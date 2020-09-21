1 отзыв оставили туристы

Самое-самое в Белгороде Вы увидите древнейшие архитектурные сооружения города: Смоленский и Преображенский соборы, каменный дом купца Селиванова и здание университета. А также оцените колоритный Гражданский проспект, загадаете желание на Соборной площади и насладитесь панорамой центральной части Белгорода со смотровой площадки. Кроме того, рассмотрите главный символ города — памятник князю Владимиру на Харьковской горе.
Белгород сквозь столетия Вы услышите историю 📖 возникновения Белгорода, раскроете тайну его названия и вспомните военную эпоху, в корне изменившую облик города. А также узнаете, кто считается основателем Белгорода и почему его называют «городом первого салюта». Расскажу я и о современных белгородских традициях и особенностях культуры — вы поймете, чем живут местные и как им удается шаг за шагом создавать комфортный «город мечты».
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Дина, я живу в Белгороде 20 лет. Люблю путешествовать, познавать новое, общаться с людьми и дарить новые эмоции и хорошее настроение. Радуюсь, когда все вокруг счастливы. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Были в Белгороде с подругами впервые и влюбились в него точно за один день! Нам очень повезло с Экскурсоводом Диной! И если выбираете с кем посмотреть город, выбирайте Дину! 3-х часовая экскурсия пролетела незаметно?! Пешеходно-автомобильная прогулка не утомительна! Позволяет мобильно передвигаться на большие расстояния! Интересная манера изложения и подачи материала, как друзьям или старым знакомым! Экскурсия получилась праздничной и тёплой! Спасибо огромное Дине! И город стал, как старый знакомый ! И главное - хочется вернуться!