Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Места силы Белокурихи
Погрузитесь в атмосферу Белокурихи, где природа и история переплетаются. Вас ждёт комфортная поездка на внедорожниках и прогулка по лесным тропам
Начало: В курортной зоне
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
11 дек в 15:00
13 дек в 15:00
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина14 июля 2025Места силы БелокурихиДата посещения: 14 июля 2025Спасибо за прекрасно проведенное время! Экскурсия была очень интересной и познавательной, мы узнали много нового о Белокурихе и о природе этого края, спасибо Виталию!!советуюм!!!
- ММария11 ноября 2025Вместе с Виталием мы посетили 4 брата, побывали в Белокурихе-2 и буддистском храме. Виталий сделал для нас обзорную экскурсию по городу Белокурихе и увлекательно рассказывал об истории Алтайского края. Выдающийся экскурсовод, очень рекомендую!
- ЕЕлена21 октября 2025Благодарю Виталия за содержательную экскурсию, интересные истории и знания, время пролетело незаметно. Маршрут не сложный, но увлекательный. Сделала на память красивые фотографии. Получилась отличная прогулка по осенней Белокурихе, которая уже совсем скоро встретит зиму!
- ГГалина14 октября 2025Очень приятная и познавательная прогулка по лесной тропе среди сосен и скал. Виталий прекрасный гид, профессионал, грамотно подаёт информацию, спокойный, надёжный и деликатный человек. Рекомендую и данную экскурсию и Виталия как гида на другие экскурсии.
- ААнна9 октября 2025Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
- ССветлана22 сентября 2025Горы,лес, воздух и интересный рассказ.
- ЕЕлена27 июня 2025Прогулка к скалам оказалась очень кстати, чтобы провести вечер приятно, с пользой и на свежем воздухе. Муж, дочь 16 лет остались довольны. 2 часа пролетели незаметно и увлекательно
- ЛЛюдмила21 июня 2025Отличная экскурсия, красивые виды, маршрут совсем не утомительный и очень познавательный. Спасибо!
- ЮЮРИЙ14 мая 2025Решил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, при этом масса полезной информации, прекрасные виды, волшебный воздух, отличная компания и замечательное настроение гарантированы. Рекомендую 😉
- ННадежда28 марта 2025Благодарим Виталия Юрьевича за увлекательную прекрасную экскурсию! Экскурсия позволила узнать много интересного и таинственных мест которые богаты своими историями. Поделился глубокими знаниями Алтая, мы побывали в необычных местах где легенды переплетаются историческими фактами. Хотелось бы ещё раз побывать летом.
- ААрина28 января 2025Мы проехались на машине и полюбовались нахолмы, затем отправились к скалам. Всем все понравилось.
- ВВинникова15 января 2025Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно забраться и осмотреть места
- ВВасилий29 ноября 2024Отличная, увлекательная экскурсия,получили массу эмоций и радостных минут!!!
- ТТатьяна9 ноября 2024Спасибо за экскурсию!
Очень довольна прогулкой по лесу, увлекательной информацией от экскурсовода Виталия, необычным природным местом, легким и дружелюбным общением!
Первый раз была в Белокурихе, очень рада знакомству!!!
- AAleksandra5 ноября 2024Виталий отличный экскурсовод: грамотная, богатая речь, подробный рассказ со всеми деталями, видно, что он знает и любит свой край. Было интересно, познавательно и очень душевно. Огромное спасибо, обязательно обратимся снова, когда будем в Белокурихе.
- ББорис2 ноября 2024Прогулка очень понравилась. Виталий отлично владеет информацией, умеет её интересно изложить Несмотря на небольшой дождь и туман, впечатления самые хорошие. Сделал много интересных фото.
- ГГеннадий1 октября 2024Спасибо Виталию за прекрасную прогулку! Все было очень интересно. И посмотреть и послушать человека прекрасно знающего эти места.
- ММарина20 сентября 2024Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с мужем, очень нетривиально рассказал
- ЕЕлена11 сентября 2024Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно канатную дорогу в Белокурихе
- ЕЕлена14 июля 2024Всё было вовремя и как договаривались. Виталий забрал нас на машине от санатория (и вернул туда же)). Прогулка была в
