Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Белокурихе, цены от 1 620 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10% скидка 3 часа Мини-группа до 8 чел. Буддистский комплекс и скалы Амбарчики Соприкоснуться с дикой природой и почувствовать духовную силу Алтая Начало: В курортной зоне Расписание: в понедельник и пятницу в 14:45 2500 2 250 ₽ за человека Пешая На микроавтобусе 10% скидка 2.5 часа Мини-группа до 8 чел. Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи Подняться на вершину, полюбоваться причудливыми останцами и насладиться видами горной долины по пути Начало: В курортной зоне Расписание: в среду в 14:45 1800 1 620 ₽ за человека Пешая 10% скидка 2 часа Мини-группа до 8 чел. Места силы Белокурихи Пройти среди каменных скал-исполинов на сакральной территории Алтайского края Начало: В курортной зоне Расписание: во вторник и четверг в 15:15 1800 1 620 ₽ за человека Другие экскурсии Белокурихи

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе Буддистский комплекс и скалы Амбарчики Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи Места силы Белокурихи В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Белокурихе Скала Четыре брата Гора Круглая 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре: Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в октябре 2024 Сейчас в Белокурихе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1 620 до 2 250 со скидкой до 10%.

Забронируйте групповые экскурсии в Белокурихе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Белокурихи по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь