманием и Белгород! Вернувшись в город 🏙️, вы прогуляетесь 👣 по центру, услышите его историю 📖 и узнаете, что нужно сделать, чтобы стать истинным белгородцем.

Организационные детали