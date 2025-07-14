Мои заказы

Скала Четыре брата – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Скала Четыре брата» в Белокурихе, цены от 1890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка к скалам Четыре Брата
На машине
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Места силы Белокурихи
Пешая
2 часа
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Места силы Белокурихи
Погрузитесь в атмосферу Белокурихи, где природа и история переплетаются. Вас ждёт комфортная поездка на внедорожниках и прогулка по лесным тропам
Начало: В курортной зоне
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
11 дек в 15:00
13 дек в 15:00
1890 ₽2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    14 июля 2025
    Места силы Белокурихи
    Дата посещения: 14 июля 2025
    Спасибо за прекрасно проведенное время! Экскурсия была очень интересной и познавательной, мы узнали много нового о Белокурихе и о природе этого края, спасибо Виталию!!советуюм!!!
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Вместе с Виталием мы посетили 4 брата, побывали в Белокурихе-2 и буддистском храме. Виталий сделал для нас обзорную экскурсию по городу Белокурихе и увлекательно рассказывал об истории Алтайского края. Выдающийся экскурсовод, очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    21 октября 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Благодарю Виталия за содержательную экскурсию, интересные истории и знания, время пролетело незаметно. Маршрут не сложный, но увлекательный. Сделала на память красивые фотографии. Получилась отличная прогулка по осенней Белокурихе, которая уже совсем скоро встретит зиму!
    Благодарю Виталия за содержательную экскурсию, интересные истории и знания, время пролетело незаметно. Маршрут не сложный, но
  • Г
    Галина
    14 октября 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Очень приятная и познавательная прогулка по лесной тропе среди сосен и скал. Виталий прекрасный гид, профессионал, грамотно подаёт информацию, спокойный, надёжный и деликатный человек. Рекомендую и данную экскурсию и Виталия как гида на другие экскурсии.
    Очень приятная и познавательная прогулка по лесной тропе среди сосен и скал. Виталий прекрасный гид, профессионалОчень приятная и познавательная прогулка по лесной тропе среди сосен и скал. Виталий прекрасный гид, профессионалОчень приятная и познавательная прогулка по лесной тропе среди сосен и скал. Виталий прекрасный гид, профессионал
  • А
    Анна
    9 октября 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
    Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Горы,лес, воздух и интересный рассказ.
  • Е
    Елена
    27 июня 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Прогулка к скалам оказалась очень кстати, чтобы провести вечер приятно, с пользой и на свежем воздухе. Муж, дочь 16 лет остались довольны. 2 часа пролетели незаметно и увлекательно
  • Л
    Людмила
    21 июня 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Отличная экскурсия, красивые виды, маршрут совсем не утомительный и очень познавательный. Спасибо!
  • Ю
    ЮРИЙ
    14 мая 2025
    Места силы Белокурихи
    Решил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, при этом масса полезной информации, прекрасные виды, волшебный воздух, отличная компания и замечательное настроение гарантированы. Рекомендую 😉
    Решил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, приРешил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, при
  • Н
    Надежда
    28 марта 2025
    Места силы Белокурихи
    Благодарим Виталия Юрьевича за увлекательную прекрасную экскурсию! Экскурсия позволила узнать много интересного и таинственных мест которые богаты своими историями. Поделился глубокими знаниями Алтая, мы побывали в необычных местах где легенды переплетаются историческими фактами. Хотелось бы ещё раз побывать летом.
  • А
    Арина
    28 января 2025
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Мы проехались на машине и полюбовались нахолмы, затем отправились к скалам. Всем все понравилось.
    Мы проехались на машине и полюбовались нахолмы, затем отправились к скалам. Всем все понравилось
  • В
    Винникова
    15 января 2025
    Места силы Белокурихи
    Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно забраться и осмотреть места
    читать дальше

    силы не только снизу, но и с их вершины). Атмосфера и энергетика места и правда необычная, чем- то завораживает. Гид знает и любит свое дело, расскажет и покажет особенности данного памятника природы,будет готов ответить на ваши вопросы т. к. имеет большой запас знаний. Порадовал бонус в виде угощения поползня😊

    Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно
  • В
    Василий
    29 ноября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Отличная, увлекательная экскурсия,получили массу эмоций и радостных минут!!!
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Спасибо за экскурсию!
    Очень довольна прогулкой по лесу, увлекательной информацией от экскурсовода Виталия, необычным природным местом, легким и дружелюбным общением!
    Первый раз была в Белокурихе, очень рада знакомству!!!
  • A
    Aleksandra
    5 ноября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Виталий отличный экскурсовод: грамотная, богатая речь, подробный рассказ со всеми деталями, видно, что он знает и любит свой край. Было интересно, познавательно и очень душевно. Огромное спасибо, обязательно обратимся снова, когда будем в Белокурихе.
  • Б
    Борис
    2 ноября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Прогулка очень понравилась. Виталий отлично владеет информацией, умеет её интересно изложить Несмотря на небольшой дождь и туман, впечатления самые хорошие. Сделал много интересных фото.
  • Г
    Геннадий
    1 октября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Спасибо Виталию за прекрасную прогулку! Все было очень интересно. И посмотреть и послушать человека прекрасно знающего эти места.
  • М
    Марина
    20 сентября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с мужем, очень нетривиально рассказал
    читать дальше

    про объекты, исторически и житейски сдобрил всю информацию - спасибо, в общем) сам по себе спокойный и интересный человек с багажом опыта в туризме. Еще и подсказал собрать нам опят, и вечером мы ели картошку с грибами)

    Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас сВиталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с
  • Е
    Елена
    11 сентября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно канатную дорогу в Белокурихе
    читать дальше

    и прогуляться до скалы Церковка. Время пролетело незаметно и вот уже поездка с Виталием по маршруту "Четыре брата". Узнали много интересного о природе Алтая, о местах силы, об истории края. Высший балл! Виталий очень внимательный экскурсовод.

    Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельноМы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельноМы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельноМы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Всё было вовремя и как договаривались. Виталий забрал нас на машине от санатория (и вернул туда же)). Прогулка была в
    читать дальше

    моём темпе, как я и хотела. Посмотрели очень живописные места, узнали много о формировании скал и растениях, попробовали костянику и малину в лесу. Рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Скала Четыре брата»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка к скалам Четыре Брата
  2. К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
  3. Места силы Белокурихи
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Скала Четыре брата
  2. Чуйский тракт
  3. Андреевская слобода
  4. Гора Круглая
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в декабре 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Скала Четыре брата" можно забронировать 3 экскурсии от 1890 до 6000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2025 год по теме «Скала Четыре брата», 125 ⭐ отзывов, цены от 1890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль