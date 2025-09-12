Водная прогулка
Водная прогулка по реке Катунь
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
«Церковь Иоанна Богослова на острове Патмос, куда попадём по подвесному мосту»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
от 21 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая
Путешествие в сердце Алтая: Долина духов, водопад Че-Чкыш и Сердце Катуни. Уникальные истории и незабываемые виды ждут вас
Начало: От места вашего проживания
«Пройдём по навесному мостику над ущельем к скальному острову Патмос — на нём расположен действующий храм»
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
«Я расскажу про Алтай, его историю, культуру, религию, быт, флору, фауну и местных жителей»
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 сентября 2025Буддистский комплекс и скалы АмбарчикиОчень хорошая, интересная экскурсия, много активности, пешие передвижение, взбирались на скалы! Гид Виталий замечвтельный, грамотный, внимательный, помогает, страхует
Также группа подобралась удачно, все приятные люди!
Большое спасибо, рекомендую!
- ООльга22 августа 2025Буддистский комплекс и скалы АмбарчикиГид оказался настоящим профессионалом своего дела — его рассказы были не только информативными, но и очень увлекательными.
Организация на высшем уровне — всё началось точно в назначенное время, группа была небольшой, что позволило каждому участнику получить достаточно внимания.
- ЕЕкатерина1 мая 2025Буддистский комплекс и скалы АмбарчикиСамое необычное место, что увидела на Алтае. Захватывающий вид с одной стороны и живописные скалы, с другой стороны. Самой неожиданностью была скала Пузыри, очень напоминает крымские Сырные скалы за Алуштой, но там море, а тут такие скалы высоко в горах!
