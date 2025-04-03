Гора Круглая – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Круглая» в Белокурихе, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
К вершине горы Круглой
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия к вершине горы Круглой в Белокурихе
Пройдите по горной гряде Белокурихи и покорите вершину горы Круглой. Насладитесь видами и зарядитесь энергией природы на этом кольцевом маршруте
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за экскурсию
Гора Круглая: активная экскурсия на природе
Пешая
На микроавтобусе
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия
Вас ждёт треккинг на гору Круглую с живописными видами и интересными рассказами о природе и туризме на Алтае. Присоединяйтесь к приключению
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду в 15:00
Сегодня в 15:00
16 апр в 15:00
2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 апреля 2025
    К вершине горы Круглой
    Очень неожиданное путешествие, но оно того стоило. Гид Виталий провел нас через вершину. Мы увидели скалу Шаманку, одинокую сосну, каменный водопад. Всю дорогу мы слушали истории, было очень интересно. Рекомендуем, но хочу сказать маршрут не из легких.
  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Мне и моей семье очень понравилась эта чудесная прогулка🤍Переживала немного, что детям(9 и 11 лет) будет сложновато на таком маршруте,
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    всё же достаточно продолжительный подъем в гору, но опасения были напрасны, наградой стали чудесные виды окрестностей и красивые фото на память🤍Виталий идеальный гид, очень благодарны ему за хорошо проведенное время!

  • Г
    Галина
    1 сентября 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
    Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба
  • М
    Мария
    28 августа 2024
    К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
    Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно поднятьсяЭкскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно поднятьсяЭкскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться
  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    К вершине горы Круглой
    Прекрасная экскурсия! Гид Владимир забрал нас у дома, отвез на машине к подножию горы, выдал лыжные палки и мы начали
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    восхождение. По пути он рассказывал много интересных фактов и легенд об этом месте, вообще о природе Алтая. Мы увидели Каменный водопад, Одинокую сосну, скалы Черепашку, Шаманку. Потрясающие виды открываются при подъеме на гору! Подъем оборудован лестницами, цепями, тросиками, Владимир помогает при подъеме в сложных местах. И очень порадовали отличные фотографии, которые он сделал на наш телефон, сфотографировал нас на потрясающе красивом фоне. В общем, экскурсия на пять с плюсом, спасибо организаторам и гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Гора Круглая»

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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в апреле 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Гора Круглая" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 5334. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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