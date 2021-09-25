Что вас ожидает

Знаковые места Белгорода

Наша прогулка начнется у памятника основателю города — Федору Иоанновичу. Вы посетите Соборную площадь, на месте которой раньше была Белгородская крепость, и прогуляетесь по парку Победы. А также дойдете до знаменитой Музейной площади, где расположились сразу три музея: Краеведческий, Художественный и Диорама. Оцените величественный Кафедральный собор и по желанию прислонитесь к мощам Святителя Иоасафа Белгородского.

Путешествие во времени

Я расскажу о заселении нашего края и о том, как происходило формирование Белгородской оборонительной черты. Расшифрую название и герб города, поделюсь историей режиссера Щепкина и других знаменитых земляков. Кроме того, затрону темы жизни местного купечества, революции, Великой Отечественной войны и оккупации. А еще вспомню о титулованных особах, посетивших Белгород в разные эпохи.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.