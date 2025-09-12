Е Елена Буддистский комплекс и скалы Амбарчики Очень хорошая, интересная экскурсия, много активности, пешие передвижение, взбирались на скалы! Гид Виталий замечвтельный, грамотный, внимательный, помогает, страхует

Также группа подобралась удачно, все приятные люди!

Большое спасибо, рекомендую!

О Ольга Буддистский комплекс и скалы Амбарчики Гид оказался настоящим профессионалом своего дела — его рассказы были не только информативными, но и очень увлекательными.



Организация на высшем уровне — всё началось точно в назначенное время, группа была небольшой, что позволило каждому участнику получить достаточно внимания.