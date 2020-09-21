1 отзыв оставили туристы

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Влюбиться в Белгород за один день!

Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Дина
Дина – Гид из Белгорода
Белгород — красивый и самобытный город 🏙️, сочетающий старинную архитектуру и современные стеклянные здания.

Вы посетите его главные достопримечательности 🏛️ и услышите о них интересные факты и легенды.

А также узнаете, за счет чего Белгород неоднократно был удостоен звания «самого чистого и благоустроенного города страны».
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!

Что вас ожидает

Самое-самое в Белгороде
Вы увидите древнейшие архитектурные сооружения города: Смоленский и Преображенский соборы, каменный дом купца Селиванова и здание университета. А также оцените колоритный Гражданский проспект, загадаете желание на Соборной площади и насладитесь панорамой центральной части Белгорода со смотровой площадки. Кроме того, рассмотрите главный символ города — памятник князю Владимиру на Харьковской горе.

Белгород сквозь столетия
Вы услышите историю 📖 возникновения Белгорода, раскроете тайну его названия и вспомните военную эпоху, в корне изменившую облик города. А также узнаете, кто считается основателем Белгорода и почему его называют «городом первого салюта». Расскажу я и о современных белгородских традициях и особенностях культуры — вы поймете, чем живут местные и как им удается шаг за шагом создавать комфортный «город мечты».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!
Влюбиться в Белгород за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дина
Дина
Добрый день! Меня зовут Дина, я живу в Белгороде 20 лет. Люблю путешествовать, познавать новое, общаться с людьми и дарить новые эмоции и хорошее настроение. Радуюсь, когда все вокруг счастливы. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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1 отзыв оставили туристы

21 сентября 2020
Были в Белгороде с подругами впервые и влюбились в него точно за один день! Нам очень повезло с Экскурсоводом Диной! И если выбираете с кем посмотреть город, выбирайте Дину! 3-х часовая экскурсия пролетела незаметно?! Пешеходно-автомобильная прогулка не утомительна! Позволяет мобильно передвигаться на большие расстояния! Интересная манера изложения и подачи материала, как друзьям или старым знакомым! Экскурсия получилась праздничной и тёплой! Спасибо огромное Дине! И город стал, как старый знакомый ! И главное - хочется вернуться!

Дина проводит ещё 1 экскурсию

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