1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Белгороде

Вы увидите древнейшие архитектурные сооружения города: Смоленский и Преображенский соборы, каменный дом купца Селиванова и здание университета. А также оцените колоритный Гражданский проспект, загадаете желание на Соборной площади и насладитесь панорамой центральной части Белгорода со смотровой площадки. Кроме того, рассмотрите главный символ города — памятник князю Владимиру на Харьковской горе.

Белгород сквозь столетия

Вы услышите историю 📖 возникновения Белгорода, раскроете тайну его названия и вспомните военную эпоху, в корне изменившую облик города. А также узнаете, кто считается основателем Белгорода и почему его называют «городом первого салюта». Расскажу я и о современных белгородских традициях и особенностях культуры — вы поймете, чем живут местные и как им удается шаг за шагом создавать комфортный «город мечты».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.