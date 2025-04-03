Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия к вершине горы Круглой в Белокурихе
Пройдите по горной гряде Белокурихи и покорите вершину горы Круглой. Насладитесь видами и зарядитесь энергией природы на этом кольцевом маршруте
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия
Вас ждёт треккинг на гору Круглую с живописными видами и интересными рассказами о природе и туризме на Алтае. Присоединяйтесь к приключению
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду в 15:00
Сегодня в 15:00
16 апр в 15:00
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 апреля 2025Очень неожиданное путешествие, но оно того стоило. Гид Виталий провел нас через вершину. Мы увидели скалу Шаманку, одинокую сосну, каменный водопад. Всю дорогу мы слушали истории, было очень интересно. Рекомендуем, но хочу сказать маршрут не из легких.
- ННаталья21 октября 2024Мне и моей семье очень понравилась эта чудесная прогулка🤍Переживала немного, что детям(9 и 11 лет) будет сложновато на таком маршруте,
- ГГалина1 сентября 2024Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
- ММария28 августа 2024Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
- ЕЕлена3 августа 2024Прекрасная экскурсия! Гид Владимир забрал нас у дома, отвез на машине к подножию горы, выдал лыжные палки и мы начали
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Гора Круглая»
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