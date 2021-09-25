Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Белгород запомнится вам площадями, храмами и мемориалами, связанными с Великой Отечественной войной.

Я расскажу о самых значимых событиях и людях в жизни города.

Покажу дореволюционные и советские здания, знаменитые музеи и памятники.

Раскрою, по какой тропе в начале XX века проезжал сам Николай II и какова была цель его визита.
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!
Знакомьтесь, Белгород!

Что вас ожидает

Знаковые места Белгорода

Наша прогулка начнется у памятника основателю города — Федору Иоанновичу. Вы посетите Соборную площадь, на месте которой раньше была Белгородская крепость, и прогуляетесь по парку Победы. А также дойдете до знаменитой Музейной площади, где расположились сразу три музея: Краеведческий, Художественный и Диорама. Оцените величественный Кафедральный собор и по желанию прислонитесь к мощам Святителя Иоасафа Белгородского.

Путешествие во времени

Я расскажу о заселении нашего края и о том, как происходило формирование Белгородской оборонительной черты. Расшифрую название и герб города, поделюсь историей режиссера Щепкина и других знаменитых земляков. Кроме того, затрону темы жизни местного купечества, революции, Великой Отечественной войны и оккупации. А еще вспомню о титулованных особах, посетивших Белгород в разные эпохи.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Давайте знакомиться! Меня зовут Виктория, я профессиональный гид и путешественник со стажем. С радостью покажу вам главные достопримечательности Белгорода и расскажу о них интересные факты.
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2 настоящих отзыва от туристов

И
25 сен 2021
Все прошло очень хорошо, Виктория отличный гид и рассказчик. Мне понравилось
А
30 авг 2021
Спасибо гиду! Мы познакомились с Белгородом. Вернемся снова!

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