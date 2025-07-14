В Валентина Места силы Белокурихи Дата посещения: 14 июля 2025 Спасибо за прекрасно проведенное время! Экскурсия была очень интересной и познавательной, мы узнали много нового о Белокурихе и о природе этого края, спасибо Виталию!!советуюм!!!

М Мария Прогулка к скалам Четыре Брата Вместе с Виталием мы посетили 4 брата, побывали в Белокурихе-2 и буддистском храме. Виталий сделал для нас обзорную экскурсию по городу Белокурихе и увлекательно рассказывал об истории Алтайского края. Выдающийся экскурсовод, очень рекомендую!

Е Елена Прогулка к скалам Четыре Брата Благодарю Виталия за содержательную экскурсию, интересные истории и знания, время пролетело незаметно. Маршрут не сложный, но увлекательный. Сделала на память красивые фотографии. Получилась отличная прогулка по осенней Белокурихе, которая уже совсем скоро встретит зиму!

Г Галина Прогулка к скалам Четыре Брата Очень приятная и познавательная прогулка по лесной тропе среди сосен и скал. Виталий прекрасный гид, профессионал, грамотно подаёт информацию, спокойный, надёжный и деликатный человек. Рекомендую и данную экскурсию и Виталия как гида на другие экскурсии.

А Анна Прогулка к скалам Четыре Брата Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.

С Светлана Прогулка к скалам Четыре Брата Горы,лес, воздух и интересный рассказ.

Е Елена Прогулка к скалам Четыре Брата Прогулка к скалам оказалась очень кстати, чтобы провести вечер приятно, с пользой и на свежем воздухе. Муж, дочь 16 лет остались довольны. 2 часа пролетели незаметно и увлекательно

Л Людмила Прогулка к скалам Четыре Брата Отличная экскурсия, красивые виды, маршрут совсем не утомительный и очень познавательный. Спасибо!

Ю ЮРИЙ Места силы Белокурихи Решил начать свой первый визит в Белокуриха с этой экскурсии и не пожалел. Ехать недолго, при этом масса полезной информации, прекрасные виды, волшебный воздух, отличная компания и замечательное настроение гарантированы. Рекомендую 😉

Н Надежда Места силы Белокурихи Благодарим Виталия Юрьевича за увлекательную прекрасную экскурсию! Экскурсия позволила узнать много интересного и таинственных мест которые богаты своими историями. Поделился глубокими знаниями Алтая, мы побывали в необычных местах где легенды переплетаются историческими фактами. Хотелось бы ещё раз побывать летом.

А Арина Прогулка к скалам Четыре Брата Мы проехались на машине и полюбовались нахолмы, затем отправились к скалам. Всем все понравилось.

В Винникова Места силы Белокурихи читать дальше силы не только снизу, но и с их вершины). Атмосфера и энергетика места и правда необычная, чем- то завораживает. Гид знает и любит свое дело, расскажет и покажет особенности данного памятника природы,будет готов ответить на ваши вопросы т. к. имеет большой запас знаний. Порадовал бонус в виде угощения поползня😊 Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно забраться и осмотреть места

В Василий Прогулка к скалам Четыре Брата Отличная, увлекательная экскурсия,получили массу эмоций и радостных минут!!!

Т Татьяна Прогулка к скалам Четыре Брата Спасибо за экскурсию!

Очень довольна прогулкой по лесу, увлекательной информацией от экскурсовода Виталия, необычным природным местом, легким и дружелюбным общением!

Первый раз была в Белокурихе, очень рада знакомству!!!

A Aleksandra Прогулка к скалам Четыре Брата Виталий отличный экскурсовод: грамотная, богатая речь, подробный рассказ со всеми деталями, видно, что он знает и любит свой край. Было интересно, познавательно и очень душевно. Огромное спасибо, обязательно обратимся снова, когда будем в Белокурихе.

Б Борис Прогулка к скалам Четыре Брата Прогулка очень понравилась. Виталий отлично владеет информацией, умеет её интересно изложить Несмотря на небольшой дождь и туман, впечатления самые хорошие. Сделал много интересных фото.

Г Геннадий Прогулка к скалам Четыре Брата Спасибо Виталию за прекрасную прогулку! Все было очень интересно. И посмотреть и послушать человека прекрасно знающего эти места.

М Марина Прогулка к скалам Четыре Брата читать дальше про объекты, исторически и житейски сдобрил всю информацию - спасибо, в общем) сам по себе спокойный и интересный человек с багажом опыта в туризме. Еще и подсказал собрать нам опят, и вечером мы ели картошку с грибами) Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с мужем, очень нетривиально рассказал

Е Елена Прогулка к скалам Четыре Брата читать дальше и прогуляться до скалы Церковка. Время пролетело незаметно и вот уже поездка с Виталием по маршруту "Четыре брата". Узнали много интересного о природе Алтая, о местах силы, об истории края. Высший балл! Виталий очень внимательный экскурсовод. Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно канатную дорогу в Белокурихе